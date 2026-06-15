Quevedo sorprende en Madrid como artista invitado en el último concierto de Bad Bunny

Quevedo irrumpió por sorpresa en el último concierto de Bad Bunny en Madrid para interpretar junto al artista puertorriqueño ‘Columbia’, uno de los temas más reconocibles del cantante canario. La aparición del grancanario convirtió la última función en una noche especial para el público y dejó una de las imágenes más potentes del cierre de la cita madrileña.

El momento llegó durante el tramo final del concierto, cuando Bad Bunny invitó al escenario a Quevedo y ambos compartieron la interpretación del tema. La reacción del público fue inmediata y convirtió la actuación conjunta en uno de los grandes golpes de efecto de la noche.

La sorpresa que encendió el último concierto en Madrid

La presencia de Quevedo no había sido anunciada previamente, lo que aumentó el impacto entre los asistentes. Su salida al escenario rompió la dinámica habitual del concierto y añadió un componente inesperado a una función que ya tenía un valor especial por tratarse de la última en Madrid.

El público recibió al artista canario con una ovación antes de que sonaran los primeros compases de ‘Columbia’, una canción estrechamente ligada a su trayectoria reciente y que mantiene una fuerte conexión con sus seguidores.

El Baifo Tour 2027

Quevedo ya ha puesto fecha al arranque de El Baifo Tour 2027 en la Península. El artista grancanario ha anunciado sus primeros conciertos de esta nueva etapa con cuatro únicas citas confirmadas por ahora: dos en Madrid y dos en Barcelona. La sorpresa para sus seguidores en Canarias es que, de momento, no aparece ningún concierto en el Archipiélago.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales con un vídeo cargado de referencias canarias, muy en la línea de El Baifo, el proyecto con el que Quevedo ha reforzado su vínculo con las Islas. Esa estética isleña, unida a la ausencia inicial de fechas en Canarias, ha convertido el anuncio en uno de los temas más comentados entre sus fans.

Por ahora, El Baifo Tour 2027 solo tiene cuatro fechas anunciadas. Quevedo actuará en el Movistar Arena de Madrid los días 9 y 10 de abril de 2027 y en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 1 y 2 de julio de 2027.

La confirmación de conciertos únicamente en estas dos ciudades generó revuelo en redes sociales. Muchos seguidores esperaban una gira nacional más amplia, con más paradas y más opciones para ver al artista en directo.