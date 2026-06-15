Quevedo sorprende en Madrid como artista invitado en el último concierto de Bad Bunny
El artista canario apareció como invitado en la última función del puertorriqueño en Madrid y desató uno de los momentos más comentados del concierto.
Quevedo irrumpió por sorpresa en el último concierto de Bad Bunny en Madrid para interpretar junto al artista puertorriqueño ‘Columbia’, uno de los temas más reconocibles del cantante canario. La aparición del grancanario convirtió la última función en una noche especial para el público y dejó una de las imágenes más potentes del cierre de la cita madrileña.
El momento llegó durante el tramo final del concierto, cuando Bad Bunny invitó al escenario a Quevedo y ambos compartieron la interpretación del tema. La reacción del público fue inmediata y convirtió la actuación conjunta en uno de los grandes golpes de efecto de la noche.
La sorpresa que encendió el último concierto en Madrid
La presencia de Quevedo no había sido anunciada previamente, lo que aumentó el impacto entre los asistentes. Su salida al escenario rompió la dinámica habitual del concierto y añadió un componente inesperado a una función que ya tenía un valor especial por tratarse de la última en Madrid.
El público recibió al artista canario con una ovación antes de que sonaran los primeros compases de ‘Columbia’, una canción estrechamente ligada a su trayectoria reciente y que mantiene una fuerte conexión con sus seguidores.
El Baifo Tour 2027
Quevedo ya ha puesto fecha al arranque de El Baifo Tour 2027 en la Península. El artista grancanario ha anunciado sus primeros conciertos de esta nueva etapa con cuatro únicas citas confirmadas por ahora: dos en Madrid y dos en Barcelona. La sorpresa para sus seguidores en Canarias es que, de momento, no aparece ningún concierto en el Archipiélago.
El anuncio llegó a través de sus redes sociales con un vídeo cargado de referencias canarias, muy en la línea de El Baifo, el proyecto con el que Quevedo ha reforzado su vínculo con las Islas. Esa estética isleña, unida a la ausencia inicial de fechas en Canarias, ha convertido el anuncio en uno de los temas más comentados entre sus fans.
Por ahora, El Baifo Tour 2027 solo tiene cuatro fechas anunciadas. Quevedo actuará en el Movistar Arena de Madrid los días 9 y 10 de abril de 2027 y en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 1 y 2 de julio de 2027.
La confirmación de conciertos únicamente en estas dos ciudades generó revuelo en redes sociales. Muchos seguidores esperaban una gira nacional más amplia, con más paradas y más opciones para ver al artista en directo.
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- La transformación de la estación de guaguas de San Telmo comienza en julio y durará ocho meses
- Un encapuchado atraca un supermercado con un cuchillo jamonero y huye a la carrera en Sardina del Sur
- La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
- Cuatro encapuchados atracan una joyería en el sur de Gran Canaria, huyen y estampan su coche en Telde
- Buscando a un papa: León XIV y el desencanto canario
- Ni Madrid ni Barcelona serán el final: Quevedo anuncia gira por España y deja una promesa para Canarias