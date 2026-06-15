Quevedo desata la locura: más de 116.000 fans se apuntan para ver ‘El Baifo’

Quevedo ha vuelto a demostrar su tirón. Más de 116.000 personas se registraron en solo una hora para optar a una entrada de su gira ‘El Baifo’, el nuevo recorrido con el que el artista canario presentará su último trabajo en directo.

De momento, el cantante ha confirmado cuatro conciertos en la Península: dos en el Movistar Arena de Madrid, los días 9 y 10 de abril de 2027, y otros dos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 1 y 2 de julio. Pero el gran guiño para sus seguidores del Archipiélago llegó con una frase que no ha pasado desapercibida: en Canarias, los conciertos llegarán cuando “menos se lo esperen”.

El dato que dispara la expectación por Quevedo

La primera hora de registro dejó una cifra contundente: 116.432 personas inscritas para acceder a la venta de entradas de los conciertos anunciados.

Madrid concentró la mayor parte de la demanda. Para las dos fechas del Movistar Arena se apuntaron 78.755 personas, mientras que para los dos conciertos de Barcelona se registraron 37.611 fans, según datos trasladados por el entorno del artista a Europa Press.

Las cifras reflejan la enorme expectación generada por el regreso de Quevedo a los grandes recintos, especialmente tras el anuncio de una gira limitada, al menos por ahora, a solo cuatro fechas peninsulares.

Dos noches en Madrid y otras dos en Barcelona

El artista canario presentará en directo las canciones de ‘El Baifo’, su último trabajo, con dos paradas de gran formato.

En Madrid actuará los días 9 y 10 de abril de 2027 en el Movistar Arena. Meses después, llevará la gira a Barcelona, donde tiene previstos dos conciertos en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio de 2027.

Noticias relacionadas

El anuncio llegó acompañado de un vídeo publicado por el propio Quevedo en Instagram, donde avanzó los primeros detalles del recorrido.