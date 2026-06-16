La gira de Quevedo irrumpe con el potaje canario como símbolo

Quevedo juega en el móvil mientras alguien le corta el pelo a las afueras de una casa cueva. Dentro, una mujer mayor a la que el cantante llama «abuela» le apura para que se de prisa, que se tiene que comer el potaje para que no se le enfríe. «Pues me lo como frío, tú no sufras», le responde él, mientras en la pantalla de su móvil hace saltar obstáculos a un baifo. Un juego que se tiene que pasar para poder irse de gira a la Península.

Fotograma del vídeo promocional de los primeros conciertos de la gira de Quevedo. | LP/DLP

Después de meses de especulaciones y tras el lanzamiento de su último disco El Baifo, Quevedo despejó el pasado domingo una de las grandes incógnitas que rodeaban a su nueva etapa musical. Con este vídeo promocional, el cantante anunció que dará el salto a la Península en 2027 con una gira limitada a dos ciudades, pero ha dejado un mensaje para aclarar que no se olvida de las Islas: «En Canarias es cuando menos se lo esperen».

Así, Madrid acogerá dos conciertos en el Movistar Arena los días 9 y 10 de abril de 2027, mientras que Barcelona contará con otras dos citas en el Palau Sant Jordi los días 1 y 2 de julio del mismo año.

El propio artista confirmó que serán las únicas ciudades peninsulares incluidas en esta primera fase del tour.

Asegurar la plaza

Los seguidores que quieran asegurarse una plaza en los conciertos de Madrid o Barcelona deberán prestar atención al calendario de venta anunciado por el artista.

El primer paso para hacerlo es completar el prerregistro, disponible desde el pasado domingo y hasta las 15.00 horas (hora peninsular) del lunes 15 de junio al que se puede acceder a través de la página quevedoyouknow.com, donde también se puede jugar al videojuego que aparece en la pantalla del cantante durante el mencionado vídeo promocional de la gira. Solo las personas registradas dentro de ese plazo podrán acceder posteriormente a la preventa.

Durante la primera hora en la que se abrió el registro para acceder a la venta de las entradas, 116.432 personas se inscribieron.

Con respecto a las Islas, dijo que hará conciertos "cuando menos se lo esperen"

Así, según han especificado desde el entorno de Quevedo, para las dos fechas en el Movistar Arena de Madrid se registraron 78.755 personas, mientras que para los dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, fueron 37.611.

Según ha informado la organización, el 16 de junio los usuarios recibirán por correo electrónico un código exclusivo que les permitirá participar en la preventa de entradas, que arrancará ese mismo día, 16 de junio a las 12:00 horas, mientras que la venta general se abrirá el jueves 18 de junio también a las 12.00.

La expectación es máxima, ya que Madrid y Barcelona serán las únicas ciudades confirmadas en la Península dentro de El Baifo Tour 2027.

Mientras tanto, los seguidores canarios continúan aferrándose a la frase con la que Quevedo acompañó el anuncio y al guiño que lanzó el propio equipo del artista a una de las canciones del nuevo álbum al recordar que «las cosas buenas siempre llegan al golpito», animando a los fans isleños a no quedarse fuera de una de las giras más esperadas de 2027.