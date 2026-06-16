Maroon 5 ya cuenta los días para cantar por primera vez en Canarias

Adam Levine ya mira hacia Canarias. El líder de Maroon 5 ha asegurado estar “muy emocionado” por actuar por primera vez en las Islas, en un mensaje difundido a través de la cuenta oficial del Granca Live Fest.

La banda estadounidense se subirá al escenario del Estadio de Gran Canaria el próximo 5 de julio, en una de las actuaciones más esperadas de la quinta edición del festival. Será, además, la encargada de cerrar el evento en una jornada marcada como histórica para la organización.

El mensaje de Adam Levine al público canario

A través de un vídeo compartido en redes sociales por el festival, Levine se dirigió directamente a los seguidores de Maroon 5 en Canarias.

“Estamos muy emocionados de ir por primera vez”, afirmó el artista, que invitó al público a acompañar a la banda en su estreno en el Archipiélago.

El mensaje llega a apenas tres semanas del concierto y refuerza la expectación en torno a una actuación que sitúa a Gran Canaria dentro de la gira de uno de los grupos de pop más reconocidos del mundo.

Una clausura con sabor histórico en Gran Canaria

La presencia de Maroon 5 será uno de los grandes momentos del Granca Live Fest 2026, que este año amplía su programación a una cuarta jornada para celebrar su aniversario.

La banda liderada por Adam Levine será la responsable de clausurar el festival el 5 de julio, una fecha que la organización presenta como una de las más relevantes desde el nacimiento del evento.

El concierto tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria, convertido durante esos días en el epicentro musical del verano en las Islas.

Los éxitos qe llegarán al Estadio de Gran Canaria

Maroon 5 acumula más de dos décadas de trayectoria y se ha consolidado como una de las bandas de pop más exitosas del siglo XXI.

El grupo nació en Los Ángeles en 2002, aunque sus integrantes ya habían tocado juntos anteriormente bajo el nombre de Kara’s Flowers. El salto mundial llegó con el álbum Songs About Jane, que incluyó temas como This Love, She Will Be Loved y Harder to Breathe.

Noticias relacionadas

Desde entonces, la banda ha encadenado éxitos internacionales como Moves Like Jagger, Payphone, Sugar, Girls Like You, Animals o Memories. Actualmente cuenta con más de 72 millones de oyentes mensuales en Spotify.