Patti LuPone debuta en España con una gira histórica de seis conciertos

España recibirá por primera vez a una de las grandes leyendas vivas del teatro musical internacional. Patti LuPone, figura imprescindible de Broadway y referente absoluto de varias generaciones de intérpretes, llegará en junio con Songs from a Hat, una gira histórica que contará únicamente con seis conciertos en todo el país.

La actriz y cantante estadounidense, ganadora de tres premios Tony, dos premios Olivier y dos premios Grammy, pisará por primera vez los escenarios españoles con un espectáculo concebido para celebrar su trayectoria, su voz inconfundible y su manera única de entender la escena. La gira arrancará el miércoles 10 de junio en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y continuará en Barcelona, Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao.

El recorrido pasará por el Teatre Tívoli de Barcelona el viernes 12 de junio; el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid el lunes 15; el Espacio Laurel de Indias del Parque de La Sortija, en Puerto de la Cruz, dentro del festival Veranos del Taoro, el viernes 19; el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el domingo 21; y finalizará el miércoles 24 de junio en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Un concierto diferente en cada ciudad

Songs from a Hat no es un recital convencional. El espectáculo se construye en directo a partir del azar, con un formato íntimo, elegante e imprevisible. Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, Patti LuPone selecciona el repertorio de cada función mediante un sombrero de copa del que se extraen, sobre el escenario, los títulos de las canciones que formarán parte de la velada.

Ese planteamiento convierte cada concierto en una experiencia irrepetible. Ninguna ciudad vivirá exactamente el mismo espectáculo y el público asistirá a una función marcada por la espontaneidad, la complicidad y la enorme personalidad artística de una intérprete que ha hecho historia en los principales escenarios del mundo.

El repertorio permitirá viajar por algunos de los grandes títulos que han definido el teatro musical contemporáneo, con referencias a los papeles que han convertido a LuPone en mito. Entre ellos destacan su interpretación en el estreno original de Evita, su celebrada Fantine en Los Miserables en Londres o sus trabajos en producciones como Sunset Boulevard y Company. A esos grandes hitos se sumarán canciones del cancionero americano, joyas menos conocidas y recuerdos de una carrera que supera ya las cinco décadas.

Una leyenda del teatro musical

Nacida en Nueva York, Patti LuPone es uno de los nombres esenciales para entender la evolución de Broadway desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Su carrera ha unido teatro, cine y televisión, pero ha sido sobre el escenario donde ha construido una identidad artística reconocible, marcada por una presencia magnética, una voz poderosa y una capacidad interpretativa fuera de lo común.

Su llegada a España supone una cita largamente esperada por los amantes del musical y por el público que reconoce en LuPone a una artista capaz de unir virtuosismo vocal, carácter escénico y memoria viva de Broadway. Esta gira ofrece una oportunidad excepcional para verla en directo en un formato cercano, sin grandes artificios y con todo el protagonismo puesto en la canción, la palabra y la emoción del encuentro con el público.

Las entradas para las distintas fechas de Songs from a Hat ya están disponibles a través de los canales oficiales de cada recinto.