Pedro Insúa: «Canarias tuvo un vínculo esencial con Salamanca»

En el ciclo sobre La Hispanidad necesaria (que organiza el economista Óscar Bermejo), usted abordó la importancia de la Escuela de Salamanca en la conquista de Canarias. ¿cómo fue la influencia de este movimiento intelectual del Renacimiento en la historia de las Islas?

Fue una relación muy temprana. Canarias fue una especie de experimento previo a lo que sucederá después en América. Hay que recordar que la última isla en conquistarse por parte de los Reyes Católicos fue Tenerife en 1497. Y el vínculo con todo lo que será la institucionalización de la Escuela de Salamanca fue esencial porque los primeros aborígenes que fueron expuestos en la corte de Almazán, del heredero al trono de los Reyes Católicos, Juan, son los canarios. Y el tutor de Juan es Diego de Deza, que es protagonista del libro que acabo de escribir, Salamanca, capital del conocimiento: El faro de las ideas del Imperio español (1492-1550). Y Diego de Deza va a ser el sostén de Colón desde que llega a España.

¿Y qué importancia tuvo el teólogo sevillano para que se consolidara al final la Escuela de Salamanca?

Diego de Deza era el obispo de Salamanca en ese momento. Es el segundo inquisidor del reino y el prior de San Esteban en Salamanca. Será el alma mater de lo que es el origen de la escuela de Salamanca porque es atomista. Y saldrá en defensa del atomismo frente a otras escuelas en ese momento como el terminismo o el escotismo. Pero Diego de Deza es el que consigue que Colón permanezca en la península porque es el tutor, nada menos, que el heredero al trono del reino de Castilla.

«Diego de Deza lleva la Inquisición a las Islas y manda a los primeros dominicos hacia América»

¿Qué trascendencia tuvo el que los guanches fuesen los primeros indígenas en la corte de Castilla?

Esto es una conexión bastante importante porque no se habían expuesto antes aborígenes de ningún tipo. Hay que tener en cuenta que Canarias fue un proceso largo de conquista. Y justo tras esta exposición, Diego de Daza introduce la Inquisición en el archipiélago. Posteriormente será arzobispo de Sevilla y todos los obispados, tanto los de las Canarias como sus primos en América, van a ser sufragados por el arzobispo de Sevilla que tuvo la iniciativa de enviar a América a los primeros dominicos dirigidos por Pedro de Córdoba.

¿Cuándo arranca la idea de Castilla de conquistar Canarias?

Arranca en el siglo XIV, antes de la llegada de América. Portugal y España, de la mano de Alfonso de Cartagena, presentan sus pretensiones sobre Canarias. Alfonso de Cartagena describirá las famosas alegaciones en favor de la de las conquista por Castilla que terminará ganando la batalla, conquistando primero Lanzarote, luego Fuerteventura y después El Hierro.

¿Cómo afecta la conquista de América en 1492 a la propia de conquista de Canarias, que no concluirá hasta el año 1496?

La llegada a las Antillas no fue un gran acontecimiento porque eran consideradas como unas isla más allá de las Azores. Los tres acontecimientos fundamentales del año 1492 fueron la toma de Granada, la expulsión de los judíos y la toma de Granada. Eso fue lo que sí que tuvo una repercusión en toda la cristiandad enorme, pero el 12 de octubre no fue un acontecimiento que tuviera mucha relevancia. Sin embargo, la Antillas ya estaban a suficiente distancia de España como para que el tema de la prolongación visigoda del goticismo se rompiera para justificar la propia reconquista.

¿Y cómo interpretaba la Escuela de Salamanca estos temas?

La novedad consiste en que se rompe con el agustinismo político. El modo de enfocar los asuntos del contacto con el infiel por parte del cristianismo, por entonces, estaba dominado por el agustinismo político, una doctrina que sostiene que solo es legítimo un reino cristiano. Esa teoría sostenía que los reinos no cristianos no son legítimos porque no pueden distribuir la justicia, ya que es una virtud cristiana, y un reino no cristiano infiel no puede vivir en armonía. Pero no es lo mismo ser un infiel que rechaza la noticia del cristianismo como sucede con los musulmanes o los o los judíos, a un infiel que ni la conoce, que es el caso de los de los americanos. Entonces, el tratamiento va a ser muy diferente. Pero en principio el enfoque principal hasta que Diego de Deza se hace cargo del tema con los dominicos, es el agustinismo político. Es decir, la razón está iluminada por la fe y la razón política también. Y, por lo tanto, si no hay no hay iluminación y no hay razón, la razón camina loca, sin sentido. Pero según esta doctrina, la razón administra su ciudad y la razón es el mecanismo de administración de los bienes terrenales.

«El atomismo rompe el concepto ‘indígena’ y los sitúa, por vez primera, como sujetos racionales»

¿Y Diego de Deza cambia esta concepción filosófica?

Sí, la escuela atomista rompe con el agustinismo político. Sostiene que la fe tiene sus mecanismos y la razón tiene los suyos independientes. El atomismo introduce un racionalismo. En este sentido una de las tesis que aporto en mi libro es que el racionalismo no aparece con la ilustración, de repente como la tesis habitual en el siglo XVIII que dice que la teología se convierte en superstición y entonces todo tiene que estar dentro de la enciclopedia y la racionalidad. No, el racionalismo viene ya con el tomismo fundamentalmente.

¿Hubo alguna figura que liderada esta tendencia novedosa?

Fue Santo Tomás de Aquino que entiende que la razón es independiente de la fe, y, por lo tanto, no pueden iluminar cosas semejantes. Tomás de Aquino clava la cuestión primera de la suma teológica que son 200 cuestiones en total. La primera es la distinción entre la razón y la fe. La segunda es si Dios existe y él lo demuestra a través del aristotelismo. Las cinco vidas de Santo Tomás parten de la vía del movimiento, de que todo las cosas se mueven, y todo lo que se mueve se mueve por otro, pero la cadena no la puedes llevar al infinito, con lo que tiene que haber un primer motor que mueva todo lo demás y ese primer motor está inmóvil y a eso le llama Dios. Y aunque eso no es un argumento claro, él si lo entiende como tal. Santo Tomás afirma que no hace falta la fe para de demostrar que Dios existe. Entonces, de la misma manera que no hace falta la fe para mostrar que Dios existe, tampoco hace falta la fe para ordenar bien una ciudad. O no tienes por qué ser cristiano para demostrar un argumento matemático. Y los primeros que empiezan a defender todo esto de una manera sistemática son San Alberto Magno y su discípulo el propio A Santo Tomás Aquino. Entonces, a la hora de enfocar el fenómeno americano, lo que hará la escuela Salamanca, a través de Vitoria, que es totalmente atomista, es que lo que da legitimidad a la propiedad soberana es la territorialidad. Y, como consecuencia, lo que da legitimidad a la propiedad soberana no es la fe, sino la razón, y los indígenas son racionales porque son capaces de administrarse. Y, consecuentemente, como son sujetos racionales, y la propiedad queda legitimada por la razón y no por la fe, entonces, son propietarios de sus de sus tierras, tanto privada como públicamente.

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¿Y eso se puede extrapolar a los territorios canarios también?

Claro. Lo que pasa que cuando este argumento llega Canarias ya ha sido conquistada. Entonces, la cosa cambia, pero este es el cambio fundamental que hace que la población inmigrante sea vista como una población antropológica, y por lo tanto, impide apropiarse sin más de sus tierras. No son animales, sino entidades racionales y tienen legitimidad sobre sus propios bienes tanto desde el punto de vista privado como público. Entonces, si España domina aquello no es porque los indígenas que están allí sean animales o simples instrumentos humanos. Si España domina aquellos territorios es porque esa legitimidad que tenían los indígenas sobre sus propiedades la perdieron de alguna manera a través de otros argumentos que pueden ser de tipo político, social, cultural o económico.