Animayo coloca a Gran Canaria en la élite mundial de la animación

Animayo Gran Canaria acaba de dar un salto clave en la industria mundial de la animación. El festival, nacido en la Isla y con 21 años de trayectoria, ha sido incluido en la primera Annie Awards Qualifying Festival List de ASIFA-Hollywood, lo que lo sitúa en un grupo internacional de festivales con capacidad de proyectar cortometrajes hacia los grandes premios del sector.

La edición de 2026, bajo el lema La Isla de Mi Vida, recibió cerca de 2.000 obras de 78 países y ya tiene ganadores: “18 Months” y “Porque hoy es sábado” encabezan un palmarés marcado por relatos sobre familia, maternidad, identidad y nuevas formas de entender los cuidados.

La incorporación de Animayo a la lista clasificatoria de los Annie Awards supone uno de los mayores reconocimientos de su historia. Estos premios están considerados los máximos galardones internacionales de la animación y distinguen cada año producciones de estudios como Disney, Pixar, DreamWorks, Netflix Animation, Sony Pictures Animation, Aardman o Skydance Animation.

El hito refuerza una posición que el festival ya había conquistado en Hollywood. Animayo es desde hace años el primer y único festival de animación en España designado por la Academia de Hollywood como calificador para los Premios Óscar en dos categorías: Gran Premio del Jurado y Mejor Cortometraje de Animación con Ñ.

Con esta doble vía, hacia los Óscar y hacia los Annie Awards, Gran Canaria se consolida como una plataforma internacional para descubrir talento emergente en animación, efectos visuales y videojuegos.

“18 Months”, una historia familiar con camino hacia Hollywood

El Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2026, dotado con 3.000 euros, trofeo honorífico y acceso a la consideración para los Óscar y los Annie Awards, fue para “18 Months”, dirigido por Paulo Garcia y Natalia Gouvea.

El cortometraje, inspirado en hechos reales y realizado íntegramente en stop motion, narra la historia de un bebé abandonado en el metro de Nueva York y el camino de dos hombres que luchan durante meses para convertirse en su familia.

El jurado valoró su calidad artística, su sensibilidad y la profundidad emocional de una obra que aborda la diversidad familiar LGTBIQ+, la adopción, la igualdad y el deseo de construir un hogar seguro para un niño.

“Porque hoy es sábado” pone el foco en la maternidad invisible

El premio a Mejor Cortometraje de Animación con Ñ recayó en “Porque hoy es sábado”, de Alice Eça Guimarães.

La obra propone una mirada íntima sobre la maternidad y las responsabilidades invisibles que acompañan a muchas mujeres en su vida cotidiana. El jurado destacó la honestidad de su relato y su capacidad para conectar con experiencias universales desde una perspectiva personal.

Este reconocimiento confirma una de las tendencias de la edición: la animación como herramienta para hablar de cuidados, conciliación, dinámicas familiares y realidades sociales contemporáneas.

Cerca de 2.000 obras y solo 75 en la shortlist

La competencia de este año fue una de las más exigentes de la historia de Animayo. El festival recibió cerca de 2.000 cortometrajes de 78 países. De ellos, 915 superaron la primera fase de selección y solo 75 entraron en la Shortlist Oficial.

Francia lideró las inscripciones con 177 obras, seguida de España, con 102; Estados Unidos, con 65; Rusia, con 36; y México, con 35.

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La animación 2D volvió a ser la técnica predominante, con 424 obras inscritas, por delante de las producciones en 3D, las propuestas híbridas y experimentales y los trabajos en stop motion.