Turandot de Nácar

Se cerró de manera brillante la Temporada de Ópera de Las Palmas con la célebre obra inconclusa de Puccini Turandot. La nueva producción de ACO acentúa el carácter fantasioso del libro de Carlo Gozzi - muy apegado a la commedia dell´arte - en una China de fábula y muy exótica. La escenografía de Daniele Piscopo es estéticamente bella y aprovecha toda la profundidad del escenario para conseguir la grandilocuencia que la genial ópera del de Lucca promueve; colores intensos, escaleras infinitas, una peana giratoria, un tondo que sirve como gong y en el que se proyecta la primera salida de la princesa... Hay muchos detalles y bien hilados, unido a una muy trabajada figuración y una puesta en luces de Grace Morales extraordinaria.

El concepto dramático quizá se contagie demasiado de lo decorativo, mostrando unos personajes demasiado lineales y endebles. Turandot y Liu son un ejemplo, aquella como frágil tirana y esta como insulsa enamorada. Daban para más.

La ópera está llena de momentos de gran impacto dramático gracias a una música inspiradísima, en el que el melodrama italiano de aliento melódico da sus últimos coletazos pero, sobre todo, tiene una orquestación de inusual valor tímbrico.

El gran protagonista de la noche fue la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria que mostró un sonido opulento y compacto, equilibrado en todas las secciones, preciosista en los detalles de colorido, sólo limitado por un foso que, como espacio, no ayuda en absoluto a mostrar todo el potencial de este tipo de óperas.

Sesto Quatrini a la batuta fue en gran medida responsable de este resultado con una lectura que respiraba teatralidad, vigor rítmico, atentísimo al escenario y que condujo sin desmayo. Es verdad que impulsado por la potencia de las voces se contagió también de una cierta uniformidad en el volumen, pero ni los de arriba, ni el espacio abajo estaban para exquisiteces.

La compañía de canto reunida tuvo la virtud de ser muy uniforme en conjunto, voces no especialmente bellas pero si de fuste y con una energía muy comunicativa. Excelentes Felix Park, Álvaro Diana y David Barrera como los ministros, de justo histrionismo, muy bien cantados y teatralizados.

La cavernosa voz del Timur de Baopeng Wang impresionó también por su línea de canto, así como la Liu de Belén Rivarola, conmovedora en sus dos arias aunque le falte a su instrumento un esmalte más genuino al personaje. Angelo Villari es un tenor valiente, de una pieza, no es dado a sutilezas pero cumple sobradamente con las exigencias de su papel y su Nessun dorma fue justamente aplaudido. Muy bien Manuel García en carácter como Altoum y Julián Padilla como Mandarín.

La soprano ucraniana Lyudmila Monastyrska ha cantado el rol en grandes teatros y llega a Las Palmas con la parte muy bien medida para acometer todos los riesgos que tiene la espinosa partitura. Le cuesta el gran legato, en el que tiene que acudir a respiraciones extras, y así sufrió el In questa Reggia pero estuvo magnífica en los enigmas o el dúo final en el que pliega eficazmente su voz de spinto en medias voces muy bien proyectadas.

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Muy notable la aportación de los Coros: ACO, OFGC y niños - de estos últimos - estuvieron ajustados en una partitura nada fácil. Los adultos mostraron un sonido compensado en equilibrio de voces. Bellos momentos como el canto a la luna, compacto en lo sonoro se alternaron con otros en los que el empaste se resintió por lo extremo de la escritura, pero una buena labor para una intensa y bella noche de ópera para la vista y el oído.