Diego Guerra lleva a Mogán ‘Variables Varias’, una obra que convierte la física en una forma de hablar del amor

La ciencia y el teatro parecen, a simple vista, dos lenguajes separados por una distancia enorme. Uno analiza el mundo desde fórmulas, leyes y fuerzas invisibles; el otro lo observa desde la emoción, el cuerpo y la palabra. Sin embargo, para Diego Guerra, dramaturgo y director de la obra ‘Variables Varias’, ambas disciplinas podían encontrarse sobre un escenario para hablar de algo tan cotidiano como el amor.

La pieza podrá verse este sábado 20 de junio, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural El Mocán, en Mogán, y supone un nuevo paso en el recorrido de un proyecto que nació en el ámbito académico y que ahora busca abrirse camino en los espacios culturales de Canarias. Puedes conseguir tus entradas aquí.

“Este proyecto nace como mi trabajo de final de carrera”, explica Diego Guerra en declaraciones en exclusiva. Graduado en Arte Dramático, el creador decidió escribir un texto en el que pudiera unir dos de sus grandes intereses: la ciencia y el arte. “La idea era usar la ciencia y el arte para fusionarlas en un solo espectáculo y poder juntar estas dos ramas que me gustan tanto”, señala.

La ciencia como excusa para hablar de lo cotidiano

‘Variables Varias’ no es una obra sobre ciencia en sentido estricto. El público no necesita conocer leyes físicas ni tener conocimientos técnicos para entrar en la propuesta. La ciencia funciona aquí como un punto de partida, como una herramienta poética para explicar vínculos, deseos, contradicciones y formas de relacionarse.

“No hablamos de ciencia, sino que usamos la ciencia para hablar de otras cosas”, resume Guerra. En la obra aparecen dos relaciones amorosas construidas a partir de conceptos físicos: una funciona de manera magnética y la otra de manera gravitatoria.

La relación magnética se sostiene sobre la atracción y la repulsión. Como ocurre con los polos opuestos y los polos iguales, esta pareja vive en un constante ir y venir emocional: se quiere, discute, se separa, vuelve a encontrarse y repite el ciclo una y otra vez. Es una relación marcada por la intensidad, por esa energía que acerca y aleja casi con la misma fuerza.

La segunda relación responde a una lógica gravitatoria. En este caso, los personajes se comportan como dos planetas que orbitan el uno alrededor del otro. Parecen destinados a tocarse, pero nunca terminan de hacerlo. “Sería como una relación de dos personas que, cuando tú la ves desde fuera, sabes que van a terminar juntas, pero nunca terminan de concretar nada”, explica el director.

A partir de estas dos dinámicas, la obra plantea situaciones reconocibles para cualquier espectador. La física no aparece como una barrera, sino como una metáfora accesible. “Al final hablamos de cosas muy cotidianas que a todos nos han pasado y la ciencia solo es una excusa para poder tratar estos temas”, apunta Guerra.

Un proyecto autoproducido entre amigos

Tras finalizar sus estudios, Diego Guerra reunió a un grupo de compañeros y amigos para levantar el montaje de manera autoproducida. Sin grandes medios, pero con una clara voluntad artística, el equipo comenzó a dar forma escénica a un texto que había nacido en el contexto de la carrera y que ahora aspira a crecer más allá de aquel primer impulso.

“Una vez termino la carrera, me junto con un grupo de amigos y empezamos a montar este espectáculo un poco de manera autoproducida, con los recursos que tenemos”, cuenta. Pese a las limitaciones, el director defiende que el resultado ha terminado superando las expectativas iniciales. “Con lo poco que teníamos, hemos conseguido hacer que este espectáculo sea más que la suma de sus partes”, afirma.

El reparto está formado por Lorena Arteaga, Laura Cabaro, José Oliva y Enrique Subiela. Por su parte, Diego Guerra asegura que actuar forma parte de su formación, aunque reconoce que durante la carrera descubrió una vocación cada vez más fuerte por la dramaturgia y la dirección.

“Yo soy dramaturgo y director y también actúo, al final estudié para eso”, explica. “Pero en la carrera descubrí que me gusta más todo lo que hay por detrás: la parte de idear un texto, idear una idea y luego plantarla en escena”.

Guerra describe la escritura teatral como un proceso casi íntimo, en el que una idea nace, crece y termina transformándose al entrar en contacto con el escenario y con el equipo. “Ver que algo que tú has escrito es como tu niño pequeño, que lo has criado y has hecho que crezca hasta que se convierte en otra cosa distinta”, reflexiona.

Crear teatro desde Canarias

El estreno en Mogán llega en un momento clave para Diego Guerra, que acaba de iniciar su camino profesional y que observa el sector escénico canario con una mezcla de realismo y compromiso. El creador reconoce que existe una percepción extendida entre muchos jóvenes artistas: la idea de que para vivir del teatro hay que marcharse.

“Hay una leyenda negra de que para poder vivir del teatro en Canarias te tienes que ir de Canarias”, señala. Frente a esa sensación, Guerra reivindica la necesidad de permanecer, crear y pelear por nuevos espacios desde las islas. “Yo soy muy amante de mi tierra. Creo que es importante que haya gente aquí también luchando por sacar nuevos proyectos adelante”.

El director defiende que las nuevas generaciones pueden convivir con las compañías y profesionales ya asentados, y subraya el valor de una escena independiente que, en su opinión, está creciendo con fuerza. “Hay muchísimo teatro indie y underground que está empezando ahora”, destaca. “Creo que hay muchas compañías y pequeñas producciones que no tienen nada que envidiarle a grandes espectáculos”.

Entre sus referentes canarios, Guerra menciona especialmente a Rafael Rodríguez, a quien considera una figura fundamental en su formación teatral y personal. “Es la persona que me lo ha enseñado todo, prácticamente. Yo empecé en el teatro con él y es alguien a quien admiro mucho tanto a nivel personal como profesional”, afirma.

El sueño de llegar a grandes escenarios

Aunque ‘Variables Varias’ nace desde la autoproducción y el circuito cultural de cercanía, Diego Guerra no oculta sus aspiraciones. Su objetivo es seguir creciendo como dramaturgo, director, intérprete y técnico de iluminación, una faceta en la que también está comenzando a desarrollarse.

“Mi sueño sería poder llegar a un teatro grande y poder tener estos espectáculos vistos en un gran escenario, con mucha gente viéndolo”, reconoce. Para él, el teatro es una profesión y debe ser tratada como tal, aunque también admite que hay una dimensión emocional imposible de separar del proceso creativo. “No hacemos esto por amor al arte, pero sí hay cierto componente de cariño a tu propio proyecto que, más allá del éxito económico, te llena como artista”.

El creador ha empezado a colaborar con 2RC y espera seguir vinculado a nuevos procesos escénicos, ya sea desde la dirección, la dramaturgia, la interpretación o el diseño técnico. “Soy una persona que le dice que sí a todo. Me encanta tomar nuevos proyectos”, asegura.

Tras la función de este sábado en Mogán, el equipo de ‘Variables Varias’ busca nuevas oportunidades para llevar la obra a otros escenarios. “Estamos buscando la manera de acceder a nuevos centros culturales o teatros, o realmente cualquier espacio en el que seamos bienvenidos, para poder seguir llevando esto por la isla o incluso a otras islas”, avanza Diego Guerra.