La Fundación Juan Negrín recupera una canción inédita sobre el exilio republicano conservada durante 80 años en su archivo histórico

La Fundación Juan Negrín ha hecho pública la grabación de España peregrina (Canción del destierro), una composición creada en París en 1945 y dedicada al político y médico grancanario Juan Negrín.

La obra, que permaneció inédita durante ocho décadas entre la documentación del Archivo Negrín, puede escucharse ahora por primera vez en su formato original para voz y piano gracias a una iniciativa impulsada por la propia entidad.

La difusión de esta pieza supone la recuperación de un documento cultural e histórico estrechamente vinculado a la memoria del exilio republicano español tras la Guerra Civil. La partitura fue escrita pocos meses después de la liberación de París durante la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosos exiliados españoles mantenían la esperanza de un cambio político que permitiera su regreso al país.

Detalle de la partitura de la canción 'España peregrina (Canción del destierro)' / Fundación Juan Negrín

Una obra creada en el exilio y dedicada a Juan Negrín

España peregrina (Canción del destierro) fue compuesta en febrero de 1945 por Vicente Terradez, autor de la letra, junto a Joaquín Grant y Francisco Gordo Gómez, responsables de la música. Los tres autores dedicaron la obra a Juan Negrín, que en aquel momento seguía ejerciendo como jefe del Gobierno de la República Española en el exilio.

La composición refleja los sentimientos de nostalgia, desarraigo y esperanza que marcaron la experiencia de miles de españoles obligados a abandonar el país tras el final de la Guerra Civil. Precisamente esa temática convierte la pieza en un valioso testimonio artístico de una de las etapas más complejas de la historia contemporánea española.

La partitura permaneció custodiada dentro del Archivo Negrín, uno de los fondos documentales más importantes relacionados con la Segunda República y el exilio republicano. Este conjunto documental abandonó España tras la derrota republicana y desde enero de 2014 se conserva en Las Palmas de Gran Canaria bajo la custodia de la Fundación Juan Negrín.

Del silencio documental a los escenarios

Consciente del valor histórico de la obra, la Fundación Juan Negrín inició en 2024 un proyecto destinado a recuperar musicalmente la composición y acercarla al público actual.

El primer paso llegó el 21 de mayo de 2025, cuando la canción fue interpretada por primera vez en un concierto celebrado en el patio de la fundación. En aquella ocasión, los integrantes del Dúo Opus 22, la violinista Claudia Guerra y el guitarrista Daniel León, ofrecieron una adaptación instrumental para violín y guitarra.

Debido a que la versión original estaba concebida para voz y piano, los asistentes pudieron seguir la letra mediante un texto impreso distribuido durante el recital. Aquel estreno permitió escuchar por primera vez una obra que había permanecido sin interpretarse durante más de setenta años dentro de los archivos documentales.

La recuperación de la canción fue especialmente significativa por la carga emocional de su contenido, centrado en el sentimiento de pérdida y alejamiento que vivieron miles de personas durante el exilio republicano.

Estreno de la versión original en la Casa de Colón

La siguiente fase del proyecto culminó el 20 de febrero de 2026 con la interpretación de la obra en su formato original. Gracias a la colaboración de la Casa de Colón y de los músicos Andrés Reyero y Pascual Encarnación, la composición pudo escucharse tal y como fue concebida en 1945.

La Casa de Colón facilitó el espacio y el piano necesarios para la grabación y el concierto, celebrados en Las Palmas de Gran Canaria. Reyero asumió la interpretación vocal de la pieza, mientras que Encarnación se encargó del acompañamiento pianístico.

Posteriormente, una producción audiovisual realizada por Clan de Medios recogió esta interpretación para su difusión pública.

Músicos, la directora Casa de Colón y el presidente Fundación Juan Negrín, en la Casa Colón, en el estreno de la canción 'España pegrina (Canción del destierro)' / Fundación Juan Negrín

Un documento musical al alcance de todos

La Fundación Juan Negrín ha puesto ahora a disposición del público el vídeo de esta interpretación a través de su canal oficial de YouTube. Junto a la grabación principal también se han difundido otras dos versiones registradas durante la misma sesión: una versión instrumental y otra adaptación para violín y guitarra acompañada de voz.

Con esta iniciativa, la entidad continúa avanzando en la divulgación de los fondos que conserva y en la recuperación de materiales históricos relacionados con la memoria democrática y el exilio español.

La publicación de España peregrina (Canción del destierro) no solo rescata una composición desconocida durante décadas, sino que también permite acercarse a una parte de la historia a través de la música, convirtiendo una partitura olvidada en un nuevo testimonio cultural de la experiencia del exilio republicano.