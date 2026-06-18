Karel Mark Chichon afronta su última temporada al frente de la OFGC con 19 conciertos y una despedida construida junto al público

«Será el concierto más difícil de mi vida profesional». Entre estrenos, grandes batutas internacionales y celebraciones dedicadas a Beethoven, fue esta confesión de Karel Mark Chichon la que resumió el espíritu de la temporada 2026-2027 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). El curso presentado hoy será su último como director artístico y titular de la formación, una despedida que culminará en julio de 2027 con un concierto que será construido a partir de las obras que los propios abonados elijan como recuerdo de una década compartida.

La próxima temporada marcará el cierre de una etapa que comenzó en 2017 y que ha transformado la proyección de la orquesta tanto dentro como fuera de Canarias: «Se acaba una época histórica», reconoció el maestro durante la presentación celebrada este jueves en la sede de la Fundación OFGC. Un acto en el que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, agradeció la labor desarrollada por Chichon y calificó estos años como una «etapa dorada» para una formación que cuenta actualmente con 1.274 abonados y que alcanzó una ocupación media del 97% en la temporada pasada.

Abono de otoño

Bajo el lema La Orquesta de tu isla, la nueva programación reunirá 19 conciertos de abono en el Auditorio Alfredo Kraus y combinará grandes figuras internacionales con una decidida apuesta por el talento canario. El curso estará atravesado además por dos grandes ejes: la despedida de Chichon y la conmemoración del bicentenario de la muerte de Beethoven en 2027.

La temporada arrancará el 25 de septiembre con La forza del destino, un programa concebido por el propio Chichon como una mirada retrospectiva a su trayectoria en Gran Canaria. La velada reunirá obras de Strauss, Wagner, Verdi y Stravinski en un recorrido por las grandes pasiones humanas y por la idea de destino que, según explicó, le condujo hasta la orquesta.

Una semana después, el 2 de octubre, llegará La España imaginada, dirigido por Oliver Díaz y protagonizado por el guitarrista José María Gallardo del Rey. El programa combinará el célebre Concierto de Aranjuez con la obra Diamantes para Aranjuez, firmada por el propio solista.

Uno de los momentos más esperados del otoño tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre con Garanča canta Strauss y Falla. La mezzosoprano Elina Garanča, una de las voces más prestigiosas del panorama lírico internacional, interpretará por primera vez en su carrera los Cuatro últimos lieder de Strauss. El programa incluirá además El sombrero de tres picos, en homenaje al 150 aniversario de Manuel de Falla.

El ciclo continuará el 30 de octubre con Las cuartas de Beethoven y Brahms, bajo la dirección de Constantinos Carydis, una de las batutas más valoradas del panorama europeo y que mantiene una estrecha relación artística con la formación grancanaria.

El 13 de noviembre, Chichon volverá al podio con Shostakovich y Mussorgsky, junto al violinista Sergej Krylov. La velada culminará con Cuadros de una exposición, una de las obras más populares del repertorio sinfónico. La presencia de grandes directores invitados se reforzará el 20 de noviembre con Slatkin dirige Schubert y Prokofiev, mientras que el 27 de noviembre el maestro estadounidense regresará con Tres voces del siglo XX, acompañado por el violinista Cho-Liang Lin.

El gran acontecimiento operístico del otoño llegará el 4 de diciembre con Tosca, una de las obras más emblemáticas de Puccini. Será la primera vez que Chichon la dirija junto a la OFGC y contará con la participación de los coros de la fundación y un elenco internacional que incluirá también voces canarias.

La primera parte de la temporada concluirá el 11 de diciembre con Fantasía francesa, dirigido por Mikko Franck y con Bruno Delepelaire, violonchelista principal de la Filarmónica de Berlín, como solista invitado.

Abono de primavera

Tras la pausa navideña, la actividad se retomará el 26 de febrero de 2027 con La poesía del clasicismo, dirigido por Trevor Pinnock y con Alexandra Dovgan al piano.

El acontecimiento central del año llegará pocas semanas después: el 19 de marzo, Chichon dirigirá la Missa Solemnis de Beethoven, una obra monumental que nunca se ha interpretado en Gran Canaria. La producción contará con la participación del Coro de la Radio de Letonia y un destacado elenco internacional encabezado por la soprano grancanaria Tania Lorenzo.

La celebración beethoveniana continuará los días 1 y 2 de abril con Beethoven 5: concierto y sinfonía, que reunirá la Quinta Sinfonía y el Concierto para piano número 5, conocido como Emperador. El solista será Rudolf Buchbinder, uno de los mayores especialistas mundiales en la obra del compositor alemán.

El 9 de abril, Dan Ettinger dirigirá La quinta de Bruckner, una de las grandes catedrales sonoras del repertorio romántico.

La apuesta por el talento isleño tendrá uno de sus momentos más significativos los días 29 y 30 de abril con Así habló Zarathustra, donde el pianista canario Víctor Naranjo compartirá escenario con Mikko Franck en un programa que culminará con el célebre poema sinfónico de Richard Strauss.

Los días 6 y 7 de mayo, el trompetista venezolano Pacho Flores protagonizará Alquimia de la trompeta, junto a Daniel Danzmayr, incluyendo una nueva obra inspirada en Pablo Neruda.

Otro de los grandes hitos llegará el 18 de junio con Minkowski debuta con la OFGC, que supondrá la primera colaboración de la orquesta con el prestigioso director francés Marc Minkowski. Junto a él actuará el violinista James Ehnes.

La recta final de la temporada comenzará el 25 de junio con Reinventando la tradición, dirigido por Shiyeon Sung y con la clarinetista grancanaria Dácil Guerra Guzmán y la arpista Catrin Mair Williams como solistas.

El 2 de julio, György Vashegyi dirigirá Lalo y Berlioz: el viaje romántico, con la participación de dos músicos de la propia formación, Erno Kallai y Adriana Ilieva, en una reivindicación del talento interno de la orquesta.

Y finalmente llegará el 9 de julio de 2027, momento en el que Chichon cerrará oficialmente una década al frente de la OFGC con un Concierto Sorpresa junto a la mezzosoprano Adèle Charvet y el violonchelista Iván Siso. «Mi intención es que el público tenga la posibilidad de elaborar el programa, que ellos puedan decir qué obras les han significado algo importante, y que yo pueda ver cuáles han sido los grandes momentos para ellos y hacer un collage de esos diez años para poder rrepresentar todo esto que hemos conseguido juntos», expresó el director de la OFGC.

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«Estamos aquí para servir a nuestro público», recordó. Una frase que resume el espíritu de una despedida que mira a la huella compartida entre una orquesta y una isla, ya que antes de bajar definitivamente la batuta, Chichon quiere que el último aplauso sea también una conversación con quienes han acompañado el viaje desde el principio.