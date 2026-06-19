CHONG, DJ y productora: «Malvasoul transmite la sensación de celebrar la vida, pero desde la música»

¿Cómo nació CHONG y qué historia hay detrás de ese nombre artístico?

CHONG es mi nombre de pila y también mi nombre artístico porque representa quién soy. Proviene de mis raíces chinas y su significado está relacionado con la inteligencia y la sabiduría. Para mí no había una mejor forma de conectar mi identidad personal con mi proyecto artístico. Es un homenaje a mis orígenes y a la cultura que forma parte de mí.

¿Cómo ha evolucionado tu sonido desde tus primeros sets hasta hoy?

Comencé en plena explosión de la música electrónica, cuando el EDM dominaba los escenarios de todo el mundo. Mis grandes referentes eran Martin Garrix, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack o Tiësto, en la época dorada del Big Room.

Con mi primera controladora y utilizando Serato, grababa sesiones que compartía en SoundCloud junto a mis amigos y la comunidad electrónica de aquel momento. Con el paso de los años fui evolucionando y adaptándome a los cambios musicales, explorando sonidos más refinados y profundizando en las raíces del house a través de artistas como Marshall Jefferson, Louie Vega, Armand Van Helden o David Morales.

La música electrónica siempre ha sido mi pasión, por lo que he construido una cultura musical muy amplia que abarca desde el EDM hasta el house más auténtico y underground. Mi trayectoria es el reflejo de una evolución constante y de una adaptación natural a las tendencias sin perder la esencia.

¿Prefieres sorprender con música inesperada o construir una narrativa más progresiva durante el set?

Intento encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Para mí, la clave está en saber leer la pista y entender qué necesita el público en cada momento.

Me gusta crear una atmósfera y un viaje musical donde el baile, la energía y las emociones sean los protagonistas, por encima del ego del DJ. Suelo combinar temas actuales con auténticos clásicos que han resistido el paso del tiempo y que, aunque muchos asistentes quizá no conozcan, siguen siendo verdaderos himnos de la pista de baile.

Al final, los protagonistas de cada sesión son las personas que están disfrutando frente a la cabina.

¿Qué artistas o escenas musicales te inspiran actualmente?

Actualmente me inspiran mucho artistas como ANOTR y todo el universo creativo que han construido alrededor de su sello No Art.

También sigo muy de cerca escenas como el Indie Dance y el Deep Tech, que están viviendo un momento muy interesante gracias a figuras como Adam Ten, Mita Gami o Brunello.

A nivel de sellos discográficos, referencias como Nervous Records o Defected Records siguen siendo una fuente constante de inspiración por su contribución a la cultura house y su capacidad para mantenerse vigentes generación tras generación.

Si tuvieras que describir tu propuesta musical en tres palabras, ¿cuáles serían?

Energía, baile y felicidad.

¿Qué importancia tiene la pista de baile en la selección musical que haces?

La pista de baile es la verdadera protagonista de cualquier sesión.

Al final, las personas han venido a compartir una experiencia, a desconectar y a disfrutar de la música. Mi responsabilidad como DJ es acompañar esas emociones y generar una conexión real con ellas.

La buena vibra, la energía colectiva y la felicidad de la gente son factores fundamentales a la hora de seleccionar cada tema. Cuando la pista responde y se crea esa conexión especial, sucede la magia.

¿Qué significa para ti participar en Malvasoul?

Esta será la segunda vez que participe en Malvasoul Festival y para mí tiene un significado muy especial.

Siempre digo que, si pensamos en las escenas finales de las películas de Fast & Furious, cuando todos se reúnen para celebrar la vida y el camino recorrido, Malvasoul transmite exactamente esa misma sensación, pero desde la música.

Detrás de este proyecto hay personas maravillosas que dejan huella y crean una auténtica familia. Por eso estoy especialmente feliz de volver a formar parte de esta experiencia.

¿Qué puede esperar el público de tu sesión del 23 de junio?

La noche más larga del año merece una banda sonora a la altura. El público puede esperar una sesión llena de house alegre, fresco y elegante, perfecta para acompañar una noche cargada de simbolismo. Una celebración asociada al fuego, la purificación, la buena suerte y los nuevos comienzos. Estoy convencida de que será una noche mágica para compartir música, energía y momentos inolvidables. Y sobre todo estar con compis de trabajo como son Javi, Jaime y Emma (Line Up)

¿Hay algún momento o logro de tu trayectoria que recuerdes con especial cariño?

Sinceramente, estar respondiendo a esta entrevista ya es un logro que me hace sentir muy agradecida.

Siempre he creído que lo más importante es disfrutar del camino y valorar cada paso de la trayectoria. Aun así, uno de los momentos más especiales de mi carrera fue ser premiada en el IMS Ibiza hace dos años, compartiendo ese reconocimiento delante de Pete Tong, profesionales de la industria y grandes artistas internacionales.

Ese tipo de experiencias te recuerdan que la música tiene una capacidad única para unir personas y crear oportunidades extraordinarias.

¿Qué objetivos o proyectos te gustaría desarrollar en el futuro con CHONG Fu?

Actualmente estoy muy enfocada en la producción musical. Tengo varios proyectos en desarrollo, nuevos tracks y EPs, además de colaboraciones con artistas de diferentes partes del mundo.

Mi objetivo es seguir creciendo como artista, publicar música en distintos sellos y construir una identidad cada vez más sólida dentro de la escena electrónica.

También me ilusiona integrar elementos de otras facetas de mi vida, como la cosmética, el lifestyle y el glamour, dentro de mi propuesta artística. Además, soy fundadora de la marca de cosméticos Yes Love, un proyecto empresarial que comparte muchos valores con mi visión creativa: innovación, personalidad y pasión por lo que haces.