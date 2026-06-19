Leo Mansito, CEO y director de New Event: «Que Lauryn Hill haga su único concierto en España en el Granca Live Fest dice mucho del festival»

¿Qué supone esta edición en la que el Granca Live Fest cumple cinco años?

Para nosotros es una ilusión muy grande. Cuando echas la vista atrás a todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido y a dónde hemos llegado, ver en lo que se ha convertido el Granca a nivel nacional e internacional es un orgullo grandísimo. Podemos tener un festival a la altura de los más grandes que haya en cualquier lugar hoy en día.

¿Y desde la primera edición en 2022, qué diría que ha cambiado más?

Ha cambiado la perspectiva de la gente. Obviamente, todo el mundo sabe lo que es el Granca en Canarias, pero también fuera de aquí los propios artistas ya se postulan para estar, nos llaman y se interesan porque saben que es un festival de referencia a nivel mundial. Ha posicionado a Canarias dentro del mapa de grandes festivales y ha hecho que la gente de aquí se sienta muy orgullosa.

Antes eran ustedes los que iban a buscar a los artistas y ahora han cambiado las tornas.

Nosotros siempre nos estamos interesando por los artistas más importantes que puedan aportar al festival, pero sí es cierto que ahora es más sencillo porque los propios artistas ponen interés. Ya no tenemos que explicar qué es un festival en unas islas que están muy lejos, ya se sabe que estamos metidos en el circuito mundial y en las asambleas del sector la gente te pregunta por tu festival.

Sobre los artistas internacionales, ¿cómo se negocia traer a Gran Canaria a figuras de esta magnitud y qué ventajas o desventajas tiene el hecho de estar en una isla?

Se negocia partiendo de la desventaja de que, muchas veces, las oficinas de los artistas ven muy complicado venir a Canarias. Les es más sencillo no apartarse de su ruta habitual. Hay que estar convenciéndoles de que aquí hay mucha gente interesada en grandes artistas. Poquito a poco lo vamos consiguiendo y vamos rompiendo ese tabú, porque históricamente, fuera de la música latina, era complicado traer a grandes artistas.

Parte de la clave de su éxito es esa mezcla: artistas urbanos, latinos, pop internacional e indie español.

La idea era que pudieran estar en el mismo día los más pequeños y los más grandes de la casa, independientemente de sus gustos. La fórmula ha sido mezclar géneros y artistas con diferentes targets de edad, uniendo el latino o el rock and roll con artistas internacionales.

¿Qué supone para el festival traer nombres como Maroon 5 o Lauryn Hill?

Es un orgullo y un posicionamiento. Que Lauryn Hill haga su único concierto en España en el Granca dice mucho, como pasó en su momento con Robbie Williams. Tener este año cuatro días con artistas como Alejandro Sanz, Aitana, Dani Martín o Juan Luis Guerra con Danny Ocean y Lola Índigo, y al mismo tiempo artistas locales como La Pantera o Ptazeta, nos posiciona muy bien. Hemos dado con la tecla para que la gente no tenga que viajar siempre fuera para ver a grandes artistas.

¿Por qué han decidido ampliar este año a cuatro días? ¿No es arriesgado el domingo?

Sí. Siempre hemos estado un poquito locos. En este caso, era para dar la guinda por el quinto aniversario; un regalo al público de aquí para tirar la casa por la ventana con un día extra con Maroon 5. El año que viene volveremos a tres días, pero este era un momento simbólico.

A quien ya tenía su abono de tres días, este último día se le incluye gratis, ¿verdad?

Exactamente. Por fidelidad, les regalamos el cuarto día. Los que no lo tenían, pueden adquirir la entrada a precios muy razonables comparado con lo que se ve fuera de Canarias.

Sobre la sostenibilidad, tenéis dos sellos que la garantizan en New Event. ¿Cómo se traduce esto en la práctica para quien compra una entrada?

Le damos muchísima importancia. Tenemos el proyecto Granca Live Forest y realizamos unas jornadas 360 donde hablamos de sostenibilidad ambiental, social e inclusión. El festival no debe servir solo como entretenimiento unas horas al año, sino aportar un granito de arena para tener un mundo mejor. Cada año vamos a más con la inclusión de colectivos para que colaboren en el festival.

¿Y cómo va lo del bosque? ¿Se están plantando ya árboles?

Lleva tres años plantándose en los altos de Gran Canaria. Es una iniciativa única y pionera en grandes festivales. Cada año permitimos que quien quiera apadrine un árbol y nosotros mismos hacemos una aportación importante para que siga creciendo.

Respecto al respaldo institucional, cuentan con apoyo del Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. ¿Qué papel juega la administración pública?

Canarias está muy muy lejos, está a muchos euros de distancia y necesitamos apoyo. Aunque el festival es tan costoso que las aportaciones institucionales no llegan ni al 10% del coste total, son fundamentales para no tener que poner la entrada mucho más cara. El propio recinto en el que lo hacemos es del Cabildo. Si no nos alquilaran el estadio, no podríamos hacer el festival. Estamos muy agradecidos a ellos y a las marcas que se han sumado.

El estadio ha sido el recinto desde la primera edición. ¿Se os ha quedado pequeño o tiene recorrido para el futuro?

Es el recinto con mayor capacidad de Canarias para combinar gente sentada y de pie. Hay unas obras pendientes con las que tendremos que compaginarnos para ver cómo lo hacemos compatible, pero estamos muy contentos de tener ese estadio como sede habitual.

En este lustro, ¿qué ha sido lo más complicado de la organización?

Los principios siempre son difíciles porque hay que darse a conocer y explicar el proyecto. Convencer a la gente para que compre entradas y a los artistas para que vengan a un festival nuevo. Ahora está más rodado, aunque compaginar agendas y logística de artistas tan consagrados no es fácil. Tenemos un equipazo de producción en New Event que hace posible una animalada que no existía antes aquí.

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¿Dónde ve el Granca dentro de otros cinco años?

Lo veo siendo aún más bestia de lo que es ahora, creciendo con cabeza y siendo la referencia de Canarias fuera de las Islas.