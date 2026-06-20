'Democracia Americana', el dúo PSJM convierte en «geometría social» los 250 años de historia de EE.UU. en Casa de América

En las salas de Casa de América, el aire acondicionado intenta, sin mucho éxito, mitigar el calor del verano madrileño mientras Cynthia Viera y Pablo San José ultiman el montaje de su exposición en la capital. Entre cajas y preparativos casi listos, tratan de explicar la esencia de su propuesta artística: «Cuando te agachas a leer la cartela es cuando te llevas la colleja», explica Viera. La «colleja» a la que se refiere es un choque con la realidad, el impacto de descubrir que una composición geométrica, bella y equilibrada a primera vista, es en realidad un mapa crudo de la pobreza, la raza o el recuento electoral de una superpotencia.

La exposición que el dúo artístico afincado en Canarias titula Democracia Americana se inaugura el próximo 24 de junio con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, una efeméride que sirve de marco para reflexionar sobre una nación que, según los artistas, «nace como democracia y ha sido democracia de forma ininterrumpida», un hecho que les permite trazar una línea temporal privilegiada para observar las fluctuaciones de un sistema que hoy parece caminar sobre la cuerda floja.

El dato como pigmento

El corazón de la propuesta de PSJM es lo que ellos denominan «geometría social», un procedimiento plástico donde las composiciones minimalistas y abstractas nacen de estadísticas rigurosas y escrutinios electorales. Como explica San José, su trabajo dialoga con la historia del arte americano, especialmente con el minimalismo de Frank Stella y su famosa máxima «lo que hay es lo que se ve». Sin embargo, PSJM le da la vuelta al guion: en sus cuadros, lo que se ve es solo la superficie.

El contenido real, la carga política y social, se oculta tras los colores y las formas hasta que quien observa decide profundizar en la información de esa cartela, mencionada por Viera, que acompaña a la pieza.

La muestra se divide en dos grandes ejes que estarán presentes en la Galería Casamérica. En la planta baja, la serie American Colors (2009-2010) pone a los espectadores de frente con el «tríptico americano», piezas realizadas en Formica -un material vinculado al diseño del lifestyle- que representan la población por raza en EE.UU., el índice de pobreza por etnia y la población carcelaria. Es una «foto fija» de 2009 que, según Viera, sigue tristemente vigente hoy en día, especialmente tras las tensiones raciales exacerbadas en los últimos años y por actores como el ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.) que ambos artistas mencionan.

Elecciones presidenciales

El otro eje lo compone American Democracy (2022), una instalación monumental compuesta por 59 pinturas históricas que retratan cada una de las elecciones presidenciales desde George Washington hasta Joe Biden. Cada cuadro es un recuento visual, un escrutinio geométrico que permite ver, de un vistazo, hitos como la aplastante victoria de Roosevelt con sus políticas del New Deal o el giro neoliberal de Reagan con mayorías de más del 80%.

Viera destaca cómo estas obras, que parecen abstractas, se transforman en «figurativas o incluso realistas» una vez que se conoce el código. Hablan de presidentes, de la evolución del sufragio y a través de ellas se puede leer el acceso de las mujeres al voto en 1920 o el tardío reconocimiento de los derechos electorales de los nativos americanos en 1964.

El color del poder

Un detalle que los artistas resaltan es la construcción mediática de la identidad política estadounidense a través del color. Pablo y Cynthia recuerdan que la identificación de los republicanos con el rojo y los demócratas con el azul es un fenómeno reciente, impulsado por cadenas como la CNN durante las elecciones del año 2000. «Ellos ya lo han asumido», comentan, señalando cómo los medios de comunicación -y ahora también las grandes empresas tecnológicas- operan como un cuarto poder capaz de asignar colores y, con ellos, identidades enteras.

Este interés por la iconografía del poder no es nuevo para PSJM. Desde su formación en Madrid y su posterior etapa en Berlín, el grupo se ha centrado en la ideología de las marcas y el consumo, evolucionando hacia un arte que busca «democratizar la creación» a través de procesos participativos, tal y como ambos explican.

Un espejo

«Las democracias liberales corren peligro, es obvio», afirma San José, poniendo sobre la mesa uno de los mensajes que buscan transmitir con su muestra.

Al poner el foco en la composición étnica y en los resultados electorales de la potencia norteamericana, PSJM invita a una reflexión que trasciende fronteras. La exposición incluye piezas de colecciones públicas y privadas, subrayando el carácter institucional de este debut individual en Madrid. Hasta el 30 de septiembre, las salas de Casa de América ofrecerán este recorrido por la historia de EE.UU. a través de una lente canaria y crítica.

Es una oportunidad para enfrentarse a la belleza de la geometría y, quizás, estar dispuesto a recibir esa «colleja» necesaria que estimula el pensamiento crítico y recuerda que, detrás de cada color y cada línea, hay una realidad humana y estadística que representa el mundo en el que habitamos.

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Como bien señalan los artistas, aunque ellos expongan los datos de forma artística para que el público saque sus propias conclusiones, «visibilizar unos datos ya es un posicionamiento». Y en el caso de PSJM, ese posicionamiento es una apuesta clara por un arte que rasca en las estructuras de la sociedad.