DJ Qela: «Me gusta crear sesiones que te hagan bailar, viajar y descubrir música que quizá no conocías»

¿DJ Qela es una DJ de…?

Lo mío es el indie dance, dark disco, downtempo, organic house y toda esa electrónica con groove y personalidad. Me gusta crear sesiones que te hagan bailar, viajar y descubrir música que quizá no conocías.

¿Por qué se hizo DJ?

Hace más de diez años, una amiga y yo compartíamos la misma pasión por descubrir música. De ahí nació Fruta Freska, una etapa muy bonita en la que llevamos esa energía a las cabinas. Aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, siempre queda el cariño por aquellos inicios y por nuestras raíces más cumbieras.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Después de la etapa de Fruta Freska me fui a la India a vivir una experiencia rocambolesca como DJ y performer. Allí necesitaba una identidad propia y nació Qela. El nombre viene de kela, que significa plátano en hindi, un guiño a Canarias y también a mis raíces y mis inicios como DJ. Un nombre que mezcla viaje, transformación y potasio (jajaja).

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

Una vez se fue la luz en mitad de una sesión cuando la pista estaba completamente entregada. Por suerte se solucionó rápido y, lejos de cortar el ambiente, lo avivó.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club, espacio soñado. ¿Cuál diría?

Con el tiempo me he dado cuenta de que lo que realmente marca la diferencia no es el escenario ni el número de personas, sino la energía de la gente que tienes delante. Un público con ganas de bailar, de dejarse llevar y de descubrir música puede convertir cualquier sitio en algo mágico.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?

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Una de mis pasiones ocultas, para quien no me conoce lo suficiente, es el dibujo. Desde pequeña me ha encantado dibujar y es una de esas aficiones que siempre ha estado ahí, acompañándome de una forma u otra. Actualmente, ser madre de un pequeñín de nueve meses es mi hobby más absorbente.