La integridad de Cuarto Marginal

Sensación extraña: en un mundo que tiende a lo radical y al posicionamiento político intenso, parece que la música vive ajena a esa discusión. Todo huele a ñoño y oportunista en la música. Así que cuando te tropiezas con Cuarto Marginal, un proyecto donde todo es compromiso, ideología y sinceridad, salta una agradable sorpresa.

Daryl de la Fe es la persona detrás de este proyecto… qué digo detrás; está delante, dando la cara y exponiéndose al 200%: «Cuarto Marginal no se entiende si no existe lo extramusical. Soy una figura artística, el arte siempre es extramusical. Soy Duki, soy Yung Beef, soy Albert Pla, soy Antonio Vega, soy Charly García y soy Lil Peep, soy una persona que su megáfono es un espejo de su realidad. La música es uno de los vehículos que tengo en el garaje, pero si me da pereza hacer una canción sobre ello te subo una historia cagándome en tus muertos sin pensar en nada más que expresar lo que siento en este momento».

Saltar al vacío sin cuerda de seguridad. Así le nace una voz sincera que por ahora se concreta en el segundo trabajo que acaba de lanzar, el EP largo Vibra Bojack: «Para mí es una representación del complejo que siempre tuve de tener una banda de amigos, lo intenté muchas veces pero nunca lo conseguí. La música nunca fue una cosa más en mi vida, desde que estoy en ella siempre fue casi lo único en mi vida, y el equilibrio siempre fue imposible».

Por estas cosas extrañas de las redes, Cuarto Marginal tiene ahora una canción que corre a lomos de la viralidad. ¿Qué está pasando con Por 2 horas?: «No sé qué cojones pasó con esa canción, aún por hoy me siguen llegando vídeos de peña por todo el mundo haciendo covers, me ha traído muchas alegrías y muchas personas a mi vida durante este último año. Y todo únicamente con una versión en directo que tiene en plataformas». De nuevo, no pierde ocasión Daryl para plasmar su compromiso: «Para mí Por 2 horas es una representación del indie de barrio, de clase obrera, de jóvenes apasionados que no sienten el derecho de luchar por su sueño. Jóvenes crecidos en ciudades sin oportunidades culturales y con padres sin estudios. Por 2 horas es una repre de Cuarto Marginal. Y la versión de estudio que me cambiará la vida saldrá a final de este año».

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Así va Cuarto Marginal y así va Daryl, apostándolo todo a eso que muchas veces nos salva y nos ayuda a entender la vida. Ahora le espera una gira por la Península que arranca el 4 de julio en Café La Palma de Madrid, y para finales de año, ese tercer disco que, ojalá sí, le cambie la vida.