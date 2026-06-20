La izquierda que le teme al futuro

Hay una izquierda que, una vez ha perdido contra el capital por su propia estulticia, se dedica ahora a combatir al futuro. Mira a la técnica, que ni comprende, ni domina, ni quiere aprender, como un campesino medieval miraba un eclipse, con una mezcla de superstición, miedo y resentimiento, y como no puede detenerla, la señala con el nombre ominoso, la Ilustración Oscura, que han usado Yarvin o Land, los nuevos filósofos que han actualizado a Thomas Hobbes.

El truco es viejo, propio de malsines y obsecuentes, y tan sencillo como que cuando no se entiende un fenómeno se lo convierte en herejía, y cuando no se tienen argumentos contra una revolución histórica se la llena de nombres propios demonizados, Nick Land, Peter Thiel, Elon Musk, y ya está, se pronuncia la lista de los ricos malditos y el público respira tranquilo. Hemos localizado al enemigo. Emos zido hengañaos.

Carlos Fernández Liria y Luis Alegre creen estar defendiendo la Ilustración cuando en realidad defienden su momia funcionarial. Son intelectuales como ellos los que realmente han fracasado, y confunden con malicia la inteligencia crítica con la queja burocrática contra Silicon Valley. Según su relato, expuesto por ambos en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Madrid, el capitalismo derrotó a la Revolución Francesa, la democracia fue secuestrada por los poderes económicos y la nueva oligarquía tecnológica pretende sustituir el mundo de los derechos por un archipiélago de empresas soberanas, ciudades privadas y colonias marcianas donde los ricos escapen de la ley común. Todo eso suena tremendo, y también suena cómodo, pues permite no hacerse la pregunta esencial, que sería ¿Y si el problema no es que unos millonarios estén pensando demasiado lejos, sino que la izquierda ha dejado de pensar?

La izquierda murió intelectualmente cuando decidió que la historia debía pedirle permiso, y mientras la técnica aceleraba y la inteligencia artificial abría un nuevo continente ontológico, ella seguía recitando a Marx como si estuviéramos en Manchester en 1848. Mientras la biotecnología, la robótica y la exploración espacial empezaban a modificar la condición humana, ella decidió que la gran tarea filosófica del siglo XXI era defender el viejo Estado social como si fuera el final mismo de la aventura humana.

No soportan a Thiel porque Thiel les dijo lo que no querían oír, que Occidente dejó de construir hacia 1970. No soportan a Musk porque Musk piensa la especie como que conviene ponerla a salvo antes de que se cierre la ventana, y mientras ellos redactan el reglamento en las terrazas él calcula la masa de un cohete que llegue a Marte. ¿Y Nick Land? Land entendió antes que nadie que el capitalismo ya no era un sistema económico sino una inteligencia impersonal que se sirve del hombre para acelerarse, una inteligencia que no pide permiso ni rinde cuentas, y por eso le temen, porque describe un proceso que no se deja meter en comisiones.

Y frente a eso, ¿qué ofrecen ellos? Una nostalgia republicana con miedo a los cohetes. Dicen defender la Ilustración, pero la Ilustración, además de sangrerío, fue ruptura, audacia, desafío al dogma, profanación de los altares, guerra contra los poderes heredados. La Ilustración fue aceleracionista respecto al Antiguo Régimen, y si Diderot, Voltaire o Condorcet hubieran tenido inteligencia artificial la habrían usado para incendiar Europa de pensamiento. Resulta grotesco invocar la Ilustración para pedir más freno, más Estado, más control sobre la innovación, más sospecha sobre la riqueza, porque eso no es Ilustración, eso es miedo envejecido con peluca jacobina.

Acusan a la ilustración oscura de antihumanismo, pero el antihumanismo más profundo está en quien quiere congelar al hombre, un humanismo de museo que ama tanto al ser humano que lo quiere pequeño, protegido, subvencionado y regulado, un humanismo que dice cuidarlo pero le arranca su dimensión trágica, heroica y creadora. Y aquí seré honesto, porque a Land mi reparo le sonaría a sensiblería. A Land le concedo el diagnóstico y le niego el consuelo de la dirección, pues él cree que el capital acelera hacia algo, y yo ni sé hacia dónde ni me importa, porque no decide el capital, ni el hombre, ni la máquina, sino que hay algo por encima que ya eligió, y no nos consultó. Lo que Land llama inteligencia impersonal yo lo llamo el humanero pensándose a sí mismo, la especie hecha superorganismo que usa la técnica como nosotros usamos las neuronas. Las neuronas no saben en qué piensa el cerebro, pero el cerebro piensa.

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La historia no va a detenerse, la inteligencia artificial no va a pedir permiso a la nostalgia republicana, y los robots no van a esperar a que una asamblea universitaria resuelva sus contradicciones. La izquierda que denuncia la Ilustración Oscura cree estar combatiendo una amenaza fascista, pero no combate nada. Esa izquierda es tejido necrótico, el anticuerpo que ataca el crecimiento del propio cuerpo, la parte del organismo que se resiste a pensarse. Ve peligro en los multimillonarios que quieren construir ciudades nuevas, pero no en los Estados que producen generaciones enteras de jóvenes sin destino, ve amenaza en los tecnólogos que hablan de superar la especie, pero no en los profesores que la quieren conservar en formol.