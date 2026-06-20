Estar rebajado de servicio

Se trata de una expresión coloquial castellana que se emplea para referirse a cuando a un soldado se le dispensa temporalmente de prestar servicio activo, esto es, quedar exento de sus obligaciones ordinarias, por encontrarse enfermo o en estado de convalecencia. De hecho, una de las acepciones del verbo «rebajar» que recoge el Diccionario se refiere a un militar que queda dispensado del servicio. Forma parte, pues, de una serie de frases de origen cuartelero que inspirándose en una metáfora del ambiente militar han trascendido al habla popular.

Es el caso de las siguientes expresiones: «Tener cosas de cabo interino», dicho isleño que se inspira en la figura del «cabo interino», una práctica en los cuarteles que consistía en nombrar circunstancialmente a un soldado raso que, aun careciendo de los galones de cabo, asumiera el mando de la unidad. La inexperiencia del soldado de reemplazo designado y lo desacertado de la elección podían dar lugar a todo tipo de dislates, por lo que en sentido figurado terminó empleándose para calificar un comportamiento de descabellado y absurdo («ese tiene cosas de cabo interino»). «(Ir) a reclamar al maestro armero», frase que recordando al «maestro armero», encargado en los cuarteles de reparar y mantener en buenas condiciones de uso las armas de fuego y al que los soldados acudían para lamentarse por cualquier cosa relacionada con el armamento (incluso la mala puntería), pasando con el tiempo a ser sinónimo de una exigencia o reproche por algo que no tiene remedio. «Darle el canuto (a alguien)» trae origen en un tropo que significa licenciar a un soldado (y en Canarias, por extensión semántica, ‘despedir a alguien del trabajo’ o también ‘jubilarse’) pues antiguamente «los papeles» del licenciamiento de un militar se le entregaban en un «canuto de hojalata». «Poner una pica en Flandes», trátase de un arcaísmo castellano, poco usual en las Islas, que rememora las dificultades que suponían las reticencias de los mozos de pica a alistarse para ir a la guerra de Flandes, episodio histórico que en España inspiró este dicho que se emplea para referirse a una empresa muy difícil de lograr.

La expresión «estar rebajado de servicio» se ha desplazado fuera del argot militar para referirse de manera genérica, en el hablar isleño, a cualquier trabajador que desarrolle una actividad laboral de la que queda exento por razones, generalmente, de salud. De hecho, se puede escuchar también este otro modo: «Estar rebajado» que más allá de su uso corriente relacionado con la práctica comercial de «las rebajas» y, en tal caso, se refiere a un artículo que se vende a un precio por debajo del ordinario, se emplea también en el habla canaria como sinónimo de ‘estar de baja laboral’.

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Pero sin duda la acepción más genuina del dicho «estar rebajado de servicio» es la que expresa con socarronería ‘que no se puede beber por encontrarse enfermo o por estar siguiendo un tratamiento que resulta incompatible con la ingestión de alcohol’. Y así hay quien justifica con sorna que no puede probar ni gota de alcohol «por prescripción facultativa», dicho en plan fino, o por «prescripciones» de otro tipo, cual es, pongamos por caso, cuando la mujer veta categóricamente al marido de ir al bar con los amigotes «a hacer/practicar levantamiento de vidrio en barra fija», que es un modo de referirse jocosamente a «empinar el codo» en la barra de un bar, a «echarse unos pizcos» o «unas perras de vino».