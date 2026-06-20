Santa Catalina Classics ilumina la noche con el piano de Lang Lang

Lang Lang ofreció un concierto deslumbrante anoche en la gala inaugural del VI Santa Catalina Classics. El millar de espectadores que asistieron a la actuación del pianista chino en los hermosos jardines del hotel más antiguo de Las Palmas de Gran Canaria fueron testigos de su actuación más completa y versátil hasta el momento. En varias ocasiones había venido Lang Lang a Canarias. Pero nunca con un programa tan variado como el que ofreció anoche.

Un concierto que, nada menos, abarcaba algunas de las obras más emblemáticas de cinco de los compositores fundamentales de la Historia de la Música, de cinco periodos distintos, y ejecutados de forma casi cronológica. Muy distinto a su concierto en 2011 en la programación del teatro Pérez Galdós que se limitó a Bach, Schubert y Chopin. O en el de 2022 en el marco del festival de Música con obras de Schumann y Bach.

Una primera parte con los dos grandes nombres de la historia y una segunda con los dos españoles más importantes. Así, empezó la primera parte con el genio de Clasicismo y de la música clásica por antonomasia, Mozart, a través del contagioso Rondó en re mayor. Compuesto en Viena el 10 de enero de 1786, es una de las piezas cortas para teclado más populares del genio austriaco. Estructurada en gran medida como una forma sonata, la pieza equilibra a la perfección el virtuosismo público con un encanto íntimo y cantable. Siguió con el otro gran revolucionario de la Historia de la música, Beethoven, y figura clave en la transición hacia el Romanticismo. Aquí el músico de Shenyang ejecutó las Sonatas 8 y n.º 31. La primera, más conocida como la sonata Patética, es una de las obras más famosas y maduras del primer período de Ludwig van Beethoven, donde utiliza el do menor, una tonalidad a la que Beethoven solía recurrir para sus composiciones más dramáticas y apasionadas en una obra que marca el inicio del estilo romántico en el piano debido a sus audaces armonías y su enorme carga emocional. La segunda, sin embargo, la Sonata 31, fue la penúltima de sus 32 sonatas y una de sus obras más íntimas, profundas y espirituales.

Una pieza que fue escrita durante los últimos años de la vida de Beethoven, una época marcada por el aislamiento, problemas de salud y una sordera casi total, y que también destaca albergar por una melodía muy conocida.

El pianista chino en la interpretación de una de las obras del repertorio. / QUIQUE CURBELO

La música española

En la segunda parte, centrada en la música española, pasamos del Romanticismo al Nacionalismo de Albéniz a través de la Suite española, donde se evocan las diferentes regiones del país. La obra consta de ocho piezas, cada una con un carácter distintivo ligado a un lugar específico. Así, la primera, Granada (Serenata), destaca por transmitir una emoción melancólica y evocadora, caracterizada por una atmósfera de guitarra española y el canto típico andaluz. Le siguió Cataluña (Corranda), una pieza inspirada en la danza tradicional catalana, con un ritmo vivaz..

Luego llegó Sevilla (Sevillanas), más alegre y rítmica, captura el baile festivo de la capital andaluza. Continuó con Cádiz (Saeta) donde alterna el lamento profundo de la saeta con secciones de ritmo de guitarra. La siguiente fue Asturias (Leyenda), probablemente la pieza más famosa de la suite, mundialmente conocida por su arreglo para guitarra y su marcado patrón rítmico. Enfiló la recta final con Aragón (Fantasía), una pieza enérgica y de gran vitalidad que emula los ritmos de la jota aragonesa. Luego llegó Castilla (Seguidillas), melodía que representa el baile tradicional castellano con un tempo animado y gran agilidad técnica. Y, finalmente, interpretaría Cuba (Capricho), un guiño a la etapa cubana del compositor, rica en ritmos caribeños y habaneras.

Y en el tramo final llegamos al modernismo de las Goyescas nº 4 de Granados, la pieza más célebre de la Suite para piano del compositor que evoca el romanticismo y el Madrid goyesco. Todo ello con una melodía melancólica, célebre por su rica ornamentación que imita el canto del ruiseñor.

El pianista chino ofrece un concierto en donde recorre cinco periodos fundamentales de la historia de la música a través de las obras de Mozart, Beethoven, Albéniz, Granados y Listz

El pianista chino decidió finalizar el concierto, sin embargo, con un autor romántico y uno de los grandes virtuosos del piano como es el compositor austrohúngaro Franz Liszt y con dos piezas: Consolation n.º 2 y Années de Pèlerinage.

La primera es una pieza corta de carácter lírico y tranquilo que forma parte de sus famosas seis consolaciones, y que destaca por su hermosa melodía expresiva. Y la segunda como parte del tercer ciclo de colecciones de piezas escritas durante sus viajes por Suiza e Italia . Cinco obras emblemáticas de otros tantos compositores y periodos de la música en el concierto más completo y virtuosos de Lang Lang en Canarias.