Slavoj Žižek: «Las palabras ya no se toman en serio»

Instrucciones de uso: no lean las preguntas, no corresponden a las respuestas. Núcleo: el mundo sólo se salvará a través de un sistema solidario internacional donde ha de darse cierto grado de autoritarismo. Objetivo: controlar la IA y detener la devastación natural. Prolegómeno: una catástrofe previa y global que haga posible el objetivo. Estado de la humanidad: depresión y pesimismo. Antídoto: humor sucio y negro. Armas contra la ceguera: inteligencia disfrazada de vulgaridad y verdades dolorosas y obscenas. Clave para entender la forma de expresarse del filósofo más polémico hoy: las sesiones de psicoanálisis lacaniano a las que se sometió con 40 años; cinco minutos sin dejar de hablar para evitar preguntas incómodas del colega psiquiatra.

Perfil: Liubliana, 1949. Filósofo y psicoanalista, teórico cultural y activista político. Autor de más de 40 ensayos. Director del Instituto Birkbeck de Humanidades (Universidad de Londres), investigador en el Instituto de Sociología (Universidad de Liubliana) y profesor en la European Graduate School. Motivo de la entrevista: publicación de ‘Una izquierda que se atreva a decir su nombre. Intervenciones intempestivas’ donde afirma que: sólo si abandonamos las proclamas identitarias y de autenticidad, cada vez más líquidas y transitorias, y abrazamos una postura universalista y solidaria, salvaremos al mundo del desmán tecnocrático y capitalista que nos conduce al caos. A ello le llama «nueva forma de comunismo», transnacional y fuera de los límites del mercado y del Estado, capaz de cambiar el horizonte mismo de lo que parece posible. Chiste final: Slavoj Žižek visita a un amigo con cáncer terminal y le conmina a no darse más sesiones de quimio porque ha escrito sobre él un brillante obituario y quiere publicarlo.

¿Sentirse atacado es para usted la señal clave de que está diciendo lo correcto? En ese caso, ¿me permite atacarle?

No suelo estar de acuerdo con Sartre, pero sí cuando dijo aquello de que si un mismo texto es criticado por dos bandos opuestos, es señal de que has tocado un punto delicado y cierto. Y esto hoy es más evidente que nunca. Por ejemplo, yo siempre he sido propalestino, pero ni antisemita ni proislamista. Y ahora muchos me consideran un sionista liberal. ¿Por qué? Porque uno solo es realmente propalestino si cree que Israel no es más que un proyecto colonial, que habría que arrojar a los judíos al mar y que Hamás fue un auténtico movimiento revolucionario. Pero yo esto no me lo creo: sabido es que el principal financiador de Hamás fue Israel, para mantener enfrentadas a Cisjordania y Gaza. En cuanto a atacarme, ya sabes lo que se dice de mis entrevistas: hazme una pregunta e interrúmpeme al cabo de una hora, cuando el tiempo haya terminado.

¿Sería esto de sionista liberal lo mismo que usted llama ‘sionismo antisemita’?

No exactamente, sionismo antisemita es la postura de Trump y su entorno, y de la declaración de Balfour que sentó las bases del Estado israelí. Los judíos habían emigrado en masa a Inglaterra a causa de la Segunda Guerra Mundial, y para librarse de ellos les propiciaron la diáspora: el hogar nacional judío en Palestina sería la última fortaleza que protegería a Occidente de los bárbaros orientales. Esta es la paradoja sobre la que quiero llamar la atención en el libro: el sionismo que rechaza a los judíos, que los quiere lejos.

Profesor Žižek, ¿por qué le divierte provocar a la gente utilizando un lenguaje vulgar, soez como el del populismo de derechas?

Mira, en mi juventud del 68 estaba de moda que la izquierda fuera vulgar, obscena, violenta. Jacques Lacan, mi maestro, reprochó a los estudiantes que carecieran de vergüenza, y advirtió: si te comportas como un desvergonzado, el resultado será que acabarás teniendo un nuevo amo o líder político que será aún más desvergonzado que tú. Y esto es lo que ha ocurrido, y Trump es el paradigma: un historicista vulgar que cambia de opinión constantemente. Bernie Sanders, en contraposición, es la encarnación perfecta de alguien corriente y moderado; incluso diría que representa las formas de lo que entendemos por persona conservadora. Y mi conclusión es que las palabras nunca son solo palabras, sino cómo las dices. Hay una vulgaridad brutal que va en aumento.

Entiendo que uno ha de estar a la altura si no quiere ser pisoteado, ya. Y dígame, ¿en qué consiste exactamente este ‘comunismo de conveniencia’ que a su juicio el mundo necesita con urgencia?

Ya en los años 70 yo era un disidente y en la universidad nunca me dejaron investigar a fondo el comunismo. No, no me hago ilusiones sobre ese comunismo. Ahora, imagina a unos extraterrestres visitando nuestra Tierra y observándonos, lo primero que les extrañaría mucho es que hablemos tanto de la destrucción del entorno natural y no hagamos nada. Y ¿por qué es así? Porque para hacer frente de verdad a la amenaza, hay que actuar a nivel colectivo y, cuando sea necesario, ir en contra de los intereses del mercado, que es mucho más flexible de lo que nos han vendido y no hay por qué tomarse al pie de la letra sus caídas. Y lo mismo sucede con la IA y con el peligro de la guerra. Necesitamos algún tipo de cooperación internacional, pero no un gran Estado mundial que supondría una corrupción extrema dado que seguiría sus propios intereses. No soy un utópico, ni estoy a favor de la nacionalización directa a la vieja usanza. La idea es que actuemos juntos para garantizar algunos derechos fundamentales como la educación pública, la libertad de prensa y demás, y para ello es necesario que exista un organismo internacional superior, controlado democráticamente, que actúe con rapidez y con autoridad cuando sea necesario, y que pueda incumplir las reglas del mercado si es preciso. La izquierda no se da cuenta de lo que está pasando, porque sigue obsesionada con el capitalismo global que ya ha acabado en un desastre. Estamos entrando en un nuevo orden, donde los tecnócratas multimillonarios, billonarios ya como Elon Musk, se comportan como señores feudales y controlan la política a través de sus monopolios, son el joven mercado. Esto es lo que realmente da miedo. ¡Es una locura!

¿Es lo que llama ‘fascismo liberal’, que es el título de su más reciente libro aún no traducido?

Sí, y su máximo exponente, el anticristo para mí hoy, es Peter Thiel, fundador de Palantir, un sistema de IA creado con la colaboración de la CIA. Quieren total libertad y exención de impuestos para su corporación a cambio de colaborar con los Estados a través de sus propias fuerzas militares de defensa y seguridad. Está creando agentes de IA para dirigir los bombardeos israelíes. Bien, pues esto ya no es el viejo capitalismo global contra el que sigue batallando la izquierda. Es algo nuevo.

El gran problema sería que nos hemos sentido libres poniendo toda nuestra privacidad en manos del Great Digital Other [poder digital]. ¿La próxima gran revolución se librará contra la tecnooligarquía o es solo otro espejismo?

Es necesario socializar la IA: los algoritmos deberían ser de acceso público. Estamos sometidos a un control digital de proporciones increíbles, y debemos tener claro cómo, quién y en qué medida nos controla y dirige. Creo que este es el punto crucial. Sin un control social sobre la IA, estamos perdidos.

Me llama mucho la atención que defina cultura como ‘todas aquellas cosas que practicamos sin creer de verdad en ellas’. ¿Sugiere que el marketing y el espectáculo han silenciado la cultura real?

Esta es una vieja tesis mía: la negación en el sentido freudiano. Uno no niega, admite de boquilla, pero no se toma en serio las creencias. Pongamos como ejemplo la ecología: todo el mundo reconoce que estamos en peligro, sí, y se habla y se habla, pero es una creencia de boquilla, nadie pasa a la acción. ¿Qué significa hoy creer? De vez en cuando me gusta hacer este tipo de experimento: una persona dice ser cristiana, vale, y al cabo de media hora le pregunto: ¿tú ‘crees en’ que hace 2.000 años un tipo corriente y sucio andaba por Palestina diciendo que era no solo el mensajero de Dios, sino Dios mismo hecho hombre? ¿Lo suscribes? Y la respuesta es siempre del tipo: ‘No estoy seguro, pero eso no es lo que importa’, y así sucesivamente. Vivimos en un mundo de creencias que no se toman en serio, las palabras no se toman en serio, pero tampoco los hechos. Basta con ver cualquier entrevista de Trump. Se contradice constantemente, ya nadie confía en lo que dice.

¿Los términos se han vaciado de contenido, de etimología, ni siquiera el verbo creer [to believe versus to think] tiene ya sentido?

Para mí se trata de un fenómeno extremadamente peligroso, sobre todo si lo relacionamos con lo que está sucediendo en el ámbito de la IA: no se puede confiar en ella para obtener datos objetivos. Como dijo Walter Benjamin, para ser un verdadero revolucionario lo primero que hay que hacer es accionar el freno de emergencia del progreso. No se trata de detenerlo, sino de reflexionar sobre lo que realmente está haciendo con nuestras vidas. La IA es un maravilloso invento postcapitalista, pero seguimos siendo demasiado sensibles a una dictadura directa. Controla de manera eficaz lo que sabemos, nuestros deseos, y ¿por qué la gente sigue creyendo que es libre? Porque ha cambiado la forma de dominación.

Nos sentimos libres cuando carecemos de libertad. ¿De nuevo un concepto filosófico vaciado de contenido? Para Sartre, la libertad condena al ser humano a elegir responsablemente, pero ¿qué podemos elegir en este capitalismo de la vigilancia? ¿Puede esto marcar el fin de la condición humana?

La falta de libertad más terrible es aquella que uno percibe como libertad, efectivamente. Ni siquiera te das cuenta de que te controlan. Estoy delante del ordenador, no hay nadie, así que puedo ver pornografía o lo que se me antoje. Cuando la realidad es que estoy manipulado y controlado en cada instante. Es un enfoque que va mucho más allá del tradicional control marxista de los medios de producción, e incluso aquí creo que lo realmente frágil y manipulable es la precariedad laboral que se ha impuesto.

También sostiene que estamos a merced de un auténtico imperio, y que conceptos como identidad y autenticidad ‘son las grandes mentiras que mantienen a la izquierda orgullosa de su inoperancia’. ¿La lucha decisiva debe enfocarse hacia la universalidad?

En cierto modo, esto ya está ocurriendo. Hoy existen tres grandes bloques de poder. El estadounidense, que cuenta con su propio dominio, Google, y con América Latina; y luego están el poder ruso y el chino. Y cada una de estas megapotencias cree que tiene derecho a controlar el territorio alrededor de sus Estados. Lo que realmente me da miedo es que haya algún acuerdo secreto, que quizá ya esté sucediendo, por ejemplo entre esos buenos amigos que son Trump y Putin, ¿no? Ese es mi gran temor hoy en día, uh huh…

Profesor, ¿todavía cree que las estupideces de Trump movilizarán a la izquierda estadounidense? ¿Acaso queda izquierda en EE. UU.?

Cada vez me vuelvo más pesimista y más escéptico con respecto a un despertar de las calles que devuelva el poder a la izquierda. Me asombra y me alegra ver cómo algunas ciudades, Nueva York, Mineápolis, se están convirtiendo en agentes políticos, van por buen camino, pero lo que realmente hace falta son vínculos internacionales. Y esta solidaridad internacional no consiste en universalizar grandes valores y proclamas por la igualdad, justicia, libertad, etcétera, porque cada uno de estos conceptos es diferente según el área y su cultura. Eso sería un universalismo anticuado y relativo, y mi fórmula de solidaridad consiste en apoyar a cada país en su problemática concreta: racismo, feminismo, homofobia... Porque en definitiva, los problemas son siempre los mismos, pero sus soluciones no.

¿Necesitaríamos una nueva Declaración de los Derechos Humanos? ¿Qué trascendencia tienen hoy en realidad los derechos humanos, que cada Estado o alianza interpreta a su manera?

Creo que si nos lanzamos a una nueva Declaración de Derechos Humanos, a un debate de principios, acabaríamos enfrentados. Pasemos a la lucha concreta contra hechos concretos, aunque por desgracia creo que mi pesimismo es realista: creo que quizá necesitemos nuevas catástrofes como el covid para despertar. Sí, a todos nos da miedo Putin invadiendo Ucrania, pero la gran mayoría de la gente, especialmente nosotros en el llamado Occidente desarrollado, lo que básicamente queremos es seguir con nuestras vidas relativamente cómodas.

Hemos de ir terminando... ¿Podría darme alguna conclusión, aterrizar un poco todo lo hablado?

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Sí, que solo si abandonamos las proclamas identitarias y de autenticidad, cada vez más líquidas y transitorias, y abrazamos una postura universalista y solidaria, salvaremos al mundo del desmán tecnocrático y capitalista que nos conduce al caos. Sería una nueva forma de comunismo, transnacional y fuera de los límites del mercado y del Estado, para lo que necesitaría cierto grado de autoritarismo, y capaz de cambiar el horizonte mismo de lo que parece posible. Y ahora voy a decir algo impactante: no me gustaría que los comunistas liberales, o como se llamen, se hicieran con el control, porque son demasiado utópicos. Les gusta hacer grandes gestos. Y luego, cuando las cosas salen mal, culpan al enemigo. Yo ahora, irónicamente, me defino como comunista moderadamente conservador. [Lo que a partir de aquí sucede son chistes y más chistes de humor negro y socarrón].