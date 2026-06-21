Kimera, la banda canaria que se suma al cartel del SUM Festival con 'Lo que grita el corazón'

Los canarios Pablo Roldán, Pablo Saavedra, Luis Auyanet y Daniel González se encontraban en el estudio ultimando los detalles de la producción de su último disco cuando sonó el teléfono. Los integrantes de la banda canaria Kimera estaban a punto de recibir una de las mejores noticias de su trayectoria profesional:por ser los ganadores del concurso Emerpop -gracias al que telonearon a Tu Otra Bonita en Alboroto-, su nombre ha pasado a formar parte del cartel del Gran Canaria Sum Festival -que tendrá lugar los próximos 2 y 3 de octubre en Arucas- junto a los de otros grupos del calibre de Ultraligera, Siloé, Miss Caffeina, Dorian o Sexy Zebras.

Así lo anunciaron la semana pasada, entre mensajes de enhorabuena y junto al lanzamiento de su single El Faro. Con su primer disco, Lo que grita el corazón, a punto de ver la luz el 9 de julio, Kimera llega a este momento con la seguridad de quien sabe lo que quiere contar, sin miedo a mirar en su interior para plasmar lo que llevan dentro en las letras y las melodías de sus canciones.

El álbum, grabado en el estudio Siroco y mezclado y masterizado por Pablo Queu, es un trabajo autoproducido que condensa dos años de evolución desde que la banda se formó en 2024. «Este disco resume todo el bagaje y las experiencias desde que nos conocemos», explica Luis Auyanet, batería del grupo.

Contar verdades

«Todas las canciones cuentan verdades nuestras. No hay nada artificial: todo lo que cantamos son historias reales, mensajes que llevamos dentro», apunta Saavedra, bajista y vocalista.

El disco, de diez canciones más un interludio, está planteado como un viaje en dos actos. La primera mitad arranca con energía y optimismo -«sonidos más alegres, mensajes de positividad, de ganas de comerse el mundo», describe Saavedra-, antes de que el interludio lo transforme hacia un territorio más nostálgico y emocional. «Cara A y cara B, con colores más vivos y más fuertes», añade Roldán, guitarrista ed la banda.

Entre los temas que ya conocen sus seguidores figuran Cuéntame, Líneas paralelas y El poder del cambio, junto a El Faro, el single que ha precedido al lanzamiento. Las seis canciones restantes son inéditas.

Entre ellas se encuentra Un presentimiento, a la que Saavedra se refiere como la canción que mejor le define: «Habla de que a veces los días se hacen pesados, estamos estancados en la rutina, pero tenemos dentro un presentimiento que nos hace sentir que podemos lograr las cosas. Es medio acústica, folclórica. Creo que puede hacer que la gente sienta mariposas».

El disco también tiene una veta reivindicativa, sobre todo emocional, pero también política. En esta línea, se encuentra el tema Controversia, impulsado por Dani González, vocalista y guitarrista en esta formación de músicos canarios: «Habla de las guerras, de Trump, del fascismo que lleva máscaras de otra cosa», explica Roldán. «La primera frase del estribillo es ‘hoy voy a salir a la ciudad, a dar luz a esta sociedad’. Es muy roquera, tipo Foo Fighters, y está pensada para que cualquier persona, sea del partido que sea, pueda sentirse identificada».

Auyanet lo enmarca así: «Hay un cierto despertar en Kimera, un componente de activismo a nuestra manera. El arte tiene siempre algo de político, aunque nosotros intentemos hacer música universal. Kimera lo sabe y lo hace a su manera».

Sonoramente, el epicentro del álbum es el rock alternativo, con destellos de indie y pop que conforman lo que la banda llama «los colores de Kimera»: «Hemos intentado cosas latinas y no descartamos un EP en esa línea, pero este disco es más rock», aclara Saavedra. La release party está prevista para el propio 9 de julio, la misma noche en que el álbum estará disponible para escucharse, con sitio aún por definir.

Aunque Kimera está de celebración, no olvida que el panorama para las bandas emergentes en las islas no invita precisamente al optimismo. Hay auge de concursos, sí, pero fuera de ellos las oportunidades reales para tocar son escasas. La banda lo sabe y ha aprendido a moverse en ese ecosistema: mandan solicitudes a todo lo que pueden, rastrean cada convocatoria, tocan donde les dejan. «Oportunidades reales para las bandas emergentes sin ser concursos no hay nada», resume Roldán sin rodeos. En ese contexto, Emerpop era una de las pocas vías concretas para llegar a un público nuevo.

Y el Sum Festival es, en esa lógica, algo cualitativamente distinto. Además de un gran escalón en la trayectoria del grupo, es una plataforma de otra naturaleza: un festival con cartel consolidado, con bandas que funcionan como referentes para lo que Kimera quiere construir.

«Ya estar en un festival así es una especie de CV», apunta Roldán. «Cuando enviemos solicitudes a otros festivales, que hayamos estado en el SUM nos abre puertas. Pero ya estar aquí es el premio», añade el músico.

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