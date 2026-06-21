Samuel Ramos: «El Festival de Música apoyará más a los artistas emegentes»

¿Cómo se produjo su designación como nuevo director del Festival de Música de Canarias?

Previamente me presenté a una convocatoria pública para trabajar en el Festival de Música tras estar 17 años en Austria donde estudié composición con Michael Jarrell. Previamente estudié Historia en la Universidad de Las Palmas y piano en el Conservatorio Profesional. Luego empecé a interesarme en la gestión cultural y me formé en ese ámbito. Fui cofundador y director artístico durante dos años de un festival de dedicado a la música contemporánea iberoamericana en Viena. Pero surgió la posibilidad de volver a Canarias. Me presenté a esa plaza, y me sumé al equipo de Jorge donde he estado como técnico en gestión y producción, además de ejercer una labor de coordinación artística, desde hace tres años. Luego se abrió un concurso público al que no me presenté porque justo en ese momento se había abierto el concurso para asumir la dirección artística en forma de coodirección del festival de Viena. Quedó desierto y el consejo de administración del Instituto me propusieron asumir el reto y tuve que descartar lo de Viena.

¿Y cuál es su idea con respecto a lo que hizo Jorge Perdigón?

Hay continuidad, pero a su vez, una profundización en cosas que se habían empezado a implementar, pero que podemos darle una vuelta y seguir avanzando en esa línea. En cuanto a la continuidad lo primero es seguir velando por la calidad de la programación, por el compromiso que tenemos con nuestro público que es muy exigente y entendido y nosotros estamos encantados de que sea así. Tenemos la ilusión de seguir haciendo crecer el festival. El objetivo es logran una programación de calidad para seguir posicionando el festival de forma que haya cada vez más artistas o formaciones que sigan interesándose por venir y seguir en este evento.

¿Tiene previsto abrir la programación a más público?

Queremos descentraliza la cultura para hacer la llegar a todos los rincones del Archipiélago. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuevos espacios. En El Hierro participamos por primera vez en el nuevo auditorio el año pasado, y ahora va abrirse un nuevo auditorio en Los Llanos de La Palma. Hemos estado en el auditorio de Los Jameos del Aguas, el Auditorio Insular de La Gomera y buscamos otros espacios como el Teatro Circo de Marte. También es importante la apuesta por el talento local, tanto emergente como consolidado. En ese sentido, va a haber un joven solista emergente en la próxima edición. Por otro lado, y al margen de las dos orquesta canarias, van a haber nuevos artistas y formaciones de las Islas en el festival. En el festival En paralelo tendremos artistas canarios en el jazz, además de la música antigua, y la música de nueva creación. Es importante destacar el compromiso que tiene el festival con el apoyo a la nueva creación, por lo que habrá siete estrenos de autoría canaria en el marco del VI Festival Contemporáneo que tendrá lugar en los próximos meses de septiembre y octubre. También habrá dos estrenos de autoría canaria en el marco de la 43 edición del Festival Internacional de Música de Canarias entre el 9 de noviembre y el 4 de febrero y que se celebra junto a En Paralelo.

¿Qué parte del festival de Música estaba ya diseñada y qué parte ha sido programada por usted?

La de Contemporáneo es mío, pero el FIMC debido al volumen tan grande requiere una planificación y un trabajo de más envergadura. La idea es trabajar en la transversalidad e interdisciplinidad. En los festivales Contemporáneo y En Paralelo vamos a seguir explorando en distintas disciplinas artísticas, distintas áreas del conocimiento como pueden ser las relaciones entre espacios del conocimiento científico y la música. Creo que es importante seguir profundizando en la accesibilidad a la cultura, desde el punto de vista de cómo nos comunicamos con la ciudadanía, o desde el punto de vista de reinventarnos y replantearnos a qué sector de la sociedad estamos llegando menos para en la programación poder incluir nuevos formatos de mediación artística. También podemos implementar proyectos relacionados con la inclusión. Queremos poner en marcha producciones propias. Y explorar experiencias inmersivas, producciones que nos permitan acercarnos más los jóvenes y a sectores a los que no nos estamos acercarnos.

Aunque aún no pueda adelantar nombres, ¿en qué aspectos de la programación va a haber más sorpresas?

Vamos a seguir trayendo grandes formaciones, grandes batutas, y hay dos directores que se estrenan en la próxima edición, al igual que tres solistas en particular.

Un aspecto que considero interesante es la posibilidad de ver obras que nunca se hayan interpretado en el Festival.

Nosotros siempre apostamos por las obras de nueva creación, por estrenos de obras que no se habían escuchado en ese momento y que tenemos la suerte de exportar. Hacer unos años estrenamos con la London Filarmónica un Concierto para piano y orquesta de Díaz Jerez que luego fue a Inglaterra. Pero también hay que partir del hecho de que es difícil que en un festival de 43 años de trayectoria como este haya obras que no se habían escuchado. Hay caso como Las cinco canciones de Alban Berg, que escribía textos muy pequeños en tarjetas postales. O una sinfonía de Tchaikovsky que es de música casi programática. Hay que poder disfrutar de lo que te da cada orquesta y músico. A mí hay un compositor fabuloso que se interpreta poco fuera de Centroeuropa que es Harrison Birtwistle

¿Cómo recuerda sus interés inicial con la música clásica?

Mi primer concierto como público fue un concierto de Povorelich cuando tenía ocho años en el teatro Pérez Galdós.

Lang Lang se interesó por la música clásica con los dibujos animados de Tom y Jerry en los que se interpretaba una obra sinfónica de Liszt.

Para nuestras generaciones la música que tenían los dibujos animados fue importante. En los pitufos, cuando aparecía Garland, se oía la Sinfonía incabada de Schubert. En Érase una vez el hombre, era el septeto de Beethoven, y en el Chavo del Ocho era una versión de la Marcha turca de Beethoven.

¿Y cómo se seduce a los más jóvenes con la música clásica?

Hay una franja de público entre los treinta y cuarenta y cinco que se está incrementando. Pero sí es una de las líneas en las que me gustaría trabajar: cómo nos comunicamos con el público. Ya que hay un público al que le gusta más un tipo de repertorio que por otro. A mí no me gusta hablar de un único público, sino de públicos en plural, que creo que se ajusta más a la realidad. Pero creo que siempre hay que estar vigilante. Y mi intención es que, a través de nuevos formatos de mediación artística, de nuevos tipos de propuestas, acercar a la gente joven, a la familia. El festival En paralelo nos brinda una oportunidad de aportar otras propuestas. Pero es que es muy importante el tema de cómo comunicamos.Hay una relación con los abonados, pero necesitamos profundizar en un trabajo más estructural.

¿Y ha habido ejemplos en ese sentido?

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En el concierto del año pasado de Yuja Wang fue mucha gente joven, pero es una pianista joven, que utilizan unos canales de comunicación que llegan, aunque el repertorio fuese clásico. Pero había gente joven muy interesada. Hace unos años también vino el contratenor Jakob Orlinsky. Y, aparte de su actividad como contratenor, y de ser una personaj joven, también hace breakdance y tiene una narrativa que llega a los jóvenes. Está el tema de lo que se programa, y que la música clásica es para un perfil determinado, yo creo que depende del canal en el que lo comuniquemos. Yo creo que una cosa de tanto valor universal. se puede conseguir también implementando herramientas que permitan el acceso al disfrute como, por ejemplo, las charlas previas de Ricardo Ducatenzeiler.