Yeray Barroso, poeta: «La memoria también lleva elementos de identidad que no siempre son amables»

El poeta Yeray Barroso (Tenerife, 1992) introduce a los lectores en el Calimal, un lugar lleno de polvo donde se suceden bodas, muertes, juegos de niños y de ancianos, sucesos trágicos y felices, «un pequeño pueblo remoto que vivió en la costa sur de esta isla», tal y como lo describe su autor. El antes y el después se convierten en una única capa en este sitio que pasó «de una taberna y una ventita. a centros comerciales, de casas bajas numeradas perfectamente, bien blancas y cortinas bajas en las puertas, a grandes hoteles y complejos de edificios en bloque».

¿Cómo te surge la idea de crear este pueblo que da nombre al poemario, Calimal?

El Calimal es una ficción, todo lo que sucede en él. Yo no provengo de un sitio turístico, pero surge de la mirada externa, de pensar qué fue de esos sitios que han sido abandonados. Siempre que voy caminando y veo una casa abandonada, me imagino las vidas que sucedieron allí. Me lo imagino mucho cuando voy a sitios turísticos: qué fue de la gente que en algún momento habitó ese lugar, qué le dio nombre y memoria, y cómo esa memoria ahora es otra. Parece que un lugar turístico está allí solo por y para los turistas, como si nadie lo hubiera habitado o sentido previamente, como si no tuviera un sentido local. Calimal trata sobre alguien que salió del pueblo hace 30 años y ahora regresa. Al regresar, empieza a ver tanto las cosas que pasaban para mal como las que pasaban para bien. No me gusta llamarlo nostalgia porque la nostalgia suele conllevar una idealización. En el libro se superpone el pasado con el presente. El protagonista puede llegar a lugares de la memoria a los que alguien que va con una cámara de fotos no puede.

Hay un poema, el 11, donde hablas de una boda. La cuentas en presente, pero se sobreentiende que es una boda del pasado, mientras un turista hace una foto a esa misma ermita en el tiempo presente. Hay un diálogo constante entre ambos tiempos.

Exacto. Me interesaba mucho trabajar la idea de la memoria en el sentido de que cada metro de tierra que piso lleva mi historia. Esta persona va pasando por lugares del pueblo, que ya no es pueblo, sino ciudad, y va viendo lo que vio en su momento junto a lo que está sucediendo ahora. Se produce una superposición de planos.

El poemario transmite una sensación de polvo que se mete en la garganta. Antes mencionaste que no es nostalgia, sino más bien desasosiego. De hecho, citas a Pessoa. ¿Es esa la emoción desde donde nace Calimal?

No exactamente, pero la palabra nostalgia no me gusta tanto porque la memoria también lleva elementos de identidad que no siempre son amables. La vida en un pueblo árido, rodeado de calima, conllevó vivencias duras. Hace poco leí una conferencia que hizo Roberta Marrero en el TEA sobre César Moro. Ella hablaba de identidad y decía que desde su cuerpo, desde su posición social y política, le costaba sentirse identificada con los elementos de la identidad canaria que se difunden normalmente. A mí me interesa ver no solo la identidad central, la identidad difundida, por así decirlo, sino las identidades que se van sucediendo, que también llevan dolores, durezas, decisiones de salida. En un poema también hay gente que emigra y no regresa, se deja ver que era un lugar con dificultades.

También hablas de viejos y niños como elementos de esperanza o resistencia. ¿Por qué ellos?

Los niños son la esperanza del futuro, los que podrían haber transformado el pueblo, aunque su destino es incierto porque la identidad del lugar ha cambiado totalmente. Los viejos son los que han decidido quedarse y construyen la historia del pueblo. Los que están en medio suelen tender a salir persiguiendo sueños, algo común en territorios con dificultades económicas, donde todo es calima, tierra y sequedad, y donde si crece un árbol es de milagro. A nivel paisajístico, el pueblo no parece el ideal para desarrollar una vida.

Al leerlo entra sed por esa falta de agua. ¿Hasta qué punto te has inspirado en las Islas?

Hay una parte ineludible: siempre siento que escribo desde aquí y desde mis vivencias, tanto literarias como personales. Uno aspira a que su escritura pueda trascender el espacio en el que vive, pero es verdad que siempre siento, vivo y escribo desde donde estoy.

Los poemas están numerados, pero el 21 arranca con una frase en negrita sobre una fotografía encontrada en la basura. ¿Por qué ese cambio?

Este es mi poemario más narrativo. Siento que hay una historia bastante clara detrás de los poemas. En ellos están lo presente y lo pasado, pero vivido por el personaje. Esa fotografía no es necesariamente algo de él, sino algo encontrado que remite a la memoria del pueblo, quizás relacionada con la memoria guanche o indígena de Canarias. Me servía para poner en duda si El Calimal es el origen o si hay un origen detrás del origen, si arrastramos memorias de las que nos hemos ido desprendiendo. Es una foto que dice algo más del lugar que el protagonista no vivió, pero que está ahí.

En el poemario también hay muertes, una boda, pétalos rojos, un señor detenido... Da una sensación de aire lorquiano. ¿Es intencionado?

No lo pensé conscientemente, aunque seguramente hay poemas de Lorca en mí, como los hay de Luis Cernuda o Anne Carson. Esas lecturas pegan con un ambiente hostil y precario donde, por ejemplo, alguien puede morir en un parto o hay disputas por un juego de cartas. En esos espacios el refugio suele ser el alcohol o el ocio comunitario. Es la idea de 'pueblo chico, infierno grande'. Pero en esas quince casas también hay cosas bonitas, y por eso el personaje regresa y revive el pasado tras el presente: porque le gustaba estar allí, porque fueron sus primeros amores y porque estaba la playa. Albert Camus decía que la gente pobre en Argelia tenía la playa y la naturaleza, mientras que los pobres en la ciudad no tenían nada. En el libro hay un contrapeso continuo entre la hostilidad del territorio y la belleza de los recuerdos de la infancia y la adolescencia.

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Al final del poemario citas a Félix Francisco Casanova, autor que conoces en profundidad. ¿Qué peso ha tenido en este poemario?

La cita es más un guiño a mi trayectoria como lector e investigador. No siento que Félix haya estado en la construcción del poemario. De hecho, creo que no se parece lo que yo escribo a lo que él escribía. Pero fue un autor que me marcó tanto en mi juventud que le dediqué mi trabajo de fin de grado y he coordinado proyectos sobre su obra. Es un autor que me ha acompañado siempre en mi camino.