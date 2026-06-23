«Chapó por Quevedo»: 'Baifo e Hijos' desata la fiebre en el Mercado de Altavista con el 'merchandising' del último disco del artista grancanario

Laura Davinia Quintana heredó de sus padres, originarios de Tejeda, un puestito de fruta en el Mercado de Altavista. Abre por las mañanas, saluda a los viejitos, «¿qué quieres? ¿un aguacate?», les da un abrazo. «Son como mis abuelitos, cualquier trato aquí es un trato familiar», explica ataviada con una camiseta amarilla en la que por delante se ven las ocho estrellas que representan a las Islas.

Delante de su tienda -donde normalmente solo hay expositores vacíos- hechas un rollito como si fueran trozos de carne, hay más como la suya, de otros colores, acompañadas de portavasos para las romerías, sombreros, toallas, bolsas o pegatinas. Todos son productos de Baifo e Hijos, la nueva tienda que se instaló en este mercado de Ciudad Alta desde este 23 de junio hasta el próximo día 27 para vender el merchandising del último disco de Quevedo.

Solo él, que la semana pasada hizo sold out en pocos minutos para sus conciertos de 2027 en Madrid y Barcelona, es capaz de reunir a niños, adolescentes, adultos y mayores en una larguísima cola para hacerse con alguno de los productos que llevan por bandera la idiosincrasia de su disco y también la del Archipiélago, y que probablemente cualquier isleño va a ver durante estos meses sobre la arena de Las Canteras o en alguna romería o verbena dando saltos al ritmo de la música bajo el bochorno veraniego.

«Serían 153 euros»

De 09.00 a 17.00 horas, el puesto que desde lejos parece una carnicería familiar de toda la vida, no cesa en su actividad: «¡Siguiente por aquí!», se escucha gritar una y otra vez con la mano levantada a alguna de las chicas que trabaja tras los mostradores. «Serían 153 euros», «serían 113». Los productos de El Baifo -el chiquillo, el caprichoso- desatan la fiebre en la víspera de San Juan y sus fans no escatiman en gastos.

La gente sale con caras satisfechas y sonrientes, cargados con bolsas amarillas de plástico en las que bien podrían llevar frutas, verdura y pescado, en vez de pegatinas, toallas y camisetas con las ocho estrellas o con frases como «somos costeros». Entre las personas que terminan sus compras, se encuentra Kiova, a la que lo que más le ha gustado es que el artista «ha cogido cosas de Canarias, como el sombrero de verbena» y que los incluye «siempre»: «Me ha encantado el tema de que lo hayan hecho en el mercado autóctono de la tierra», añade esta fan de 24 años.

Las compran continúan mientras Juan Luis Guerra no deja de sonar en los altavoces. Al lado, algunos grupos de amigos se hacen fotos en el photocall decorado con los diseños de Capi Cabrera -que también hace acto de aparición por el mercado- que protagonizan la imagen de El Baifo. «La tienda está muy guapa, se lo está currando un montón. A mí me encanta porque soy muy fan. Mi canción favorita es Hijo de volcán», cuenta por su parte Namibia, que se lleva para casa el vaso de Ni borracho y la camiseta blanca.

Alrededor, las viejitas hacen sus compras de casi todos los días, parándose a mirar con curiosidad la tienda -o pop-up store- Baifo e Hijos. Laura Davinia charla con ellas, se va al puestito de al lado, La cabaña del té, a comer un poco de aguacate con su dueña. «Está guay que pase esto porque da visibilidad al mercado y promociona que existe un mercado tradicional en Ciudad Alta. Está enfocado a la ropa de Quevedo, así que a nosotros los comerciantes no nos aporta mucho a la hora de vender. Pero después de esto, va a haber un antes y un después para que los clientes vengan a comprar un producto autóctono canario. Se ha ido a un mercado de barrio. En ese aspecto, chapó por Quevedo», manifiesta apoyada sobre el mostrador.

«Esta es una calle normal, con gente normal, con una churrería aquí de toda la vida, con el centro de salud en la esquina, el parque de los perritos. Está bien que ayude a las pequeñas empresas y no a las grandes superficies que han hecho mucho daño», agradece la comerciante.

Fuera, la cola continúa haciéndose cada vez más larga. Entre los que esperan, se encuentra Inés, que imagina la felicidad de su nieto de 17 años, que vive en Fuerteventura, cuando le de la sorpresa con las dos camisetas que tiene pensado comprarle. «Él es el fan número uno pero no vive aquí. No sabe nada de que he venido. Me tanteó y le dije 'qué diceeees, yo no me voy a poner en colas con la edad que tengo. Pero le voy a dar una sorpresa porque se lo merece. Las abuelas, mi niña, las abuelas. Que estamos hasta última hora», apunta entre risas.

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Esta es parte de la magia del fenómeno Quevedo, un cantante que mueve a gente de todas las generaciones, que se ha ganado el cariño de sus fans más jóvenes, niños y niñas, de sus padres, y hasta de sus abuelas, que sin importar el tiempo de espera, son capaces de hacer cola un 23 de junio para ver la cara de felicidad que pondrán sus nietos.