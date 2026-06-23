Jader Bignamini debuta con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria dirigiendo la Sinfonía Fantástica de Berlioz

El maestro Jader Bignamini y el violinista Giuseppe Gibboni harán su debut en la temporada de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el concierto que tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus a las 20:00 horas.

Jader Bignamini, director musical de la Sinfónica de Detroit, aborda un programa que bajo el título de "Fantasía romántica" reúne tres visiones muy diferentes y complementarias del Romanticismo.

Abre la velada la Sinfonía Il Diavolo della Notte de Bottesini, una partitura de marcado carácter teatral que refleja la estrecha relación de su autor con el mundo de la ópera italiana.

Giuseppe Gibboni, ganador del Concurso para violín Paganini de Génova, será solista del Concierto para violín n.º 1 del mítico compositor genovés. Se trata de uno de los ejemplos más representativos del virtuosismo romántico, con una escritura de excepcional brillantez técnica y expresiva.

La Sinfonía Fantástica de Berlioz culmina el concierto con su universo articulado en torno a un motivo recurrente, la célebre idée fixe. Este Episodio de la vida de un artista transformó decisivamente el panorama musical de su época con su alucinada narrativa y una revolucionaria concepción orquestal, claves para el desarrollo de la música programática y la forma sinfónica.

BIOGRAFÍAS

JADER BIGNAMINI director

Jader Bignamini fue presentado como Director Musical de la Detroit Symphony Orchestra en enero de 2020. Su mandato ya ha incluido una exitosa gira por Florida, encargos y estrenos de nuevas obras, un crecimiento sostenido de público en Detroit y sus alrededores, así como la publicación de una nueva grabación de la Blues Symphony de Wynton Marsalis, el primer registro comercial de Bignamini junto a la DSO.

Fuera de Detroit, entre sus compromisos recientes destacan sus debuts con la Atlanta Symphony Orchestra, la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia y la Orchestra della Svizzera italiana, además de sus regresos al frente de las orquestas sinfónicas de Bergen y Berna, así como una producción de Otello en el Teatro Massimo de Palermo.

Entre los hitos de temporadas anteriores figuran conciertos con The Cleveland Orchestra, las orquestas sinfónicas de Houston, Dallas, Milwaukee, Nacional y Nueva Jersey, así como con la Minnesota Orchestra. En el ámbito internacional ha dirigido la London Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Frankfurt Radio Symphony y la Residentie Orkest. En el terreno operístico, sobresalen sus colaboraciones con la Metropolitan Opera, la Opéra national de Paris, la Vienna State Opera, la Deutsche Oper Berlin, la Bavarian State Opera, la Dutch National Opera, la Oper Frankfurt y la Canadian Opera Company. En agosto de 2024 dirigió una amplia gira asiática junto a la Asian Youth Orchestra.

Durante el verano de 2021, Bignamini dirigió aclamadas representaciones de Turandot en la Arena di Verona, con Anna Netrebko y Yusif Eyvazov como protagonistas, además de una producción escenificada del Stabat Mater de Gioachino Rossini en el Rossini Opera Festival. Otros compromisos destacados incluyen Cavalleria rusticana en la Michigan Opera Theatre; La bohème en la Santa Fe Opera; La traviata en Tokio, en una producción dirigida por Sofia Coppola; Manon Lescaut en el Bolshoi Theatre; La traviata en la Bayerische Staatsoper; Eugene Onegin en el Stadttheater Klagenfurt; Turandot en el Teatro Filarmónico de Verona; Il trovatore en el Teatro dell'Opera di Roma; el concierto inaugural de la Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna con Carmina Burana; La bohème en el Teatro Municipal de São Paulo y en Teatro La Fenice; L'elisir d'amore en Ancona; Tosca en el Teatro Comunale de Bolonia; La forza del destino en el Festival Verdi; La bohème, Cavalleria rusticana y El amor brujo en el Teatro Filarmónico de Verona; Aida en la Ópera de Roma; Madama Butterfly en La Fenice; así como colaboraciones con el Maggio Musicale Fiorentino, el Festival della Valle d'Itria y el MITO SettembreMusica, donde dirigió la Messe solennelle de Hector Berlioz. Debutó en concierto en Teatro alla Scala en 2015.

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Bignamini inició su carrera como director de orquesta como director asistente y posteriormente director residente de la Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi (laVerdi), tras ser nombrado por Riccardo Chailly en 2010. Nació en Crema y realizó sus estudios en el Conservatorio de Música de Piacenza.