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Oasis Maspalomas une la electrónica de Mëstiza y Arapu

La gran fiesta de la música electrónica reúne el próximo 22 de agosto en el sur de Gran Canaria una programación de primer nivel con más de 10 artistas

Mëstizas.

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La Provincia

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Oasis Maspalomas desvela el cartel completo de una de sus grandes propuestas para la próxima edición estival, que volverá a convertir el sur de Gran Canaria en uno de los grandes puntos de encuentro de la música electrónica durante el verano.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 22 de agosto en el recinto ubicado en Barranco del Águila, Maspalomas, reuniendo a destacados artistas nacionales e internacionales en una experiencia diseñada para los amantes de la música electrónica y la cultura de club.

La gran protagonista del Main Stage será Mëstiza, uno de los proyectos más exitosos y reconocibles de la escena electrónica española actual. El dúo femenino ha conseguido una enorme proyección internacional gracias a una propuesta que fusiona la electrónica de vanguardia con elementos de la tradición cultural española, conquistando algunos de los festivales y escenarios más importantes del mundo. Su actuación en Oasis se presenta como uno de los momentos más esperados del verano en Canarias y como uno de los principales reclamos de esta edición.

Junto a Mëstiza, el escenario principal contará con un potente cartel formado por Franc Fala, Raffa Guido, Solto, Dani Aguilar B2B Juanlu y Luis Calero, artistas que aportarán una amplia variedad de sonidos dentro de la música electrónica contemporánea.

El espacio Club Jazzy Club estará liderado por Arapu

Por su parte, el espacio Club Jazzy Club estará liderado por Arapu, uno de los nombres más respetados e influyentes de la escena underground europea. El artista rumano se ha consolidado como una referencia internacional dentro del minimal house gracias a una carrera marcada por la innovación sonora, la elegancia de sus producciones y sus actuaciones en algunos de los clubes y festivales más prestigiosos del circuito internacional. Su presencia en Oasis supone una apuesta firme por la calidad artística y por los sonidos más sofisticados de la electrónica actual.

El escenario Club Jazzy Club completará su programación con las actuaciones de Álvaro Medina, Jordi Castell, Speaking Minds, Berna, Barto y Pink Mate, conformando una propuesta especialmente dirigida a los seguidores de la cultura club y los sonidos más vanguardistas.

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Con esta nueva edición, Oasis continúa consolidando su crecimiento como uno de los espacios de referencia en Canarias, apostando por una cuidada selección artística capaz de reunir a grandes figuras internacionales junto a talentos emergentes en un entorno único. Las entradas salieron a la venta el pasado 16 de junio, con un cupo limitado de entradas disponibles al mejor precio de salida. Una vez agotado este primer tramo, las entradas pasarán al siguiente nivel de precio. Toda la información sobre el evento y las novedades relacionadas con la venta de entradas podrá consultarse en oasisgrancanaria.com.

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