La película ‘Benito Pérez Buñuel’, en el Parlamento Europeo

Abordar Benito Pérez Buñuel implicaba asumir un doble compromiso, rendir homenaje a Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte y hacerlo a través de Luis Buñuel, estableciendo entre ambos un diálogo que revelara su profunda y minusvalorada -si no despreciada o ignorada- afinidad intelectual y artística. Buñuel goza de un mayor prestigio y reconocimiento mundial como director de cine que Galdós como novelista.

Llevar la nave a buen puerto obligaba a estar en permanente proceso de alerta y escucha en los cinco años que duró la investigación, confiando en que el significado último de la película se desvelase durante ese proceso de construcción. De ahí la cita de Heráclito al principio del filme: «si no esperas lo inesperado, no lo hallarás». Fue un proceso contra reloj, angustioso, lecturas, visionados, búsquedas, bosquejos, llamadas, noches sin dormir. Pero también muy gozoso. Y hubo revelación.

Concebido como un largometraje a caballo entre el documental y la ficción con un fuerte componente discursivo, no solo reflexiona sobre los dos grandes creadores, también lo hace sobre el cine, combinando documental clásico, auto ficción, falso documental y cine de animación. El propósito requería dirigirse a una audiencia amplia y diversa. Tenía prohibido aburrir. Ha crecido llegando a salas de cine, televisiones, festivales, instituciones -el Parlamento Europeo- y centros culturales y formativos.

La película descubre por primera vez datos de los nexos entre escritor y cineasta que hacen más profunda la relación entre ambos, entre otras, que una de las imágenes más icónicas del cine, la luna atravesada por una nube de Un perro andaluz(1928), estaba ya en Galdós. ¿Si no, cómo podía decir Buñuel «la de Galdós es la única influencia que yo reconocería, así en general, sobre mí»? Benito Pérez Buñuel se atreve a abordar aspectos del canario más ilustre llamando a las cosas por su nombre como nunca antes en una película, por ejemplo, el feminismo que palpita -cabalgando- en toda la obra del autor de Marianela.

El camino de Benito Pérez Buñuel ha estado lleno de adversidades. En 2023, en el preestreno comercial en Las Palmas de Gran Canaria, afirmé ante las 424 personas presentes que la experiencia de escribir y dirigir este primer largometraje había sido como si la productora -y pareja- Marta de Santa Ana me hubiera subido a una avioneta y empujado desde ella al vacío sin haber probado si funcionaba el paracaídas, y con ella saltando abrazada a mí.

Palabras como las recientes del crítico de cine Jordi Costa, de los más prestigiosos de España, hacen que el salto al vacío haya valido la pena: «no me esperaba una combinación tan radical de memoria personal, documental, reconstrucción animada y reflexión literario-cinematográfica. La película me ha hecho descubrir conexiones que no intuía y que creo que aportan mucha luz a esta extraña, pero consecuente relación entre Buñuel y Galdós. Enhorabuena por esta propuesta tan completa y rica».

La adversidad más importante fue no contar en Canarias con un audiovisual propio capaz de competir con el de otras comunidades autónomas. Si, como se ha anunciado esta semana, el audiovisual en Canarias alcanza ya el 3% del PIB regional es por las empresas y profesionales que han venido de fuera. Los culpables de la insoportable precariedad del audiovisual de las islas son canarios que llevan décadas influyendo en lo público para que el sector no prospere. Este dolor subyace en toda la parte de auto ficción de la película.

Además, hubo que superar las vicisitudes inherentes de una producción rodada en cinco ciudades de tres países y dos continentes, que incluía cine de animación, numerosos materiales para los que había que gestionar la obtención de los derechos, películas, músicas, material fotográfico de archivo, y todo ello con el efecto demoledor de la pandemia del Covid-19, que partió las previsiones por el eje. Si a pesar de todo salió adelante, y con creces, fue por el empeño titánico de Marta de Santa Ana. Ella dijo en una entrevista que la película era un «acto de amor».

Es logro suyo el apoyo de tres televisiones públicas de España -RTVE, Telemadrid y Televisión Canaria-. Muy pocas películas canarias pueden presumir de esto. O de conseguir ayudas alternativas a las habituales, como las de Ayuntamiento de Madrid, Acción Cultural Española del Gobierno de España, Presidencia del Cabildo de Gran Canaria o Fundación Mapfre, entre otras. O apoyos como los del diario LA PROVINCIA, El Senado de España, Instituto Cervantes o la Academia del Cine Mexicano. La primera ayuda de Benito Pérez Buñuel fueron 200 euros de la Asociación Barrio y Cultura I+D de Schamann en 2017. El gesto nos indicó que estábamos en el buen camino. Un productor canario de amplia experiencia llegó a decir que la película no se haría nunca.

Pocas películas canarias pueden presumir de haberse estrenado en salas como cualquier estreno en España, de la mano de una prestigiosa distribuidora nacional, simultáneamente en 17 ciudades de 11 comunidades autónomas. Benito Pérez Buñuel, además, cumplió con su periplo de festivales, con tres premios internacionales, en Uruguay, Perú y Colombia. Pero, además, ha seguido teniendo una intensa vida de proyecciones en Ucrania, Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Filipinas, China. También, es el único filme que se ha proyectado en todos los municipios de Gran Canaria. Ha sido objeto de estudio de unas jornadas específicas sobre la película con profesores internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

La proyección del pasado 9 de junio en Bruselas posicionó por primera vez en el Parlamento Europeo la cinematografía canaria. Arrancó los elogios de algunos asistentes muy cualificados, mujeres con décadas de vida profesional en Bruselas al servicio de Canarias y el Parlamento Europeo. Fue una oportunidad para «reforzar la proyección cultural de Canarias en el ámbito europeo, demostrar que Canarias es capaz de exportar talento, creatividad y legado cultural al corazón de Europa. Poner de ejemplo a Galdós en el Parlamento Europeo es también un orgulloso recordatorio de la contribución de las Islas Canarias a la cultura europea». El mayor regalo que recibo como director es que alguien me diga «que sale de la sala directa a releer Galdós o a ver el cine de Buñuel», que me digan que el filme «merece la pena varios visionados y lecturas».

El Parlamento Europeo es la máxima expresión democrática de Europa. «Predicar Galdós» ahí es insuperable. La expresión la tomo de mi madre. Ella la apoyó durante la producción y la elogió cuando la pudo ver. «Nos sobrevivirá a todos», escribió. Hubiera sido muy feliz asistiendo a la proyección. La dediqué a ella y a mi padre, Daniel Roca Suárez.

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También a Marta de Santa Ana, que ha sufrido un enorme desgaste por defender la película y el cine en las islas desde el amor y la generosidad. Su lucha llegó hasta el Tribunal Supremo, se hizo justicia, la sentencia le fue favorable. Ha hecho un trabajo al alcance de muy pocos: gestionar desde cero y sacar adelante una primera película de largometraje en terreno hostil. La película es producida íntegramente en Canarias, al 100% por ella. Continuará.