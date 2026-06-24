Elaine Vilar Madruga, una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español, aterriza en Agapea Las Palmas

La escritora Elaine Vilar Madruga (La Habana, 1989), una de las voces más destacadas, feministas y afiladas de la literatura contemporánea en español, recala en la librería Agapea de Las Palmas de Gran Canaria con su nueva novela, La piel hembra (editorial Barrett, 2026), bajo el brazo. La narradora, dramaturga y poeta cubana firma un canon híbrido propio con los mimbres de una lírica salvaje y envolvente, con elementos de lo fantástico y lo terrorífico atravesados por una fuerte crítica social, que en el último lustro le han valido un importante reconocimiento nacional e internacional.

La autora se cita con los lectores grancanarios en la librería de Franchy Roca este jueves 25 de junio, a las 19.00 horas, para desentrañar los misterios de su obra más oscura y ambiciosa, que desde el sello sevillano describen como "una epopeya contemporánea descomunal que cuestiona todos los roles sociales y el poder establecido, así como aporta una nueva visión sobre los conceptos de identidad, memoria, fe, patria o muerte".

La trama se desata a partir de este argumento: "todas las mujeres de un pueblo perdido en las montañas experimentan una extraña calentura y, una noche, sintiéndose llamadas por dios, se escapan de sus casas y sus maridos para regresar a la mañana siguiente recubiertas de un polvo dorado y embarazadas. Todas arman ser la madre del nuevo mesías. Así comienza La piel hembra, la obra más ambiciosa de Elaine Vilar Madruga, que despliega un universo propio, donde lo fantástico y lo inquietante se entrelazan con un lirismo intenso y una rabia latente".

Bautizada como la "nieta gore del boom", sus libros han sido editados en más de 20 países. Sus primeras novelas, Salomé y La hembra alfa, ambas de 2013, ya fueron distinguidas con los premios Calendario y Premio Agustín Rojas de la Crítica a la Mejor novela de ciencia ficción, y Premio Pinos Nuevos de narrativa, respectivamente. Pero el hito que consolidó su proyección internacional fue La tiranía de las moscas (Barrett, 2021), galardonada con el Premio Cálamo a Mejor libro del año y nominada al Premio Finestres de Narrativa en Castellano. La obra fue editada por la granadina Cristina Morales, Premio Herralde y Nacional de Narrativa, quien también prologa esta novela inquietante y febril en torno al deseo y la represión sexual en clave de "realismo mágico gótico", tal como lo define la crítica. Dos años después, El cielo de la selva (Lava Editorial, 2023), un "cuento de terror caribeño" concebido como alegoría sobre la violencia y el control del cuerpo de las mujeres, se consagra como un fenómeno editorial global que marca los derroteros de la narrativa del siglo XXI. Ese mismo año, también publica Las cavidades, donde aborda la maternidad, los partos y los puerperios.

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La piel hembra es su novela más reciente. En su encuentro en la librería capitalina, la autora dialogará con el público asistente y firmará ejemplares de la obra.