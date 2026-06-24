St. Pedro, cantante y compositor: «Quiero conectar con mi esencia para ser justo con la gente que va a recibir mi música»

¿Cómo te surge la idea de este nuevo proyecto, Cancionero, y de versionar estas canciones del pop de los 2000?

La idea nació como un reto que me propuso José Cedeño, de mi discográfica. Me dijo cenando en Madrid: '¿Tú podrías hacer un EP de versiones renovadas de salsas antiguas?'. Al principio la idea me gustó pero no me terminó de resonar del todo hasta que nos juntamos en el estudio de Edu Cabra allí en San Juan de Puerto Rico. Le dije literalmente a Edu: 'Tío, no estoy conectando con la idea de hacer esto así'. Me dijo que cambiara el foco y abrimos una playlist de Spotify que tiene mi novia para cuando te despiertas con poca energía, con baladas de Chayanne, canciones Disney..., todo ese mundo balada. Ahí fue donde conecté: 'Estas canciones ya existen como superbaladas, pues vamos a ver si le podemos dar la vuelta'.

¿Por qué elegiste estas seis canciones en concreto? ¿Te recuerdas a ti mismo escuchando a Álex Ubago o a Juanes?

No solo estaba pensando en mí. La idea detrás del reto fue buscar una excusa en lo que sale el siguiente disco para, de verdad, darle las gracias a la gente y sumar estas versiones nuevas al show que ya existe. Quise matar dos pájaros de un tiro. No es que yo tenga una imagen muy viva de mí mismo cantando esas canciones de niño. De hecho, yo era un rockero y odiaba todo lo que a la gente le gustaba. Uno crece y coge mejor gusto con los años.

Hablas de 'resignificar' las canciones, no de hacer simples covers. ¿Qué es para ti eso?

Es que son supercanciones, están demasiado bien escritas y en la vida yo podría mejorar nada de la letra. Pero, musicalmente, quería no hacer el típico cover que podría hacer todo el mundo, más allá de que sea salsa. Lo que hicimos fue que el primer verso y el primer estribillo fuesen exactamente iguales en cuanto a letra y cuanto a melodía. En cuanto a letra siempre es igual. A partir del segundo verso en adelante es donde yo hacía modificaciones de melodía que me apetecían. Además, en cuanto a letra siempre es igual porque si no habría que pagar derechos, y yo no estoy pidiendo dinero con este EP, lo que genere se lo llevan los dueños legítimos de las canciones. Mi único interés era mejorar el show para la gente y darles las gracias con las canciones antiguas que ya conocían ellos más las mías con las que nos conocimos.

Este EP llega mientras ya trabajas en tu próximo álbum. ¿Cómo llevas ese proceso de mirar hacia Cancionero mientras creas lo nuevo?

Estoy haciendo un montón de música. Me está costando conectar otra vez con ese mundo Cancionero porque mi cabeza ya está pensando en lo siguiente. Me he dado cuenta de que soy más sensible de lo que pensaba, de niño y todo. Si estoy haciendo música nueva, me gusta estar centrado en la música nueva y disfrutar ese proceso, y me saca un poco tener que volver atrás a lo que hiciste hace tiempo por más que te encante. Por más que te encante porque me encanta. Fuerte.

¿Dirías que estás siempre componiendo?

Depende de cómo se de. Llevo muchos años música. En 2019 firmé pero llevo escribiendo desde 2010, 2011. Pero mi primer disco salió en 2023. Entonces, hacer un disco era algo totalmente distinto a hacer canción por canción las cosas. Porque estás un periodo de tiempo largo viendo a la misma gente. Tuve la suerte o la desgracia de haber pasado por cosas muy traumáticas que mi cuerpo necesitaba soltar, y eso fue Esta vida que elegí, el primer disco, y el EP Cancionero fue más por el reto y por la gente.

¿Qué es lo que más te inspira a la hora de componer?

Cuando estoy haciendo música, si pudiera tirar el teléfono por la ventana, lo tiraría. No quiero saber nada de nadie porque quiero conectar con mi esencia para ser justo con la gente que va a recibir esa música. No quiero llegar con algo que esté a mitad de camino entre lo que yo soy y otra cosa extraña. Envidio a la gente capaz de lidiar con mil movidas mientras crea. Yo no soy capaz.

Viviste una etapa en Miami donde dices que descubriste lo que no querías en la vida. ¿Qué fue lo que viste allí y qué valoras ahora de estar de vuelta?

A Miami le debo mucho, el tipo que soy hoy es por lo que pasé allí. Llegué con 23 años y ahora tengo 30. Allí construí mi personalidad. Mi madre se esforzó mucho para que yo viviera cómodo aquí, y me vino muy bien la incomodidad de no tener a la familia ni a los colegas cerca. Lo pasas mal, pero cuando vuelves lo valoras más y ves dónde puede haber crecimiento. Valoro y a la vez ves cositas donde puede haber crecimiento y eso también te puede generar alguna frustración.

También has comentado que en Canarias no te enseñan a cómo vivir de la música.

Yo estudié en el Conservatorio de Tenerife y te enseñan a ser un muy buen intérprete o compositor de clásico, pero no te enseñan a generar, a pagar el alquiler con eso, ni a vender un show tuyo. Yo tengo 30 años ahora y me fui del conservatorio con 16. Estudiamos la música exactamente igual que la estudió Beethoven de niño. Eso tiene su parte poética, pero la gente tiene que comer y no te enseñan a generar ni un euro con tu artesanía, con tus manos, con tu instrumento.

¿Qué te hubieran podido ofrecer para tú sentirte más orientado en este aspecto?

Eché en falta optativas de producción, logística o cómo pedir permisos para un evento. Le estamos dando los pescados a la gente en lugar de enseñarles a pescar. Me gustaría dejar detrás de mí muchos puestos de trabajo creados en la música. Tenemos que cambiar la mentalidad, tener más hambre. No podemos olvidar que esto es un negocio del que podría vivir muchísima gente en las Islas que hoy está en paro o maltrabajando por desconocimiento. No todos tienen que ser el artista: hace falta gente para cargar cables, técnicos de sonido..., hay mucho dinero que se puede generar ahí y que no se está generando. Yo soy de los afortunados que puedo vivir de la música y ahora pienso que hay más puertas abiertas que cuando yo era pequeño.

Para terminar, ¿qué nos puedes adelantar de tu próximo disco?

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Hay como treinta y pico canciones compuestas, en fase de intro, verso y estribillo. Nunca las termino hasta que no cierro el negocio, importante consejo. Aunque terminar la canción, cuando estás empezando, es lo que te hace crecer. Pero así tengo la libertad de que si quiero que el tema uno tenga relación narrativa con el tema ocho, puedo ajustar los segundos versos.