16 voces souleras reviven el legado del alma negra musical de EEUU en el Maspalomas Soul Festival

Un total de 16 grupos y artistas nacionales e internacionales abanderan las esencias del soul en la principal cita con el género en España y uno de los encuentros musicales más destacados del verano en Europa, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebra en la isla de Gran Canaria del viernes 17 al domingo 19 de junio en el privilegiado escenario de la Playa de San Agustín de San Bartolomé de Tirajana.

La décima edición del festival está dedicada a la memoria de quien fue su creadora e impulsora, Dania Dévora, directora de DD&Company Producciones, fallecida el pasado mes de marzo. Su visión, pasión y compromiso fueron decisivos para convertir este encuentro en una cita imprescindible para los amantes del soul y en un referente cultural y turístico para Gran Canaria.

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ha reunido a lo largo de estas diez ediciones a grandes figuras internacionales del género y ha proyectado el nombre de Maspalomas Costa Canaria más allá de sus fronteras, lo que le ha llevado a ser declarado de Interés Turístico Local. El evento que se celebra al sur de la isla reúne cada año a miles de asistentes atraídos por una programación de calidad y de acceso gratuito, conciertos al aire libre, gastronomía y ambiente para toda la familia.

Organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y dirigido y producido por DD&Company Producciones, este año ha reunido un brillante elenco de músicos mayoritariamente provenientes de Estados Unidos. Voces de sabiduría veterana, esencia del soul del siglo XX, y jóvenes renovadores que siguen agrandando las posibilidades de esta música. Los conciertos se celebrarán los dos primeros días a partir de las 19.30 horas y hasta pasada la medianoche en el escenario de la Playa de San Agustín.

Una programación de referencia para el género

Imperdibles resultan dos octogenarios que aún aguantan el tipo en el escenario, sin que la voz desfallezca: Lenny Williams, el autor de una de las legendarias canciones del género, Cause I love you, y John Ellison, que inmortalizó Some kind of wonderful, un clásico del rythm & blues que ha sido versionado por 75 artistas.

En una vertiente más contemporánea, el festival contará con Bigg Robb, un todoterreno que transita por el funk, el R&B, el blues moderno, el gospel y soul sureño, cohesionando todo ello en el estilo que él denomina bigg soul. De Arkansas proviene Karen Wolfe, la reina de soul blues, formada en el gospel y el blues.

De la misma cuna del soul, Memphis, proceden grandes voces que han absorbido el legado profundo de la música sureña estadounidense, como la de Shunta Mosby, con más de dos décadas de música que la han consolidado como solista en su ciudad natal. O la de Candy Fox, otra de esas niñas prodigio que a los tres años ya cantaba gospel en la iglesia y cuya carrera despegó con su álbum de debut Soul stir en 2009.

Tampoco hay secretos en el gospel para Dani McGhee, también de Memphis, que domina el escenario desde los cinco años y cuyo primer álbum, Unveiled, lanzó en 2019. Otra de las jóvenes talentos de Memphis, Dot. Moore, llega con un nuevo disco, Connect the dots, el segundo de su carrera, mezcla del soul clásico y R&B contemporáneo.

Y para celebrar el sonido legendario de esta ciudad, el de sus grandes artistas, visita por tercera vez el festival la banda Memphis Music Hall of Fame. Integrada por once talentosos músicos, esta agrupación creada para honrar y celebrar a los artistas incluidos en el Hall of Fame (Salón de la Fama) de la sureña localidad estadounidense del estado de Tennessee actuará como la House Band del festival.

En la parte española actuará Koko-Jean & The Tonics con una propuesta vibrante que fusiona soul, rythm & blues, rock and roll y funk, liderada por Koko-Jean Davis, de origen mozambiqueño y asentada en Barcelona. El respaldo al talento canario recae en City Dock Band, con una incursión en las bandas sonoras del cine que han transmitido la música del soul, y en la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana, como reconocimiento al esfuerzo colectivo y la calidad del trabajo realizado en el aula de música moderna de la escuela. Dos sesiones de DJ a cargo de Manel Ruiz El Especialista y Dr. Wampush (Xavier Valiño) pincharán la mejor música del género como apertura de las dos grandes jornadas musicales del viernes y el sábado, respectivamente.

Noticias relacionadas

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival tendrá una proyección extra con el acuerdo alcanzado con Radio Televisión Española como medio oficial del festival. La cadena pública ofrecerá una cobertura especial a través de programas dedicados al evento tanto en TVE como en Radio 3, acercando a los espectadores las actuaciones y momentos más destacados de una edición especialmente significativa, la de su décimo aniversario. La colaboración contribuirá además a reforzar la visibilidad de Gran Canaria y de Maspalomas Costa Canaria como destino turístico y cultural.