Aitana Sánchez-Gijón inaugura la temporada 2026/27 del Teatro Cuyás con 'Malquerida'

Una versión contemporánea de Malquerida, el clásico de los escenarios que firma el Premio Nobel Jacinto Benavente, inaugura la primera parte de la temporada 2026/27 del Teatro Cuyás con "un reparto de campanillas" encabezado por Aitana Sánchez-Gijón, reciente Premio Goya de Honor. La actriz regresa a la obra maestra que supuso su debut teatral con solo 19 años en el papel de Acacia y que, 40 años después, protagoniza en el papel de la madre, Raimunda, en una revisión y adaptación a cargo de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio, que vivió su estreno mundial el pasado marzo en el Teatro Español de Madrid.

Un año más, el recinto capitalino que dirige Gonzalo Ubani apuesta por subir el telón de la temporada con uno de los platos fuertes de una programación que mantiene su línea de defensa del puro teatro o teatro de la palabra, tanto clásico como contemporáneo, pero entreverado con otros lenguajes escénicos como la música y la danza, y que entre septiembre de 2026 y enero de 2027 engloba un total de 14 espectáculos, de los que nueve títulos se corresponden con su sello teatral, y a los que se suman dos montajes de danza, dos de música y uno de humor.

"Calidad, excelencia y variedad" conforman los criterios esenciales que esgrime Ubani para programar "lo mejor, dentro de lo posible" en esa "desesperada búsqueda de la belleza" que erige al Cuyás en el espacio escénico de referencia en la isla.

Tras la puesta de largo con Malquerida los días 18 y 19 de septiembre, El barbero de Picasso, de Borja Ortiz de Gondra, con Antonio Molero y Pepe Viyuela como dupla protagonista, constituye otra de las promesas de la temporada con un viraje hacia la comedia que marca el estreno de su autor en la cartelera del Cuyás. A continuación, la compañía grancanaria Clapso vuelve a revisitar textos emblemáticos de la literatura isleña para trasladarlos a escena y, en esta ocasión, se lanza con una mirada al discurso revolucionario que pronunció la escritora y activista feminista Mercedes Pinto, El divorcio como medida higiénica, en la Universidad Central de Madrid en 1923, y lo hace de la mano de su triada habitual de actrices: Mari Carmen Sánchez, Lili Quintana y Blanca Rodríguez.

Festival Masdanza

En el apartado de danza, el Cuyás continúa su relación con el Festival Masdanza a pesar de la retirada de fondos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como patrocinador de la muestra con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El certamen que dirige la coreógrafa Natalia Medina conserva su espacio habitual en el marco de su 31º edición y presenta la pieza Transeúnte, de Daniel Rodríguez, que pone en escena a seis intérpretes en torno a una experiencia multisensorial que entrelaza cuerpo, música y tecnología.

Y de vuelta a los clásicos que interpelan con su máxima vigencia a los tiempos que corren. La barraca, de Vicente Blanco Ibáñez, anuda una trama de conflictos alrededor de la subida injustificada de los alquileres, los desahuficios, el acoso infantil y la discriminación a los inmigrantes, que pone en diálogo la realidad de finales del siglo XIX con el presente inmediato.

En el ecuador de esta primera parte de la temporada, la música se abre camino en el Cuyás con el regreso de la carismática cantante y compositora estadounidense Judith Hill, que actúa por tercera vez en Las Palmas de Gran Canaria tras sendas actuaciones en años anteriores al abrigo del Festival Internacional Canarias Jazz & Más y el Rincón de Jazz. El próximo otoño, la artista de soul y r&b que saltó a la fama internacional como parte del reparto de 20 Feet from Stardom, Premio Oscar a Mejor Documental que se proyectó en la Isla bajo el paraguas del Monopol Music Festival, actúa en formato de banda con su Judith Hill Quartet dentro del ciclo Jazz Otoño. Por su parte, la veterana compañía Yllana completa el doblete de danza con una nueva pieza en coproducción con el Sadler's Wells de Londres, que une el arte del flamenco con su característica comedia gestual bajo el título Flamenc Oh!!

Dos grandes comedias y Piedra Pómez

La comedia teatral corona las últimas semanas de noviembre con dos títulos destacados por su excepcionalidad y riesgo, en palabras del director artístico: Escape Room, basada en el texto de Joel Joan y Héctor Claramunt; y El entusiasmo, de Pablo Remón. La primera se ha consagrado como la comedia más exitosa de los últimos años con un récord de "cientos de espectadores en todas las capitales de este país", mientras que la segunda reúne a "un reparto magnífico" y coral que integran Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas para ahondar en la siguiente pregunta: ¿somos autores de nuestras vidas o simplemente personajes?

El mes de diciembre en el Cuyás está dedicado a dos presencias imprescindibles de su etapa navideña: el dúo homorístico Piedra Pómez, en las pieles de Fefa y Siony, estrenan Posesa... Misma, mientras que la Gran Canaria Big Band, dirigida por Chano Gil, se dan la mano con el crooner canadiense Matt Forbes, cuyo estilo bascula entre el jazz y el "vintage pop", para despedir el año.

Una traca final de puro teatro

La traca final de la temporada en enero de 2027 comprende tres montajes teatrales de renombre que arrancan con otra revisión de un Premio Nobel de Literatura, Eugene O'Neill, y su clásico del teatro contemporáneo Largo viaje hacia la noche. Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta, pareja en la vida real, encarnan a la pareja protagonista de esta versión escrita y dirigida por Ernesto Caballero y que, al igual que en el caso de Aitana Sánchez-Gijón en su regreso a Malquerida, también supone el reencuentro de Hipólito con este texto que ya abordó en 1988, y que retoma en esta ocasión en el papel del padre.

Distinguido entre los dramaturgos vivos más destacados del país, el premiado y siempre genial Andrés Lima vuelve a presidir la cartelera del teatro grancanario con Fronteras, de Henry Naylor, un ataque a la cultura de la celebridad y la pasividad de Occidente frente a las crisis humanitarias, que defiende un atractivo tándem formado por Carolina Yueste y Eneko Sagardoy. Por último, Invisible, basada en la novela de Eloy Moreno, "uno de esos acontecimientos literarios juveniles que aparecen muy de vez en cuando y que ya supera las 60 ediciones", en palabras de Ubani, pone el broche a la temporada bajo la dirección de José Luis Arellano y dramaturgia de Josep Maria Miró, que explora el acoso escolar, la incomprensión y el deseo de ser aceptado bajo la siguiente premisa: ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?

Un 66,47% de ocupación en la pasada temporada

La presentación de la primera parte de la temporada 2026/27 contó ayer con la presencia de Gonzalo Ubani, director artístico del Cuyás; Manuel Pineda, gerente del recinto capitalino; y Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Pineda desgranó los datos de asistencia de públicos a la pasada temporada 2025/26, que registró una ocupación media del 66,47% que se traduce en 30.078 espectadores. Si bien manifestó la voluntad del equipo del Cuyás por «captar nuevos públicos» y «seguir mejorando nuestros niveles de ocupación», también destacó que «estoy seguro de que Gonzalo podría programar funciones que llenasen todos los fines de semana; sin embargo, siempre busca un equilibrio entre el deseo de ocupación y la búsqueda de funciones que nos lleven al pensamiento crítico y la reflexión en un momento en que es fundamental para nuestra sociedad».

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Por su parte, Medina destacó que “más allá de su condición de motor de las artes escénicas y la música, el Cuyás cumple una función cultural esencial para la sociedad".