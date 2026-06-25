Jacob Collier y la OFGC lideran la 35º edición de un Festival Canarias Jazz & Más que conquista las ocho islas

Comienza la cuenta atrás para una de las citas culturales más ambiciosas y consolidadas del Archipiélago. Del 3 al 25 de julio de 2026, el Festival Internacional Canarias Jazz & Más celebrara su 35ª edición, consolidándose como el evento de jazz más antiguo de la región y como un motor de cohesión territorial con el groove como telón de fondo.

Con una programación que abarca 59 conciertos en 30 espacios distintos, en la que destaca el concierto de Jacob Collier con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) como plato fuerte, el festival cumple este año el hito de estar presente en las ocho islas, reafirmando su vocación de llevar el jazz y la música creativa a todos los rincones de Canarias.

Horacio Umpiérrez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, señaló que el festival es «el espacio dedicado al jazz más antiguo en el territorio» y que por él han pasado «generaciones de músicos que han aprendido y vivido este festival cada año». Para Umpiérrez, la meta trasciende lo artístico: «El objetivo no es solo crear una serie de público, sino dar opciones de carácter artístico a los locales y creadores que hayan podido educarse ahí», manifestó.

Collier y la apuesta por lo sinfónico

El gran protagonista de esta edición es el multiinstrumentista británico Jacob Collier, ganador de cinco premios Grammy, cuya presencia en las Islas ha generado gran expectación, con las entradas para sus dos conciertos ya agotadas.

Collier actuará el 21 de julio en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria y el 22 de julio en el Auditorio de Tenerife, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) bajo la batuta de Suzie Collier.

Este encuentro representa la culminación de una estrategia largamente trabajada por la organización. Así lo destacó Miguel Ramírez, director artístico del festival, que explicó que «la presencia de formaciones sinfónicas con artistas contemporáneos será una realidad en la programación» y que la colaboración con la OFGC se ha convertido en un pilar fundamental: «La experiencia está siendo tan gratificante que seguiremos apostando por estas producciones y con la OFGC como socio».

Ramírez subrayó que este tipo de producciones mixtas entre el jazz y las músicas creativas son «algo que tiene mucho valor» y en lo que llevan trabajando desde hace muchos años.

El regreso de una leyenda

Junto a Collier, el otro gran nombre que marca el inicio del festival es el de los estadounidenses Yellowjackets, una formación con dos premios Grammy y 25 discos que representa la excelencia del jazz contemporáneo. La banda abrirá el festival el 3 de julio en la Plaza de San Juan de Arucas (Gran Canaria) y el 4 de julio en la Plaza del Adelantado en La Laguna (Tenerife), compartiendo escenario con el pianista Moisés P. Sánchez.

Este despliegue internacional se complementa con un impacto económico directo significativo. Héctor Mateo, director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística del Gobierno de Canarias, resaltó que el festival moviliza a más de 200 profesionales y que el 58,54% del presupuesto se destina a empresas y profesionales locales. Mateo también recordó que en 2025 el evento generó un «retorno económico de un 300,9%».

Travesía por las ocho

El festival arrancará simbólicamente el 3 de julio en el Muelle de La Graciosa con la actuación de Lajalada, el proyecto de Belén Doreste. A partir de ahí, la música se dispersará por toda la geografía insular. En La Palma, el 10 de julio la Plaza de España de Los Llanos de Aridane recibirá a Lucía Rey 'Nómadas' y al Cuban Jazz Syndicate, formación que también llevará su ritmo el 11 de julio al Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura.

Ese mismo fin de semana, el 11 de julio, la isla de El Hierro disfrutará en el Auditorio de La Peña de la propuesta de Antonio Forcione & Cenk Erdogan. En Lanzarote, la cita será el 17 de julio en Arrecife con un cartel doble de Xavi Torres Trío & Miguel Zenón y el Marco Mezquida Trío. La isla de La Gomera se unirá a la celebración el 19 de julio en Playa Santiago con el potente directo de Simbeque Project, que reinterpreta el folclore canario desde la vanguardia.

En las islas capitalinas, la programación se intensifica con nombres como Tigran Hamasyan, que presentará su proyecto Manifeste en los grandes teatros, y José James, quien rendirá tributo a Marvin Gaye en el Teatro Leal y el Teatro Pérez Galdós.

Inclusión, raíces africanas y futuro

La 35ª edición también refuerza sus valores sociales y de identidad. Ángeles Jurado, jefa de Cultura y Educación de Casa África, celebró la recuperación de la colaboración con su institución para «africanizar un poco más este festival de jazz», destacando que existen «grandes músicos de jazz en África que hay que conocer aquí también». Esto se traducirá en la presencia de la percusionista y bajista marfileña Manou Gallo, que ofrecerá conciertos en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto de la Cruz.

Por otro lado, el festival apuesta por la visibilidad local con la producción Mujeres Canarias del Jazz, donde la Banda Municipal de Las Palmas de Gran Canaria acompañará a voces como Esther Ovejero y María Zerpa. Para el público más joven, el proyecto didáctico Ponké y la ciudad del jazz recorrerá Gran Canaria, Tenerife y Puerto de la Cruz.

Manuel Benítez, de la Fundación Auditorio Teatro (FAT), puso de manifiesto que, con un programa como el presentado y después de 35 años, las instituciones culturales canarias «no podían ser ajenas al desarrollo del festival». Ramírez, por su parte, concluyó con una reflexión sobre el camino recorrido: «El festival ha roto muchas barreras, al principio no había casi nada... Ahora estamos encantadísimos de cumplir 35 años de vida con esta música».

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Con 19 nacionalidades representadas y un elenco donde más de un tercio de los proyectos cuentan con liderazgo femenino, el Canarias Jazz & Más se reafirma como el corazón cultural del verano atlántico.