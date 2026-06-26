Carlos Alberto Mejías, creador del festival de cine de Telde: “Los canarios podemos contar historias locales y llegar a lo universal”

El Festival de Cine de Telde vuelve este verano con una idea clara: convertir la ciudad en plató, punto de encuentro y pantalla para el talento canario. Su creador y director, Carlos Alberto Mejías, afronta la cuarta edición del certamen con la satisfacción de quien ha visto crecer una propuesta que nació para dar espacio a quienes querían contar historias desde Canarias, pero sin encerrarlas en lo local. “Hemos creado el Festival de Cine de Telde para visibilizar a los artistas canarios, a la gente que le encanta el cine y para poder hacer un rodaje exprés en siete días”, explica. La clave, resume, está en que esas obras nazcan del territorio: “Crear sus propias historias locales para que también sean historias universales”.

La edición de 2026 se celebrará del 6 al 18 de julio y tendrá como gran eje temático la canariedad. No es un detalle menor. Mejías considera que el cine también debe participar en ese momento de reivindicación cultural que atraviesan las Islas, visible en la música, la moda o la creación audiovisual. “Este año he querido visibilizar esa identidad canaria, esas historias, esas costumbres, ese acento canario mediante el cine”, señala. Para el director, el festival debe servir para decir “quiénes somos, dónde estamos” y hacerlo “siempre con respeto”.

Siete días para rodar una historia

La sección estrella será, de nuevo, Telde Rueda en 7 Días, un reto cinematográfico que obliga a los equipos participantes a idear, grabar, montar y entregar un cortometraje en apenas una semana. El festival arrancará los días 6 y 7 con talleres de cine, interpretación ante la cámara y documental. El 8 de julio se dará a conocer el leitmotiv de esta edición y comenzará oficialmente el desafío. Desde ese momento, los creadores tendrán hasta el día 15 para levantar sus piezas.

Mejías defiende que una semana es un plazo ajustado, pero suficiente. “En siete días tenemos mucho tiempo para organizar un rodaje, para observar, mirar los espacios donde vamos a grabar y nos da tiempo a montar un cortometraje bien hecho, con su buen sonido, con su buena imagen”, afirma. Esa es, precisamente, una de las singularidades del certamen: no solo premia el resultado, sino también la capacidad de mirar Telde como escenario cinematográfico.

Una pantalla para el talento canario

La programación continuará el jueves 16 de julio en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, donde se proyectarán los cortometrajes finalistas de Cortos de Canarias, además de documentales, obras experimentales y parte de los trabajos realizados dentro de Telde Rueda en 7 Días. Entre los nombres destacados de esta edición figura Arima León, cineasta canaria que participa junto a Dauté Campos con el cortometraje Las Hijas Blancas. “Tenemos ya los finalistas de los cortos de Canarias”, avanza Mejías, convencido de que el certamen se ha convertido en un escaparate cada vez más atractivo para creadores de distintas islas.

El viernes 17 llegará el maratón de cortometrajes, uno de los momentos más populares del festival, y el sábado 18 se celebrará la gran gala de premiados. La organización contará este año con Antonia San Juan y Adolfo Rodríguez como presentadores, además de la actuación musical de Julia Rodríguez, una elección que Mejías vincula directamente con el espíritu de esta edición: “Con el tema de la canariedad, mejor que nadie Julia Rodríguez”.

Crecer sin perder naturalidad

El jurado de Telde Rueda en 7 Días estará formado por profesionales vinculados al audiovisual canario, entre ellos Cris Noda, Óscar Santa María y Naira Hernández. Para Mejías, rodear el festival de perfiles con experiencia en cine, dirección, interpretación y fotografía es una manera de cuidar tanto a los participantes como al propio certamen.

Organizarlo, sin embargo, no está exento de dificultades. “Lo más complicado es que haya muchos participantes”, admite. Una dificultad que, al mismo tiempo, interpreta como síntoma de éxito: “Cada año superamos récord y este año se espera bastante gente”. Gestionar directores, artistas, preguntas, dudas y equipos supone “bastante trabajo”, pero la recompensa llega cuando las obras se proyectan y la ciudad se reconoce en la pantalla. “Lo satisfactorio es ver esos trabajos realizados y que todo el mundo esté reunido, todo el pueblo y la gente de la isla, y de otras islas, puedan ver esas obras”.

Mejías no habla de grandes saltos ni de ambiciones desmedidas. Prefiere un crecimiento pausado, orgánico, fiel al espíritu con el que nació el Festival de Cine de Telde. “Me gusta que el festival vaya creciendo poco a poco, con su naturalidad, que la gente vaya conociendo el festival”, afirma. Y en ese camino, destaca el respaldo institucional como pieza fundamental: “Gracias al Ayuntamiento de Telde se puede realizar este festival”.