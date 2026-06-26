El director canario Rafael Sánchez-Araña debuta en el Teatro de la Zarzuela: «Lo que sucede en escena es la representación de la vida misma»

El director de orquesta grancanario Rafael Sánchez-Araña tenía en su «lista de cosas pendientes» y sueños profesionales debutar en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el templo mundial de la lírica española. Tras dos meses y medio de inmersión total en la capital, ese momento ha llegado: el director titular de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas se pone este fin de semana al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid para cerrar la temporada con El gato montés, la obra maestra de Manuel Penella.

Esta pieza, compuesta en 1917, es una ópera española en tres actos cuya trama despliega un pasional triángulo amoroso entre una mujer gitana (Soleá), un torero (Rafael Ruiz) y el bandolero que da título a la obra (Juanillo, conocido como «el gato montés»). Se trata de una obra con mucha potencia a nivel argumental, donde la música tiene, en palabras de Araña, «una densidad y una carga emocional muy importante».

La oportunidad surgió de la mano de José Miguel Pérez Sierra, director musical del teatro, que lo invitó a compartir esta producción de 15 funciones, encargándose Sánchez-Araña de dirigir las tres últimas citas que tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de junio.

Culminación de un camino

Este debut es el resultado de muchos años de dedicación y de una estancia que comenzó el pasado 20 de abril. Durante seis semanas, el maestro se volcó en los ensayos de escena, a los que siguieron otras dos semanas de trabajo de conjunto en el propio teatro con la orquesta. Para el director isleño, llegar a la calle Jovellanos supone la culminación de un camino que inició como violinista y que se consolidó en 2019 al asumir la dirección musical de la Temporada de Zarzuela de Canarias.

Para abordar El gato montés se necesita una madurez técnica específica ya que, tal y como explica el grancanario, «requiere de una cierta experiencia en el foso, no es sencilla en absoluto de dirigir». Sánchez-Araña subraya que es una pieza muy fácil de «desestabilizar» si no se cuenta con el bagaje necesario, con una batuta que debe gestionar constantemente los «tiempos escénicos», que priman sobre lo puramente musical, obligando al director a una vigilancia constante de lo que ocurre sobre las tablas para coordinarlo con el foso. «Eso solo te lo da la experiencia, no hay otro camino», apunta.

Para lograr este equilibrio, el director canario apuesta por una dualidad temperamental: «Sangre fría» para la gestión técnica y «sangre caliente» para inyectar la energía que la partitura demanda en cada momento del montaje.

En este engranaje de precisión, la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha revelado como una aliada fundamental. Al dedicar el 70% de su actividad al foso de este teatro, es una formación «muy experimentada, sensible y veterana» que posee una «escucha inteligente», tal y como pone de manifiesto Sánchez-Araña. «Es una orquesta muy acostumbrada a cambiar de director, acostumbradísima a reaccionar ante lo que pueda pasar en una función de ópera o de zarzuela. Este tipo de orquestas son mucho más reactivas y flexibles. Es muy importante, sobre todo durante dos horas y media de representación, en las que puede pasar cualquier cosa, tener un elemento reactivo y colaborador», añade.

Christof Loy

El debut del director canario coincide con otro hito: la primera incursión en este escenario del director de escena alemán Christof Loy, figura de prestigio internacional que se ha declarado enamorado de la zarzuela.

Loy plantea una producción que el canario sitúa entre las mejores de los últimos 15 años en España por su enorme complejidad. El trabajo del alemán se caracteriza por ser muy «minucioso», tal y como explica Sánchez-Araña, ya que cuida al detalle la expresión de cada figurante y miembro del coro para que reaccionen a la tensión de los protagonistas, lo que confiere a la obra una gran fuerza dramática sobre las tablas. «Es un trabajo muy fino y ha sido muy enriquecedor y muy positivo», recalca.

Más allá de la técnica, el amor de Sánchez-Araña por el género lírico guarda un trasfondo vital, ya que como explica, «lo que sucede en escena realmente es la representación de la vida misma». El teatro es así un reflejo de los miedos, inseguridades y afectos humanos, que cuenta además con la naturaleza «vulnerable e inestable» de la escena, donde nunca se sabe con certeza qué ocurrirá a pesar de los ensayos.

«En Canarias no somos tierra de directores, somos tierra de cantantes» Rafael Sánchez-Araña — Director de orquesta

Este paso adelante del director grancanario es también una conquista para la dirección orquestal en el Archipiélago. «En Canarias no somos tierra de directores, somos tierra de cantantes», señala, recordando el legado de Alfredo Kraus. En este sentido, trayectorias profesionales como la suya son una manera de ir «abriendo camino» en un ámbito con menos tradición para los isleños, un camino que este verano llevará a Sánchez-Araña más allá de Madrid.

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Tras este fin de semana, su aventura internacional continuará con la Orquesta Sinfónica Siciliana, a la que dirigirá los días 31 de julio y 1 de agosto en la Villa Filippina de Palermo. Bajo el título La Magia de España, llevará un repertorio íntegro de zarzuela a tierras italianas, acompañado por solistas como Sabina Puértolas, Manel Esteve y Alejandro Roig.