El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología ha estrenado este viernes la producción audiovisual inmersiva 3CLIPSE, una experiencia divulgativa diseñada para planetarios que explica de forma clara y visual el origen y desarrollo de los eclipses solares, así como la forma en la que estos fenómenos se perciben desde el ámbito científico y la experiencia humana.

El proyecto se enmarca dentro del ciclo de eclipses que se producirán entre 2026 y 2028 en la península ibérica y ha sido presentado de forma simultánea en más de treinta planetarios de España y seis de Portugal, gracias a una red de colaboración entre centros de divulgación científica coordinada desde el propio Museo Elder.

Durante el acto de presentación, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, destacó que esta iniciativa, desarrollada en Las Palmas de Gran Canaria, refuerza el papel del Archipiélago como referente en divulgación científica y su posicionamiento como destino de turismo astronómico. Asimismo, puso en valor la cercanía del eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto, el primero visible en España desde 1959, al que calificó como un acontecimiento de gran relevancia científica y social.

El Museo Elder estrena 3CLIPSE y la incorpora a su programación diaria con pases cada media hora / La Provincia

Sanabria también subrayó que Canarias contará con diez puntos oficiales de observación repartidos por todas las islas durante el fenómeno, lo que supone un despliegue sin precedentes en Europa en materia de divulgación científica y comunicación del evento astronómico.

Por su parte, la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Izaskun Lacunza, puso el acento en la importancia educativa y emocional de los eclipses solares, considerados eventos de alto valor para la divulgación científica y el acercamiento del público a la astronomía.

El director del proyecto, el astrofísico Fernando Jáuregui, explicó que 3CLIPSE nace a partir de la excepcional coincidencia de tres eclipses solares visibles en España en un periodo de tres años, mientras que el director del Museo Elder, José Gilberto Moreno, destacó la relevancia de que el centro haya coordinado una producción de alcance internacional, lo que supone un reconocimiento a su labor en investigación y divulgación científica, además de poner en valor el papel histórico de Canarias en la observación de eclipses.

Desde este mismo viernes, la producción en formato fulldome, con una duración aproximada de 27 minutos, se incorpora a la programación habitual del Museo Elder, con pases cada media hora, con el objetivo de acercar al público este fenómeno astronómico y reforzar su carácter educativo de cara a los próximos eclipses.