Temudas 2026: el festival de teatro, música y danza bate récord con 15 compañías canarias en su 30ª edición

El 30º Festival Internacional de Teatro, Música y Danza Temudas dará proyección a la escena local dentro de un ambicioso programa que celebra su edición de aniversario del 17 al 27 de septiembre. La cita bate un récord con la puesta en escena de 15 propuestas canarias: los ya clásicos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) entre contenedores y de la Banda Sinfónica Municipal, junto a 13 producciones seleccionadas en la convocatoria para la contratación de proyectos canarios, impulsada por el Ayuntamiento a través del área de Cultura.

El 30º Temudas será, por tanto, histórico: no solo por sus tres décadas de vida, sino porque el número de montajes regionales supera el de la edición marcada por la pandemia, cuando, con nueve espectáculos canarios, el festival programó un contenido íntegramente isleño debido a las restricciones.

Comité artístico

Así lo decidió el Comité Artístico de Selección, integrado por la directora de la cita con las artes escénicas, Marisol García Abraham, como presidenta, junto con Carmen Márquez Montes, profesora e investigadora teatral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y académica de las Artes Escénicas de España; Daniel Montesdeoca García, doctor en Historia del Arte y director del Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria; Laura Navarro, coordinadora de Programación de la Fundación Auditorio y Teatro; y Jorge Mora Herrera, funcionario del Servicio de Cultura y gestor de redes.

Tras revisar las 45 propuestas recibidas, el Comité acordó por unanimidad -según consta en el acta- que formarán parte de la edición los espectáculos Plumáticas, de El Jablero Compañía de Danza, Selva, de Daniel Abreu, Salapalipa, de Watones Lokos, Ananda, de The Violin Band, Paraíso II, de Virginia Arencibia, El último tren, de Cía. Comedia De Sastre, Choriza, de Aurora Jara, La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, de la Asociación Cultural Salsipuedes, y el inclusivo En el ojo de la ballena, de Travesía Asociación Sociocultural.

Se suman los estrenos de Esperando a Godot, de Peso Producciones, La Srta. Popis & Pupas, agentes de la ITV del Universo, de Entropías Imposibles Teatro, Cenadefindeaño, Resonare, de Fabián Lomio, y Rebambaramba la película, de Rebambaramba.

Entre los criterios valorados por los profesionales de la comisión destacan la consideración de estreno -espectáculos producidos después de septiembre de 2025-, su concepción para el espacio público, el equilibrio entre disciplinas dentro del propio festival, el alcance a distintas franjas de edad, y la calidad artística, técnica y económica de cada proyecto.

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A diferencia de 2020, este Temudas no será íntegramente local, pero la cifra anticipa el trabajo que ya se desarrolla para presentar en breve un programa potente que, en diez días, condensará propuestas de distintas procedencias -también nacionales e internacionales-, como corresponde a un 30º cumpleaños.