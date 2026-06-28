Gran Canaria Swim Week cierra con proyección internacional

Gran Canaria Swim Week cierra su cuarta y última jornada consolidándose, un año más, como el epicentro mundial de la moda de baño. La cita cierra así una edición cargada de talento canario y con proyección internacional. En esta ocasión, el Premio White Milano, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, recayó en Chacho SVNRS, en reconocimiento a la proyección internacional de su marca. Este galardón le brindará la oportunidad de contar con un espacio propio en White Milano, una de las ferias internacionales de moda contemporánea más prestigiosas, que se celebrará en septiembre.

Por su parte, el Premio a la Mejor Colección Emergente, patrocinado por la Cámara de Comercio, fue concedido a Sandra Jaurrieta, destacando el potencial, la visión y la proyección de los nuevos talentos. Este reconocimiento cuenta con una dotación económica de 1.500 euros. Asimismo, el Premio a la Mejor Colección, patrocinado por Fundgrube, fue otorgado a Camila CTG por la excelencia creativa, la innovación y la calidad de la propuesta presentada, y está dotado con 3.000 euros.

Colección de Sandra Jaurrieta. / La Provincia

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, expuso que «Gran Canaria Swim Week vuelve a demostrar que nuestra isla es un referente internacional en la moda de baño. Esta edición ha reunido talento emergente, firmas consolidadas, compradores, medios especializados y representantes de algunas de las instituciones más importantes del sector, proyectando al mundo la creatividad, la capacidad de innovación y el potencial de Gran Canaria».

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, señaló que «la edición de 2026 ha puesto especialmente en valor la fortaleza del talento canario, compartiendo escenario con algunas de las marcas más destacadas de la moda baño internacional. Esa combinación de creatividad local, proyección global y una intensa agenda profesional con compradores, medios especializados y representantes de entidades internacionales de la moda es lo que convierte a Gran Canaria Swim Week en una plataforma clave para la internacionalización y el crecimiento de nuestras firmas».

Durante el sábado, la pasarela, la única de su especialidad en Europa, acogió las propuestas de talentos emergentes: Sirago (Gran Canaria), Sandra Jaurrieta (Gran Canaria), Gianluca Urraso (Gran Canaria) y Lislo (Gran Canaria). Les siguieron Banana Moon (Mónaco), Pomeline (La Palma), Carlos SanJuan (Gran Canaria), Women’s Secret (Madrid), Miss Bikini (Italia) y Volcano Blood (Gran Canaria), que despidieron con gran éxito una edición marcada por la excelente acogida del público y la prensa especializada.

Colección de Sirago, encargados de abrir la jornada. / La Provincia

Esta jornada de clausura contó con una destacada presencia de celebridades en el front row, encabezada por la reconocida influencer internacional de moda Leonie Hanne y la supermodelo y empresaria canaria Ariadne Artiles, quien volvió a ejercer como una de las grandes embajadoras de la moda de su tierra natal.

Sobre la pasarela, la modelo canaria Aída Artiles desfiló ante un nutrido grupo de personalidades del sector institucional, empresarial y de la moda que se dieron cita en esta última jornada. El respaldo institucional al diseño local quedó reflejado en la asistencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y de la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, quienes presenciaron las propuestas del último día. Asimismo, el evento se confirmó como un punto de encuentro clave para los profesionales de la industria y la comunicación.