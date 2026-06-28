El salto mundial de 'Decorado': la película con sello extremeño gana en el gran templo de la animación

'Decorado', la película coproducida por la extremeña Glow, sigue agrandando su recorrido internacional. El largometraje ha ganado el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy, considerado el certamen de animación más importante del circuito internacional.

El galardón, que lleva el nombre de uno de los pioneros del cine de animación europeo, es el tercero en relevancia dentro de la competición de largometrajes del festival francés, según informa la productora extremeña en un comunicado.

Este nuevo reconocimiento se suma a una temporada especialmente brillante para la película, que ya había conquistado algunos de los premios más importantes del calendario nacional e iberoamericano. 'Decorado' ha ganado el premio Goya y el premio Forqué a Mejor Película de Animación, además del premio Quirino a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano.

El Periódico Extremadura

Una película con sello extremeño

La película está dirigida por Alberto Vázquez y producida por Uniko (País Vasco), Abano Produccións (Galicia), Sardinha em Lata (Portugal) y Glow, la productora extremeña que forma parte del proyecto.

'Decorado' cuenta además con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, así como con el apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

"Gracias a todo el equipo, por compartir un trabajo y una dedicación enormes. Estamos muy felices de conseguir este premio, antesala de un estreno en Francia que llegará a finales de agosto", ha declarado el director, Alberto Vázquez, en el escenario de la Grand Salle-Bonlieu del festival francés.

'Decorado' gana el premio Paul Grimault en el festival de cine de animación de Annecy (Francia) / El Periódico

También ha valorado el premio el productor de 'Decorado' y consejero delegado de Glow, José M. Fernández de Vega, que ha destacado la importancia de Annecy para el sector. "Ganar en Annecy significa mucho para todos los que amamos el cine de animación. Es un lugar especial, en el que participan los grandes autores, las grandes autoras, del formato. Volver de nuevo con un premio es una satisfacción para todo el equipo de Glow", ha señalado.

Camino internacional

El reconocimiento en Annecy refuerza la proyección internacional de 'Decorado', que continúa ampliando su recorrido fuera de España. Tras su reciente estreno en Estados Unidos, donde está distribuida por Gkids, y su premiado paso por el festival francés, la película llegará este verano a diferentes países europeos.

Noticias relacionadas

Con este nuevo premio, 'Decorado' consolida una trayectoria marcada por los grandes reconocimientos del cine de animación y confirma el peso de la producción extremeña en un proyecto que ya mira claramente al mercado internacional.

Fuente: El Periódico de Extremadura