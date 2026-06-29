Antonio Puente, escritor y crítico: «Lezama es un polígrafo que cultiva cualquier género literario»

La trascendencia del autor hace que pueda ser elegido para el análisis por numerosas razones. ¿Por cuál o cuáles, específicamente, lo ha elegido para su conferencia?

José Lezama Lima (La Habana, 1910-1976) es un escritor imprescindible en las letras hispanas del siglo XX, y más concretamente, para abordar la cultura atlántico-caribeña. En ensayos como La expresión americana, Tratados en La Habana o, sobre todo, su Coloquio con Juan Ramón Jiménez desborda el marco cubano para establecer lo que llama una «teleología de lo insular». Es interesante su convicción de que todo isleño, se encuentre donde se encuentre, habita en «la resaca marina», asistido por un «sentimiento de lontananza», y, desde su perspectiva universal, esto es válido para toda la franja atlántica, desde la Macaronesia al Caribe.

¿Qué es para usted lo más distintivo del neobarroco literario, al que pertenece el poeta?

Ciertamente, es tildado de «neobarroco» por los círculos académicos. Pero esa etiqueta da en el centro de su crítica. Considera que, a diferencia del barroco peninsular, que es un movimiento estético con fechas determinadas -y de ahí lo de «neo»-, el barroquismo atlántico es una constante, una actitud vital, determinada por un saber distinto: un saber que es sabor, un saber ‘rumbero’ y más sensorial que racional. Afirma también que, mientras el barroquismo atlántico-caribeño aspira a «esclarecer lo oscuro», el barroco español se contenta con «oscurecer lo claro», como un divertimento cortesano. Su mentor y amigo Luis Cardoza y Aragón acierta de plano al hablar, más bien, de un realismo «esotérico y onírico» que de un barroquismo propiamente dicho.

«La poesía -decía el escritor- es lo único que va hasta en auxilio de sus enemigos»

¿Qué aspecto considera esencial de su obra? ¿Prevalece algún género frente a otro?

Lezama es un polígrafo, que cultiva cualquier género literario habido y por haber: la poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica literaria, la política, la musical, la de las artes pláticas, la de danza (es el primero en elogiar a una jovencísima Alicia Alonso) etcétera; pero todo lo que escribe está dominado por el pensamiento poético, lo que cualquier texto literario que se precie debe poseer, esto es la metapoesía, lo que denomina «la cantidad hechizada»… «La poesía -decía- es lo único que va hasta en auxilio de sus enemigos».

En pocas palabras, ¿cómo definiría usted el término de «viajero inmóvil»?

Viajero inmóvil, o también «peregrino inmóvil», uno de sus muchos cuños seductores, hace referencia al creador artístico y literario, que viaja mentalmente desde el recogimiento máximo. Se inspiró en su propia biografía, pues salvo un viaje fugaz a Jamaica, no salió casi de La Habana, y él mismo lo ilustraba así: «El más espléndido de los viajes es el que uno puede intentar por los corredores de su casa».

Noticias relacionadas

«El barroquismo atlántico es una constante, una actitud vital, determinada por un saber distinto»

Muy resumidamente, ¿en qué consiste su «sistema poético del mundo»?

En lo que llamó las Eras imaginarias: la supremacía del devenir de los mitos y la ‘imago’, que se fija como una segunda naturaleza en las representaciones colectivas, sobre cualquier avatar histórico. Por eso, aunque ahora se le quiere recuperar, fue repudiado por el régimen cubano, además de que reunía dos estigmas: era, ¡confesamente!, católico y homosexual.