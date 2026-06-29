El arte «suavecito» de Cayetana H. Cuyás y Carlos Matallana que viaja a Santander con ánimo lúdico

Cuando se piensa demasiado, las palabras se convierten en ladrillitos que construyen una especie de muro que separa de la realidad. Cuando se sienten ciertas cosas, a veces el lenguaje no sirve, solo hay una experiencia que atraviesa, un impulso sensible que recorre los nervios y hace reaccionar. Entre lo formal y lo sensitivo, entre el pensamiento y las sensaciones, existe, según el filósofo alemán Friedrich Schiller, un punto de equilibrio donde el ser humano logra la verdadera libertad: el juego.

Con esta premisa como base, el colectivo de artistas PSJM (Cynthia Viera y Pablo San José) impulsa Art as Experience, una innovadora GalleryHouse que surge en Las Palmas de Gran Canaria y que entre los días 2 al 5 de julio llega a la feria Arte Santander con una propuesta que fusiona la excelencia técnica con la vitalidad cromática de las Islas Canarias. Lo hace de la mano de los artistas Carlos Matallana y Cayetana H. Cuyás, que se unen en un stand compartido y paritario, bajo el título Suavecito: la belleza como juego, para poner a dialogar el arte de dos generaciones diferentes.

«La obra de Carlos es una maravilla. Yo lo llamo el [David] Hockney canario, por el detalle que tiene en la obra. Veo entre ambos una relación de colores, también de formas, porque él trabaja mucho los interiores, yo también lo hago, aunque de manera más abstracta», cuenta Cuyás, que después de presentar su exposición Antonio & yo en la ULPGC el pasado mes de enero, pone rumbo a Cantabria para exponer algunas de sus creaciones, entre ellas el díptico (que también funciona por separado) de Abuela Tría y Ella miró pero él también miró, y otra obra de gran formato creada específicamente para la ocasión.

La obra de la artista grancanaria, siempre en busca del juego y del misterio, encaja a la perfección con la filosofía que se esconde detrás de Art of Experience. Prueba de ello son los pezones escondidos en las láminas de Rumores primarios, muestra que en enero de 2025 se hizo con las paredes de la Galería Manuel Ojeda. Piscinas, brazos, carreteras, piernas y hasta un coche-nave espacial: en el universo artístico de Cuyás el juego es una constante. «Creo que igual que en el cine, tiene que haber algún tipo de de aliciente en el que mi espectador encuentre lo que busque en vez de dárselo regalado. Eso forma parte de mi obra», manifiesta la artista.

Los interiores de Matallana

Frente al juego geométrico de Cuyás, Matallana aporta a Suavecito otra mirada sobre lo lúdico, construida desde casi cinco décadas de trayectoria. El artista lleva a Santander piezas pertenecientes a una serie nacida, paradójicamente, en uno de los momentos más graves de los últimos años: la pandemia. «Esta obra surgió a raíz de la pandemia, estando en casa con mis hijos. Lo que intentaba relatar no solamente era el espacio de mi casa, sino el silencio, la conciencia de estar en ese momento en el mundo», explica Matallana, que ya expuso esta serie en la galería ATC de Santa Cruz de Tenerife, donde PSJM la descubrió antes de proponerle el salto a Arte Santander.

Son habitaciones, sin figuras humanas, en los que la luz-«la columna vertebral de toda mi obra», según el propio artista- y los colores ejercen de hilo conductor. El artista establece un paralelismo entre su obra y la del pintor danés Vilhelm Hammershøi, a quien el Museo Thyssen ha dedicado desde febrero a mayo una exposición en Madrid. «Yo hice la obra sin conocer a este artista. Él también trabaja mucho los interiores», apunta Matallana, que reconoce con humor que la coincidencia llegó cuando ya la obra estaba terminada.

Sobre lo lúdico, el artista matiza el concepto que vertebra la muestra: «Hay veces que demuestro lo lúdico en muchas obras, pero en otras no tanto, sobre todo en la parte geométrica. Lo que es lúdico es mi forma de trabajar», señala, dejando claro que su vínculo con el «impulso de juego» schilleriano pasa más por la actitud con la que se enfrenta al lienzo: «Soy una persona bastante alegre. Tengo flexibilidad, tengo cadera para moverme entre muchas fórmulas de actuar», apunta.

Esa flexibilidad es otra de sus señas de identidad: en casi medio siglo de carrera ha pasado por la abstracción, la figuración, lo metafísico, el surrealismo y, en menor medida, lo político. «Soy un artista que ha trabajado muchísimos estilos y sigo haciendo lo que me da la gana. No atiendo a la crítica», resume, antes de adelantar que ya trabaja en una nueva pieza geométrica abstracta que, en sus palabras, lleva «pensada desde hace casi 25 años».

A pesar de la distancia generacional con Cuyás, Matallana no establece jerarquías. «Estar siempre con jóvenes me parece maravilloso, porque yo lo fui hasta el otro día. Para mí no hay casi distinción entre jóvenes y mayores», afirma. «A ella la conozco poco, pero su obra me gusta. Es una artista joven, pero lúcida, y muy alegre en cuanto al color, que en mi caso también ha sido siempre el eje principal de toda mi obra», añade.

Ese cruce de generaciones, miradas y técnicas es precisamente lo que PSJM quiso poner en valor al diseñar el stand de Art as Experience para Arte Santander. «Desde que se murió Manuel Ojeda, los de PSJM han estado tratando de recopilar a los artistas que pasaron por la galería y seguir con su promoción», subraya Cuyás.

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«Entendemos el arte como un juego libre capaz de transformar la sociedad a través de la belleza», señalan, por su parte, Cynthia Viera y Pablo San José, que ven en Suavecito: la belleza como juego una manera de proyectar el talento insular hacia el circuito internacional sin renunciar a la identidad isleña. En un contexto global que «demanda esperanza», la propuesta busca ser «una bocanada de alegría y optimismo: un arte suavecito, nacido en las Islas para celebrar la luz de este verano», concluyen.