Rebrote, la banda de Extremoduro, incluye Canarias en la gira de presentación de su primer disco
Telde y El Sauzal acogerán en octubre la actuación de la nueva formación liderada por Iñaki "Uoho" Antón, acompañada por músicos de reconocida trayectoria en el rock nacional
Rebrote, la nueva banda nacida del encuentro de antiguos integrantes de Extremoduro y de otros nombres destacados del rock español, inician la gira de presentación de su primer trabajo discográfico e incluyen dos paradas en Canarias. Los conciertos tendrán lugar en los municipios de Telde y El Sauzal el viernes 2 de octubre y sábado 3, respectivamente.
La formación está compuesta por Iñaki "Uoho" Antón (Extremoduro, Platero y Tú, Incoscientes), José Ignacio Cantera y Miguel Colino (ambos de Extremoduro), Jaime Moreno (The Electric Alley y Jaime Tejedor (Indomables) e Iñigo "El Profe" López (Quaoar). Juntos conforman un sexteto que acaba de grabar su primer álbum homónimo en el estudio de Uoho, quien además firma la producción del disco.
Rebrote nace de una idea sencilla pero profundamente ligada al espíritu del rock: volver a empezar. Porque, como su propio nombre indica, rebrotar significa resurgir, revivir y encontrar nuevas razones para seguir creando. La banda surge de la necesidad de continuar haciendo canciones desde el mundo interior para compartirlas con el público en forma de disco, de concierto y de recuerdos.
El resultado es una propuesta difícil de encasillar bajo una única etiqueta. Rebrote bebe de la experiencia y la personalidad de cada uno de sus integrantes para construir un sonido propio, sólido y honesto, donde el rock se expresa con naturalidad y sin artificios. Un proyecto que reivindica el valor de las canciones por encima de cualquier clasificación.
Una de las grandes citas para los aficionados al rock en Canarias
Tras la publicación de su álbum debut, la banda inicia una gira que recorrerá diferentes escenarios del país y que tendrá una parada destacada en Canarias, que ofrecerá al público la oportunidad de descubrir en directo un repertorio que combina la fuerza de las nuevas composiciones con la complicidad que solo pueden ofrecer músicos con una extensa trayectoria sobre los escenarios.
El concierto promete convertirse en una de las grandes citas para los aficionados al rock en Canarias, reuniendo sobre un mismo escenario a algunos de los músicos más influyentes del género en nuestro país en una nueva etapa creativa marcada por la ilusión, la experiencia y las ganas de seguir haciendo música.
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