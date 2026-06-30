El Granca Live Fest 2026 bate récords: 90.000 entradas vendidas y el escenario más grande de su historia para recibir a Aitana o Alejandro Sanz

En Las Palmas de Gran Canaria se sabe que el mes de julio está a la vuelta de la esquina cuando comienza a montarse el escenario del Granca Live Fest sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. Este es el quinto año que la cita musical regresa a la ciudad para poner banda sonora al principio del verano de tantos isleños y turistas que se acercan a las Islas escuchando la llamada de la música nacional e internacional. Después de meses de expectación, ya se han superado las 90.000 entradas vendidas, con previsiones de alcanzar los 100.000 asistentes a lo largo de las cuatro jornadas que tendrán lugar entre el 2 y el 5 de julio.

Adolfo Rodríguez

Este año, la cita musical aprovecha la ocasión para celebrar su quinto aniversario haciendo algo inédito: añadir un día más a su programación como regalo al público más fiel que tenía ya comprado su abono de tres días. También es inédito el tamaño del escenario, con 300 metros cuadrados más para poder recibir a artistas como Aitana, cuya escenografía sobre las tablas ha requerido de un mayor despliegue de medios por parte de la organización, liderada por el director y CEO de New Event, Leo Mansito.

«Batimos récords en cuanto a infraestructura, con un escenario muchísimo mayor, para poder tener el mismo montaje que tiene Aitana en cualquier concierto en la Península. Es más grande, sobre todo hacia atrás y hacia los laterales. El tamaño de las pantallas laterales ha aumentado, también la altura del escenario. Todo es un poco más grande, tenemos el listón muy alto en el Granca», manifestó Mansito. «El Granca no es solo un festival de música, queremos que sea una experiencia festivalera con zonas gastronómicas para todos los gustos y para todas las necesidades a precios asequibles», añadió.

«Todas las miradas de la música a nivel europeo se van a girar hacia Gran Canaria», expresó por su parte Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias.

Los datos del festival

Con personas llegadas de 48 países distintos y de todas las provincias españolas, el Granca Live Fest se consolida como un motor económico que generará «entre 16 y 18 millones de euros», en palabras de Cabello. Durante los cuatro días de festival, más de 2.000 personas trabajarán diariamente en el recinto para que la experiencia sea perfecta, desde la tirolina, que ya es un clásico, hasta las zonas gastronómicas con el sello Gran Canaria Me Gusta.

Además, el compromiso con el entorno sigue firme a través del Granca Live Forest, el proyecto pionero que ya lleva tres años plantando árboles en los altos de la Isla para compensar la huella del festival.

«Para gustos hay colores pero creo que el cartel de esta quinta edición es el más importante de estos cinco años de vida», expresó por su parte la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, que confesó que Alejandro Sanz y Dani Martín son dos de sus artistas más esperados.

«Las Palmas de Gran Canaria se vuelca con este festival, el Ayuntamiento es una pieza clave en su consolidación. Tenemos todos los servicios municipales preparados. Es un acicate a esa candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El Granca Live Fest aporta en esa diversidad para mostrar al mundo lo que somos y lo que queremos ser», añadió.

En esta línea, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apuntó que esta es una cita «que ha ido adquiriendo una gran presencia en el panorama de los festivales en España y en Europa». «Hay muy pocos festivales europeos en este momento que puedan congregar a un número tan importante de artistas de la música a nivel internacional», recalcó. «Se ha notado en el turismo cultural que busca otras alternativas. Se ha ido diversificando el turismo en la Isla más allá del de sol y playa», añadió en referencia a la variedad del público que reúne este evento musical.

Programa y horarios

El primer día, el jueves 2 de julio, la apertura de puertas tendrá lugar a las 17.00 horas, inaugurando una jornada en la que estará presente el talento local de Playa Coco (18.00) y la fuerza de Ptazeta (19.15), que pondrán el acento canario antes de dar paso al pop e indie de Dani Fernández, a las 20.45 horas.

El gran hito de la noche llegará a las 22.30 con Ms. Lauryn Hill, que trae a Gran Canaria su único concierto en España, situando a la Isla en el mapa mundial del soul y el hip hop. Para cerrar la primera madrugada, el indie de Viva Suecia (00.15) demostrará por qué son unos de los referentes absolutos del género en el panorama nacional.

El viernes 3 de julio el estadio se teñirá de ritmos latinos y urbanos. Tras la apertura a las 17.00, La Pantera (18.00) llevará el orgullo de la tierra al escenario principal, a lo que le seguirá el romanticismo de Carlos Rivera (19.30) y el fenómeno venezolano Danny Ocean, a las 21.00.

El plato fuerte de la noche será el esperado regreso del maestro Juan Luis Guerra -que también estuvo el verano pasado en la Isla- a las 22.30, cuyo repertorio de clásicos ha marcado a varias generaciones. A las 00.15 será el turno de Lola Índigo, que promete un amplio despliegue coreográfico que pondrá al público a bailar en Siete Palmas.

El sábado es, según la organización, una de las jornadas más potentes en ventas. Tras el inicio con Agua del Chorro (18.00), el estadio vibrará con el sonido regional mexicano de Grupo Frontera, a las 19.00. A las 20.45, Dani Martín regresará para conectar con miles de seguidores en una de las actuaciones más esperadas, en la que se espera que estén presentes los clásicos de El canto del loco.

La noche continuará con Alejandro Sanz a las 22.25 y el cierre de este día grande correrá a cargo de Aitana, a las 00.15. Será entonces cuando se verá en todo su esplendor el escenario ampliado, diseñado para que la escenografía de Cuarto azul brille con luz propia.

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Como regalo por este quinto aniversario, el festival añadió una jornada extra dominical. Este día, las puertas abrirán algo más tarde, a las 18.00. Tras las actuaciones de las bandas locales Monkey Faces (18.30) y Postcode (19.45), el escenario recibirá a uno de los grupos más importantes del pop mundial que con canciones como Payphone o She will be loved, marcó la adolescencia de tantos millenials. Así, a las 21.00, Maroon 5, liderados por Adam Levine, pondrán el cierre definitivo a esta edición histórica. Otros himnos como Sugar o Moves Like Jagger servirán de banda sonora para despedir cuatro días que ya forman parte de la memoria colectiva de Canarias.