La JOCAN regresa con doble cita veraniega y una alianza 'sabandeña'

La Joven Orquesta de Canarias se prepara para una de sus etapas más intensas e interesantes. Grandes proyectos se avecinan para la formación que integran talentos emergentes de la música clásica en las Islas, que ya ultima los preparativos de sus dos próximos encuentros, en julio y septiembre, en formato de cámara y sinfónico, respectivamente. El recorrido por las ocho islas, en el primero, y la unión a Los Sabandeños, en el segundo, constituyen los dos grandes hitos de estas citas.

La JOCAN, gestionada por el Gobierno de Canarias a través del ICDC, está integrada por una bolsa de más de 100 instrumentistas de las Islas: unos 80 formarán parte estos próximos conciertos. En concreto, once intérpretes de viento protagonizarán el encuentro de julio, titulado 'A todo bronce', en referencia al emblemático material con que se fabrican los metales. Una propuesta que, por ser de cámara, permitirá que este verano haya JOCAN en las ocho islas, del 17 al 26 de julio, y en muchos casos en escenarios poco habituales.

El número 25

Será el encuentro nº 25 desde que la Joven Orquesta empezara su andadura hace casi una década y arrancará, como siempre, con la concentración y convivencia del grupo para los preparativos. Esto será el próximo 13 de julio en el flamante Auditorio de la Peña, en El Hierro, bajo la dirección del trombonista Mark Hampson.

La gira A todo bronce, con entrada gratuita a todos los conciertos, comenzará oficialmente el 17 de julio en el mismo escenario de El Hierro. Continuarán al día siguiente, 18 de julio, en la Iglesia de San Andrés en La Palma; en el Auditorio de La Gomera el día 19 de julio; y en la Iglesia de Santo Domingo en La Orotava el 20 de julio -en colaboración con el Festival de Música de Cámara de la Villa-, en Tenerife.

Reanudan los conciertos el día 23, en el Centro Sociocultural de La Graciosa para continuar el 24 en el Centro Cultural Benito Pérez Armas de Yaiza, en Lanzarote: el 25 en la Iglesia de Antigua, en Fuerteventura y finalizan el recorrido en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, el 26 de julio.

La plantilla está compuesta por dos trompas, cuatro trompetas, cuatro trombones y una tuba, que asumirán un programa con obras creadas para viento metal en diferentes etapas de la historia de la música, en especial del siglo XX: Fanfare para La Peri, de Paul Dukas; Sonata Pian e Forte, de Giovanni Gabrieli; A Londoner in New York, de Jim Parker; Three more cats, de Chris Hazell; y Tientos y Danzas, de Gareth Wood.

JOCAN y Sabandeños: alianza musical y generacional

Los Sabandeños cumplen sesenta años y una de las formas de celebrarlo será en gira sinfónica. La emblemática formación, símbolo de la identidad musical canaria, se une en esta ocasión a la Joven Orquesta de Canarias, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez, para actuar en el Palau de la Música Catalana (Barcelona) y en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), invitados por la UAM, los días 24 y 26 de septiembre de septiembre. Antes del periplo peninsular, ambas formaciones tienen doble cita con el público canario: el 19 de septiembre en Tenerife, el día 20 en Fuerteventura y el 22 en La Palma.

Raíces. De la música folclórica a Manuel de Falla es el título del programa que presenta la JOCAN en este segundo encuentro, el nº 26, con una primera parte en la que la orquesta y el pianista Juan Floristán interpretarán Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, considerada la primera gran obra sinfónica española con piano solista. También está prevista, para este inicio de los conciertos, la interpretación de las piezas de Camille Saint-Saëns ganadoras del concierto de orquestación JOCAN-Fundación DISA, convocado este año y actualmente en fase de resolución.

Esta gran cita reunirá a casi un centenar de intérpretes sobre los escenarios y es la forma en que la Joven Orquesta de Canarias comienza las actividades para celebrar su décimo aniversario, además de sumarse a las seis décadas sabandeñas y al 150º del nacimiento de Manuel de Falla.

El encuentro 26 comenzará a mediados de septiembre en Tenerife, con la reunión y preparativos en colaboración con profesores de reconocido prestigio, entre quienes se encuentran tres exintegrantes de la JOCAN. También participarán otros músicos que a han formado parte de la orquesta en diferentes etapas.

Programa con Los Sabandeños

La segunda parte del programa, ya con Los Sabandeños en escena, estará dedicada a piezas fundamentales de su historia. Comenzará con fragmentos de La Cantata del Mencey Loco, de Ramón Gil Roldan y Elfidio Alonso; Llamarme Guanche, de Carlos Pinto Grote y Elfidio Alonso; La Leyenda de San Borondón, anónimo del siglo XIV recuperado por Alonso; Pescador de morenas, de Alonso; Tenerife, de Braulio; Unicornio, de Silvio Rodríguez; Dos cruces, de Carmelo Larrea; Aquella tarde, de Ernesto Lecuona; Voces del Meridiano, de Benito Cabrera y, como no podía ser de otra manera, el pasodoble Islas Canarias, de Josep María Tarridas y Juan Picó.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife