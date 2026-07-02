Fuerteventura en Música celebra 20 años con «mirada festiva» y espíritu «bailongo» de la mano de Femi Kuti y Antonio Carmona

Mientras en Gran Canaria julio suena a Granca Live Fest, en Fuerteventura hay una cita musical con dos décadas de trayectoria que muchos y muchas marcan en el calendario al margen del cartel: el Fuerteventura en Música (FEM), que este fin de semana cumple 20 años convertido en uno de los eventos culturales más reconocibles de las Islas, con una propuesta diferente a la de los grandes festivales y con entrada gratuita.

Esta vigésima edición, que se celebra los días 3 y 4 de julio en la emblemática Playa de La Concha, en El Cotillo, llega cargada de simbolismo al rendir un homenaje a su creadora, Dania Dévora, figura clave de la gestión cultural fallecida el pasado mes de marzo. Tras su pérdida, ha sido su hijo, el periodista y músico Sergio Miró, quien ha tomado el testigo para completar el proyecto que su madre ya había comenzado a bocetar con cariño e ilusión.

Miró explica que el regreso de Dévora a la dirección artística fue un gesto significativo por parte de las instituciones para celebrar el aniversario: «Dada la relevancia de las veinte ediciones y en un gesto superbonito, acudieron de nuevo a mi madre y le dijeron: 'Nos apetece que este año seas tú la directora artística'», recuerda.

Asumir este rol ha sido un proceso natural de continuidad en el que ha habido dos premisas muy claras a la hora de elaborar el cartel, que en palabras del periodista y músico han sido «ser consecuente con lo que ella hubiese querido hacer y ser consecuente con lo que es el FEM y su filosofía».

Esa esencia, que según Miró se ha mantenido pese a los cambios en la gestión a lo largo de los años, se define por una «mirada festiva y culturalmente muy expandida» que siempre ha mirado a diferentes culturas con un punto «muy bailongo, muy festivo y ecléctico».

El programa

Así, la programación de este aniversario arranca este viernes 3 de julio con una propuesta que combina el talento local y los ritmos internacionales. La música comenzará a sonar a las 19.45 horas con la cantautora majorera Marta Umpiérrez, seguida a las 21.00 horas por el flamenco alternativo de Chanela Clicka.

A las 22.30 horas, La Sra. Tomasa subirá al escenario para presentar su mezcla de sonidos latinos y electrónicos antes de dar paso, a las 00.00 horas, al gran referente del afrobeat e hijo mayor de Fela Kuti, Femi Kuti & The Positive Force. El cierre de la primera noche de conciertos correrá a cargo de la banda granadina Eskorzo a las 01.45 horas, mientras que DJ Woodhands se encargará de amenizar los periodos entre actuaciones y el fin de la jornada.

El sábado 4 de julio, la actividad musical en La Concha se reanudará a las 19.45 horas con el proyecto canario-amazigh Arife, dando paso a las 21.00 horas a la característica voz de Queralt Lahoz.

La noche continuará a las 22.30 horas con el espectáculo explosivo de Kumbia Boruka y alcanzará uno de sus momentos álgidos a las 00.00 horas con la actuación de Antonio Carmona, artista que celebra veinte años de carrera en solitario.

La última actuación de la edición correrá a cargo de Pongo, la reina del afro-fusion, que subirá al escenario a las 01.45 horas, contando nuevamente con las sesiones de DJ Woodhands para conectar cada directo.

Sonidos veteranos y contemporáneos

Este equilibrio entre veteranía y contemporaneidad es fundamental en la esencia del FEM. Miró destaca la importancia de que el festival «no envejeciese su mirada y tuviese un ojo puesto en la juventud», manteniendo un pie en la actualidad musical y teniendo también presentes los sonidos urbanos.

Traer a artistas internacionales como Femi Kuti desde Nigeria puede suponer un desafío logístico donde, según Miró, «pesa más lo geopolítico que lo geográfico», pero subraya que se intenta cuadrar con «momentos en los que estén de gira por Europa» y que estos músicos valoran lo que significa llevar su arte a Canarias.

Por otro lado, el FEM mantiene su compromiso con el entorno a través de actividades diurnas coordinadas con el colectivo Cotillo Joven, como un taller de reciclado o un pasacalle protagonizado por la Batucada Corumba, y un servicio especial de guaguas que busca garantizar la sostenibilidad del evento en un espacio tan sensible como la Playa de la Concha, con refuerzo de las conexiones entre Puerto del Rosario, Corralejo y El Cotillo.

Ante esta 20ª edición que está a punto de arrancar, Miró confía plenamente en que el público responderá a la llamada, ya que el FEM posee una fuerza propia que trasciende a los nombres del cartel y que se esconde en el aire y la arena de El Cotillo: «Creo que el público no va a fallar porque al final estamos ante un festival cuya idea en sí misma, y eso muchos festivales sueñan con tenerlo, no depende tanto de lo que se programe. Evidentemente hay que programar respetando que el público llegue y se lo pase muy bien, pero al final el festival es la fiesta en sí mismo».

Con una afluencia de 14.000 personas en 2024 y de 15.000 en 2025, el deseo de Miró es que esta vigésima edición sea «una de las que la gente recuerde especialmente», con el legado de Dania Dévora presente tanto en un cartel variado en edades, ritmos y culturas, como en el espíritu festivo que busca el disfrute de la música sin artificios, con el rumor de las olas de fondo.

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Un año más, con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva, el festival se reafirma como un motor de cambio social y un referente de la multiculturalidad en el Archipiélago. Porque julio también suena a FEM.