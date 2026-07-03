El Festival Canarias Jazz & Más inicia su recorrido por las plazas, salas y calles de las islas

"Esto lo estoy tocando mañana", manifiesta el saxofonista Johnny Carter en el imprescindible relato El perseguidor (1959), de Julio Cortázar, jazzista confeso, trazando una poética del tiempo absoluto que funde pasado, presente y futuro en una sola eternidad continua. Esa búsqueda de la excelencia y frescura jazzística de distintos tiempos, poniendo en diálogo la tradición del género con nuevos lenguajes contemporáneos y de vanguardia, así como con otros estilos y disciplinas artísticas, es la línea que cultiva desde hace más de tres décadas el Festival Internacional Canarias Jazz & Más, una de las citas musicales más sólidas y queridas de las Islas, que este verano cumple 35 años de recorrido, consagrado como referente nacional.

Esta edición dio el pistoletazo de salida este viernes 3 de julio con los primeros conciertos en distintos municipios y espacios de tres de las islas, Gran Canaria, Tenerife y La Graciosa, donde se desarrolla la programación de este fin de semana, y que a partir de la semana próxima se extiende a otras islas para abarcar la totalidad del Archipiélago y erigirlo en el epicentro del jazz y sus lenguajes afines hasta el 25 de julio. El despegue de esta entrega constituye en uno de los arranques más espectaculares de su trayectoria, ya que cuenta con la participación de siete destacados proyectos del conjunto de su cartel, entre los que sobresalen los nombres de Yellowjackets y Ghost-Note, dos formaciones estadounidenses con un extenso y sobresaliente legado musical a sus espaldas. Además, también desfilan propuestas interesantes como la del pianista madrileño Moisés P. Sánchez, una figura innovadora y ecléctiva en la escena europea, nominado a los Grammy Latino, que recala en las Islas en formato de trío para presentar Where the light begins; y el proyecto The Jazz Brigade, una formación de estrellas con una trayectoria repleta de proyectos colaborativos y creativos por toda Europa y un nuevo repertorio de «bop para las calles».

Una ventana para el talento local

Y siempre en las filas del talento local y el respaldo a sus proyectos más singulares, tanto veteranos como emergentes, el Jazz & Más reserva un espacio destacado a bandas y artistas de las distintas islas, que siempre albergan una cantera jazzística en efervescencia. En concreto, este fin de semana actúan en plazas, salas y calles de las tres islas citadas los músicos canarios Charlie Moreno y José Vera Bello, ambos con una larga trayectoria en el mapa del jazz, así como Lajalada, el proyecto de la cantante y compositora Belén Á. Doreste, que actuó anoche en el único concierto en La Graciosa, en la terraza del Centro Socio-Cultural Inocencia Páez.

Esta vez, Lajalada vuelve a acompañarse del músico Leo Segovia (guitarra eléctrica y coros), quien arropó a Doreste en sus comienzos como Bel Bee Bee y que volvieron a cruzar sus caminos musicales el pasado abril en el marco del Monopol Music Festival, con una bellísima travesía sonora que trenza lo íntimo, la raíz y lo experimental, con el uso de cacharros electrónicos actuales.

Por su parte, el saxofonista grancanario José Vera Bello presenta en su isla natal su segundo disco, Son de la Cueva, que despliega una miscelánea de sonidos y estilos diversos que reconstruye el paso del músico por distintas épocas y lugares. En formato quinteto, su actuación se plantea como un viaje sonoro que muestra que permite tomar el pulso al buen estado de salud de la escena de jazz canaria.

Otro asiduo del encuentro jazzístico es el productor y bajista grancanario Charlie Moreno, que presenta en ambas islas capitalinas su proyecto Powafunk. Se trata de un giro conceptual con respecto a la línea anterior de su discografía y explora diferentes palos del funk, que Moreno lleva en la sangre. Aunque reside fuera de Canarias, el músico es uno de esos paradigmas de referentes nacionales del jazz contemporáneo que siempre vuelve a jugar en casa para presentar sus nuevos trabajos en el festival de su tierra, bajo cuya ala dio sus primeros vuelos en la música. En esta ocasión, el músico promete uno de los directos más bailables de su historia al ritmo de la energía tribal del "groove tsunami", como lo describe el artista. "Powafunk es un proyecto creado única y exclusivamente para el disfrute y el baile, porque esta es una música muy poderosa y muy enérgica, así que va a ser todo alegría y diversión", avanza. "El proyecto surge de mi amor por la música funk, que además es un estilo muy agradecido para un bajista", explica Moreno. "Aunque mis discos anteriores ya incluyen algo de funk, me apetecía ahondar más en el funk y sacar temas compuestos y arreglados por mí, y que también tuvieran letra, que es como he producido los dos últimos discos de Powafunk hasta ahora". Además, el músico presenta sus nuevas canciones con "dos de las mejores voces del panorama actual: Alex Delgado y Brigitte Emaga".

"Yo tengo una larga relación con el Festival Internacional Canarias Jazz & Más", afirma. "Cuando tenía unos 19 años, a comienzos de los 2000, me dieron la oportunidad de tocar en el festival con mi primera banda y aquel fue mi primer proyecto como solista", continúa. "Y a partir de ahí he tenido la oportunidad de presentar cada uno de mis trabajos, que son seis, cuatro como Charlie Moreno y dos como Powafunk, en el marco del festival, así que siempre me he sentido muy apoyado. Siento que estos van a ser unos conciertos muy especiales y familiares, porque es tocar para mí gente, y eso siempre es una alegría".

A su juicio, "el Festival Internacional Canarias Jazz & Más es importantísimo y una de las principales bazas con las que contamos en las Islas". "Creo que han hecho un trabajo encomiable y espero que dure muchos años más, porque es un gran escaparate para los talentos de Canarias, que son muy variados y brutales".

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Tras estos conciertos inaugurales, la programación del festival se toma un respiro de dos días para regresar de nuevo con más conciertos a partir del miércoles 8 de julio y de manera ininterrumpida hasta el fin de semana, en el que el festival, además de los conciertos en las dos islas capitalinas, viajará a La Palma, El Hierro y Fuerteventura.