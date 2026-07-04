Los fans de Aitana aumentan la expectación por el tercer día del Granca Live Fest 2026: "Es una suerte poder ver un espectáculo así"

El día fuerte del Granca Live Fest 2026 ha llegado con expectación, muchas ganas de disfrutar y un entusiasmo contagioso entre el público, a pesar del calor a lo largo de la tarde. Con un sold out en la jornada del sábado, los asistentes ya anunciaron con antelación una experiencia memorable antes incluso de que subieran al escenario los artistas más esperados. Sin duda, una de ellas es Aitana, la encargada de cerrar la noche después de las actuaciones de Agua del Chorro, Grupo Frontera, Dani Martín y Alejandro Sanz.

Uno de sus seguidores, Miguel Ezcurra, está preparado para bailar, saltar, cantar y disfrutar como ha venido haciendo en los días previos del festival. Pero la noche del sábado tiene un matiz muy especial para él, ya que podrá volver a ver en vivo, por décima vez, a una de sus cantantes favoritas. En esta ocasión, coincide con una etapa de su carrera en la que tiene altas expectativas.

"'Desde que salió de OT hasta ahora ha trabajado muchísimo y su música ha evolucionado. Cuarto azul' es el álbum más maduro de su carrera"

"Soy fan desde que salió en Operación Triunfo. Desde el principio, lo que me llamó de ella es que es una persona muy natural y espontánea, y eso se refleja muchísimo en su música. Creo que no toda la música tiene que tener letras supercomplicadas y supertrabajadas. A veces hay canciones que te llegan directamente o te hacen sentir algo y no tienen por qué estar construidas de esa manera", relata.

Horas antes del ansiado momento, tenía "muchas ganas" de verla y presenciar cómo continúa sorprendiendo a su público: "Desde que salió de OT hasta ahora ha trabajado muchísimo y su música ha evolucionado. En su nuevo disco, que es Cuarto azul, estamos viendo una Aitana totalmente diferente. Tengo muchas expectativas por ver qué tiene que ofrecer a este show, ya que considero que este álbum es el más maduro de su carrera".

Emoción compartida

Asimismo, Ezcurra considera que es "toda una suerte poder ver un espectáculo así en el Granca de este año", ya que "viviendo en las Islas no tenemos las mismas oportunidades que personas de la Península" para asistir a conciertos de muchos artistas. Por ese motivo, el festival se ha preparado con un escenario ampliado y un diseño pensado a medida para que la puesta en escena sea muy especial.

La emoción por ver a Aitana venía de lejos, antes incluso de que circulasen por redes sus primeras imágenes firmando autógrafos en el aeropuerto de Gran Canaria. Y es que en los días previos al concierto, según cuenta un asistente, él y su hija prepararon meticulosamente la ocasión: ella eligió un brillante outfit nuevo para lucir en la noche y él fue a la peluquería para teñirse el pelo de colores. Así acompañó a su hija, compartiendo el entusiasmo en el primer concierto de Aitana al que tienen la oportunidad de acudir.