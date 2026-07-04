El latino y lo urbano se dan la mano en la segunda jornada del Granca Live Fest 2026 con Juan Luis Guerra, La Pantera o Lola Índigo

Después del arranque del pasado jueves, con retraso de Ms. Lauryn Hill incluido y unos reivindicativos mensajes del grupo Viva Suecia que tuvieron que acortar su concierto por este motivo -«perdón por el retraso, pero como en todos los curros tenemos compañeros buenos y compañeros de mierda. Y a estos últimos los hemos sufrido esta noche y me da igual que tengan cinco premios Grammy», dijo el vocalista de la banda indie-, este viernes el Granca Live Fest 2026 calentó motores bajo el sol capitalino para una jornada en la que, al ser ya fin de semana, se esperaba más afluencia que en la anterior.

El cartel recorrió medio continente sin salir del escenario: del trap grancanario a la bachata dominicana, pasando por el pop mexicano y el pop urbano venezolano, antes de cerrar con el urbano español. Cinco nombres, cinco públicos diferentes y una misma noche en la que lo latino y lo urbano se dieron la mano en el escenario de este festival que se encuentra celebrando estos días su quinta edición.

La Pantera abrió la jornada a las 18.00 horas jugando en casa. El cantante grancanario presentó alguno de los temas de Stone Boy Europa, su EP más reciente, además de canciones como Pinky promise, del disco Una semana increíble que vio la luz en 2024, aunque en este show optó por Pinky promise 2 para cerrar.

La Pantera cerró su concierto con el tema ‘Pinky Promise 2’

«Antes de irme quiero agradecerle a todas las personas que hicieron el sacrificio por venir a las seis de la tarde. Son gente maravillosa. Me cambiaron la vida, a mí, a toda mi familia y a toda la gente que nos rodea. Dudo que en el 2027 alguien nos ponga freno. Gracias, de verdad, gracias», expresó el cantante.

Su actuación confirmó el peso que la música urbana canaria ha ganado dentro del festival en esta quinta edición -en la que también ha estado presente Ptazeta- apenas unos meses después de estar el Anexo al Estadio de Gran Canaria junto a Lucho RK. Tampoco faltó en su show Algo va a pasar, el tema que grabó junto a Quevedo en su último y sonado trabajo, El Baifo.

Carlos Rivera tomó el relevo a las 19.30. Su repertorio actual se sostiene sobre tres discos -Guerra (2018), Yo creo (2016) y El hubiera no existe (2013)-, de los que sonaron canciones como Me muero o Sería más fácil. El show arrancó con el tema Solo por hoy, tras los que el mexicano se dirigió al público: «Yo les voy a invitar a un viaje a través de la vida y aquí en Canarias se disfruta la vida y muy bien», subrayó.

«Lo mío es cantarle al amor, levanten las manos los enamorados de esta noche», apuntó el artista, antes de comenzar con lo que él mismo denominó su «repertorio romántico».

Tampoco faltó Recuérdame, el tema que compuso para la película Coco y que funciona como puente hacia un público más amplio que el de sus seguidores habituales. El mexicano regresó a la Isla, donde ya actuó en la Gran Canaria Arena en 2023 y en 2025, dentro de su gira Carlos XX.

Las imágenes del segundo día del Granca Live Fest 2026 / Andrés Cruz

Solidaridad con Venezuela

Danny Ocean subió al escenario a las 21.00. Me Rehúso sigue siendo el eje de su directo, reservado para el tramo final del concierto. Junto a ella, Dembow, Swing y Fuera del Mercado completaron el bloque de canciones que el público corea de memoria.

Su paso por Gran Canaria llegó marcado por la solidaridad: tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, Danny Ocean anunció que convertirá su gira europea -de la que este concierto forma parte- en una plataforma de recaudación de fondos, con un código QR habilitado en cada show para que el público pueda aportar donativos de forma directa a las organizaciones que trabajan sobre el terreno.

«Cada aporte, por pequeño que sea, suma», resumió en el comunicado en el que hizo pública la iniciativa. El propio artista dirigió unas palabras a sus compatriotas durante el espectáculo, en especial a aquellos voluntarios y trabajadores que llevan días tratando de salvar a gente entre los escombros que dejó la catástrofe en la zona de La Guaira.

Tras el concierto del venezolano, desde la organización del festival aprovecharon para anunciar que las primeras 5.000 entradas del Granca Live Fest 2027 ya están disponibles para su compra.

El maestro de la bachata

A las 22.30 horas fue el turno al artista más esperado de la noche: el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, que casi por las mismas fechas del año pasado (27 de julio), ya puso a bailar a 28.000 personas bajo su lluvia de café en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.

Esta vez le tocó en el propio estadio, donde mirando al público, se podía intuir la presencia de su música como una constante en las infancias y adolescencias isleñas, en los hogares de las familias allí presentes, desde las cintas de casete a las reproducciones en Spotify, desde los más mayores a los más jóvenes, todos con ganas de entonar la melodía de las mismas canciones, unidos a través del tiempo por la música de un artista que atrae a un público de prácticamente toda las generaciones.

Uno de los primeos temas en sonar fue La travesía, que hizo al público viajar por Namibia, China, Siberia, Nueva York o París, y consiguió que los primeros valientes se pusieran en pareja a bailar a ritmo de merengue. El Niagara en bicicleta también estuvo presente, con su pegadizo estribillo que hizo que se alzaran las voces a un cielo sin estrellas, ya completamente bañado por la noche y por las luces verdes, amarillas, azules y rojas que salían del escenario.

Con su banda 4.40 sobre el escenario, acompañando cada movimiento, el músico dominicano tenía ya al público en el bolsillo, entregado a los compases del dos por cuatro antes de pasar al cuatro por cuatro de la bachata con temas como Muchachita linda, Frío, frío, Bachata en Fukuoka o Burbujas de amor, canción de 1990 que, sin importar la edad, todo el mundo conocía.

Carlos Rivera: «Lo mío es cantarle al amor, levanten las manos los enamorados»

«Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera», se escuchó resonar por Siete Palmas mientras Guerra se quedaba en silencio y los asistentes cantaban por él.

La noche siguió con temas como Visa para un sueño, Ojalá que llueva café o Mambo 23 (tema de su último álbum, Radio Güira), y el fresquito acariciando las pieles de los bailongos y bailongas que no dejaron de aplaudir al maestro de la bachata.

Al cierre de esta edición, Lola Índigo estaba punto de subir al escenario del Estadio de Gran Canaria a las 00.15 horas, haciendo acto de aparición en un festival en el que ya estuvo en 2023 con una puesta en escena en las coreografías son siempre una parte esencial.

Martina Andrés

El Granca Live Fest cumple esta semana su quinta edición con un salto de escala: por primera vez se extiende a cuatro días en lugar de tres (de manera excepcional por la celebración de su aniversario). La jornada de este viernes, con La Pantera, Carlos Rivera, Danny Ocean, Juan Luis Guerra y Lola Índigo compartiendo cartel, confirma la apuesta del festival por hacer convivir a géneros que rara vez comparten escenario en una misma noche: del trap grancanario al pop urbano español, pasando por el pop latino, el reguetón y la bachata.

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Mañana sábado se espera la jornada con mayor afluencia, con sold out para los conciertos de Agua del Chorro (18.00), los mexicanos de Grupo Frontera a las 19.00, Dani Martín a las 20.45 o Alejandro Sanz a las 22.25. El cierre de este día grande correrá a cargo de Aitana, a las 00.15. Será entonces cuando se aproveche en todo su esplendor el escenario ampliado de esta edición del festival, diseñado para que la escenografía de Cuarto azul brille con luz propia.