Lola Índigo, la reina del Granca

Estamos muy acostumbrados a pasarlo bien en los conciertos. A berrear canciones de pop rock español como si nos acabaran de dejar por WhatsApp, a bailar salsa aunque no sepamos dónde poner los pies y a celebrar directos que, muchas veces, sobreviven con cuatro luces, una pantalla de fondo y la buena voluntad del público. Y oye, no pasa nada. También se disfruta. También se canta y, por supuesto, se vive.

Pero entonces llegó Lola Índigo al GranCa Live Fest 2026 y, de pronto, subió el listón como quien no quiere la cosa. Bueno, como quien no quiere la cosa no: lo subió con una decena de bailarines, una puesta en escena inspirada en una feria andaluza, un medley de temazos y una energía de esas que no se improvisan.

Lola no salió simplemente a cantar. Salió a dar un show. Y eso, aunque parezca una obviedad, no lo es tanto.

Porque en un festival donde hemos visto grandes nombres, buenas voces y canciones que todos tenemos en la cabeza, lo de Lola Índigo fue otra liga en términos de espectáculo. Me atrevo a decirlo sin mucho drama, pero con bastante convicción: después de Rosalía, probablemente ha sido el mejor show que ha pasado por este festival en Gran Canaria. Y sí, ya sé que esto puede levantar cejas, pero también sé lo que vi.

Lola se lo bailó todo

Lo más bonito es pensar de dónde viene esta historia. Lola Índigo ya había pasado por el GranCa Live Fest en su primera edición, actuando casi a las tres de la mañana, con apenas una centena de personas resistiendo en el recinto. Este año, en cambio, el estadio estaba prácticamente lleno, esperando, cantando, entregado y con ganas de verla arrasar. Y arrasó.

Hay algo muy evidente en ese cambio: Lola ha crecido muchísimo. Pero también hay otra lectura un poco más incómoda: somos bastante más exigentes con las artistas femeninas que con los artistas masculinos. A ellos, muchas veces, les basta con salir, cantar sus canciones y, con suerte, afinar. A ellas les pedimos concepto, coreografía, vestuario, narrativa, resistencia física, actitud, cámaras, baile, voz y que encima parezca fácil.

Y Lola hizo que pareciera fácil. Ese es el truco.

Porque detrás de ese “qué bien lo pasamos” hay muchísimo trabajo. Hay ensayos, coordinación, producción musical, cámaras que entran y salen en el momento exacto, bailarines que funcionan como una maquinaria perfecta y una artista que no puede esconderse detrás de una guitarra ni quedarse quieta esperando que la canción haga todo el trabajo. Tiene que cantar, bailar, mirar a cámara, conectar con el público, sudar, sonreír y seguir.

Eso merece reconocimiento. No solo por parte del público, que claramente lo hizo entregándose desde el primer minuto, sino también por parte de los medios. A veces nos cuesta valorar este tipo de espectáculo porque lo asociamos a lo comercial, a lo fácil, a lo “para bailar un rato”. Pero de fácil no tiene nada. Hacer que un estadio entero entre en tu universo durante una hora requiere oficio, ambición y un equipo enorme funcionando detrás.

Lola Índigo se plantó en el GranCa Live Fest y recordó algo muy simple: un concierto también puede ser una fantasía. Puede tener baile, luces, humor, sensualidad, verbena, pop y una artista dejándose la piel sin pedir perdón por querer hacerlo grande.

Y eso fue exactamente lo que hizo.

Se robó el show. Y sinceramente, se lo ganó bailando.