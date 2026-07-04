Prioridad para 'los nietos' canarios

La ley de nietos para acceder a la nacionalidad española transitaba sin pena ni gloria hasta que a Feijóo se le ocurrió la brillante idea de vincularla a un pucherazo promovido por el Gobierno de Sánchez, término que quedó después en la acusación de “ingenieria electoral”, también “ingeniería social”. Bajo esta capa política más o menos oportunista transitan los sentimientos de miles y miles de canarios que emigraron a Ámerica del Sur, principalmente a Argentina, Cuba, Venezuela y Uruguay en diferentes oleadas Son los descendientes de los migrantes que embarcaron en una situación muy precaria huyendo del hambre y de la pobreza, como ocurrió con el motovelero Telemaco. Una inmensidad literaria tan grande como el Atlántico.

La apertura del procedimiento de la ley de nietos desde octubre de 2022 (el plazo cerró el mismo mes de 2025) trajo consigo en el periodo de tramitación y acopio de documentos una explosión de conectividad entre los sucesores de los isleños de la diáspora y las Islas de las que habían salido sus antepasados. Los curas al frente de parroquias ajenas al estres administrativo se vieron de pronto desbordados por peticiones masivas de partidas de bautizo acreditativas. Estos registros eclesiásticos, a su vez, eran los receptores de la identificación de familias a las que se les había perdido la pista entre legajos y linderos.

Pero más allá del papeleo oficial, hay nietos que a través de las redes sociales recuperaban la línea genealógica y contaban a sus parientes de Canarias las terribles travesías que sufrieron sus antepasados para alcanzar Venezuela o Cuba. O por guasap, hacían llegar la reproducción de una carta muy triste, donde un lanzaroteño septuagenario le pide ayuda a un primo para partir hacia Uruguay y huir de «esta tierra de miseria en la que no llueve desde hace años».

Sandra Segura Cabrera, vinculada a la isla de Gran Canaria por su madre, aunque nacida en Venezuela, acaba de publicar en Plaza&Janés Donde el mar nos lleve. Una novela sobre una historia de amor, donde la protagonista emigra a Buenos Aires para escapar de la tiranía paterna. La obra se desarrolla en el barrio de Las Alcaravaneras, con una familia pobre y otra rica de por medio, en plena posguerra. El título introduce una novedad: los emigrantes tienen la cuestión económica resuelta. El libro se adentra en lasociedad de una época plagada de las contradicciones alimentadas por la dictadura franquista y el enriquecimiento de los vencedores de la Guerra Civil.

La Memoria Democrática ha traído consigo una explosión de conectividad, ya sea en busca de certificados de bautizo o para restaurar vínculos familiares

El material literario lo ha encontrado entre las viviencias de su propia familia. La reconstrucción la ha llevado hasta secuencias ocultas bajo las capas generacionales. La desgracia de abandonar la tierra donde has nacido para buscarte la vida tiene su otra parte: la capacidad de los isleños para ver más allá, tener otra perspectiva, gracias a esa combinación entra insularidad, diáspora, magua y la ansiedad que produce el deseado reencuentro con el origen, que unas veces se consigue y otras no.

Esta riqueza cultural que hasalido a flote con la llamada ley de nietos se encuentra sumergida bajo una ingente cantidad de expedientes que esperan ser resueltos en los consulados respectivos. Esos certificados reclamados a las parroquias contienen tristezas, amarguras, alegrías, desarraigos, fantasmas, heroes, dementes... Los vericuetos de varios siglos donde el canario tuvo que ir hasta el puerto o el arrecife de una playa recóndita camino de América, a veces desde la clandestinidad más absoluta, igual que en el cayuco de ahora.

Feijóo debe afinar su periscopio cuando sugiere que la ley de nietos es una estrategia para fabricar votos. No hablamos de un ganado de ovejas dominadas por un perro lobo, ni tampoco el proceso de obtención de la nacionalidad se cerrará coincidiendo con la convocatoria electoral de 2027. La burocracia se alargará en el tiempo. Será antes o después dependiendo de los recursos humanos habilitados por el ministerio correspondiente. O sea, el líder del PP, dada la oportunidad, serguirá erre que erre con la matraquilla de la sospecha del pucherazo, mientras que los descendientes canarios de las diáspora seguiran soñando con tener algún día la nacionalidad de sus bisabuelos o abuelo.

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En un estado perfecto, que no lo hay, auténticas brigadas literarias, por llamarlas de alguna manera, se dedicarían a excavar en estos expedientes para conocer qué vidas hay detras de tantas y tantas identificaciones. Realmente, sería la satisfacción plena para un número desconocido de familias isleñas felices con esta ley de nietos, pero también deseosas de conectar con todo lo que perdieron por el camino. Muchos dellos están ahora mismo luchando en Venezuela por desenterrar a lo que han quedado atrapados bajo los escombros por el terremoto. Fue un doble seísmo, pero un triple o cuadruple sufrimiento para el migrante.