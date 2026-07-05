Aitana recibe en el Granca Live Fest una réplica vestida con el traje típico canario: "Para mi colección"

Entre los grandes focos, las pantallas gigantes y el rugido de decenas de miles de personas, el Granca Live Fest 2026 dejó también espacio para uno de esos gestos pequeños que terminan convertidos en imagen de una noche. Durante el paso de Aitana por el Estadio de Gran Canaria, una fan consiguió hacer llegar hasta el escenario una réplica de la artista vestida con el traje típico de Gran Canaria, una pieza elaborada con detalle y cargada de identidad insular.

La figura, que reproducía a la cantante catalana con la vestimenta tradicional asociada a la isla, cruzó literalmente el recinto antes de llegar a sus manos. Su autora atravesó el público hasta acercarse lo suficiente al escenario para entregar el regalo, en una escena que no pasó desapercibida entre los asistentes más próximos y que resume bien la relación cada vez más estrecha entre los grandes conciertos y los gestos de comunidad que se generan alrededor de ellos.

Aitana recibió la réplica en una de las noches más multitudinarias del festival, marcada por la expectación que había despertado su concierto y por la conexión inmediata con un público entregado desde los primeros temas. Pero el detalle de la fan añadió un componente local y simbólico a su actuación: no era solo un obsequio personalizado, sino una forma de vestir a la artista con una de las imágenes más reconocibles de la cultura grancanaria.

El traje de Néstor, símbolo de Gran Canaria

La vestimenta de la réplica corresponde al conocido traje de Néstor, creado por el artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre. Pintor, escenógrafo, decorador y figura clave del modernismo canario, Néstor trabajó durante los años treinta en una idea estética de la identidad de Gran Canaria que terminó influyendo en la manera en que la isla se proyectaba dentro y fuera del Archipiélago.

El traje nació como una creación de fuerte intención visual, más ligada a la construcción de una imagen representativa de Gran Canaria que a una reproducción estrictamente etnográfica. Con el paso del tiempo, sin embargo, se consolidó como una de las vestimentas más reconocibles en actos folclóricos, celebraciones populares y representaciones institucionales de la isla. Sus formas, colores y composición forman parte de una iconografía que continúa viva en la memoria colectiva grancanaria.

Aitana, protagonista de una noche multitudinaria

La actuación de Aitana formaba parte de una de las jornadas más esperadas del Granca Live Fest 2026. La cantante compartió cartel el sábado 4 de julio con nombres como Alejandro Sanz, Dani Martín y Grupo Frontera, además de varias propuestas canarias, en una programación diseñada para convertir el Estadio de Gran Canaria en uno de los grandes epicentros musicales del verano.

Su concierto llegó dentro del contexto de su nueva etapa en directo, con una puesta en escena de gran formato y un repertorio que conecta su evolución pop con una base de seguidores cada vez más amplia. En Gran Canaria, esa conexión se tradujo en una respuesta masiva del público, que acompañó cada canción con móviles en alto, coreografías improvisadas y una energía sostenida durante toda la actuación.

El regalo de la réplica apareció como una escena casi artesanal dentro de una maquinaria de festival gigantesca. Frente a la dimensión internacional del cartel y el despliegue técnico del evento, la fan puso en circulación algo hecho desde la cercanía: una pieza única, pensada para la artista y atravesada por un código cultural propio de Gran Canaria.

Adolfo Rodríguez

Un festival de récord con acento local

La escena se produjo en una edición especialmente ambiciosa del Granca Live Fest. El festival celebra este año su quinto aniversario con cuatro jornadas de conciertos, del 2 al 5 de julio, y con una previsión de más de 90.000 asistentes procedentes de 48 países. El Estadio de Gran Canaria vuelve a ser el centro de una cita que ha crecido hasta situarse entre los grandes eventos musicales del verano en España.

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La programación de 2026 ha reunido a figuras como Ms. Lauryn Hill, Juan Luis Guerra, Lola Índigo, Danny Ocean, Alejandro Sanz, Dani Martín, Aitana y Maroon 5, encargado de cerrar el festival en una jornada especial de aniversario. A ese cartel se suma además la presencia de artistas canarios, una de las señas de identidad que el evento ha tratado de mantener pese a su crecimiento.